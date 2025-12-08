Дрон "Птахів Мадяра" догнал захватчика, бежавшего к своему укрытию. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, который пытался сбежать от украинского БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время облета полосы ответственности догнали и поразили рашиста, который начал бежать без оружия к своему укрытию.

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Во время движения захватчика украинские воины попали дроном ему в ногу.

Вследствие попадания в российского пехотинца, он был ликвидирован на месте.

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