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Дрон "Птахів Мадяра" догнал захватчика, бежавшего к своему укрытию. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, который пытался сбежать от украинского БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время облета полосы ответственности догнали и поразили рашиста, который начал бежать без оружия к своему укрытию.
Во время движения захватчика украинские воины попали дроном ему в ногу.
Вследствие попадания в российского пехотинца, он был ликвидирован на месте.
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