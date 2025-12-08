4 498 7
Дрон "Птахів Мадяра" наздогнав загарбника, який тікав до свого укриття. ВIДЕО
Оператори дронів 414‑ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який намагався втекти від українського БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці під час обльоту смуги відповідальності наздогнали та уразили рашиста, який почав тікати без зброї до своєї схованки.
Під час руху загарбника українські воїни поцілили дроном йому в ногу тим.
У результаті влучання в російського піхотинця, його було ліквідовано на місці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль