Дронарі SIGNUM ударними дронами ліквідували рашиста та розірвали його амуніцію на дрантя. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM провели зачистку лісу від окупантів у смузі своєї відповідальності на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними безпілотниками було ліквідовано 8 рашистів, які базувалися в лісистій місцевості.

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Один із них намагався відстрілюватися від українського дрона, але був знищений.

Також від влучання ударного дрона рашиста одразу ліквідовано, а його штани розірвало на дрантя.

На оприлюднених кадрах бійці також уразили групу загарбників у камуфляжних плащах серед дерев.

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Також повідомлялося, що п’ять російських розвідувальних дронів знищили пілоти SIGNUM на Лиманському напрямку.

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