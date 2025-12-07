УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16194 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
4 128 5

Дронарі SIGNUM ударними дронами ліквідували рашиста та розірвали його амуніцію на дрантя. ВIДЕО

Бійці батальйону SIGNUM провели зачистку лісу від окупантів у смузі своєї відповідальності на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними безпілотниками було ліквідовано 8 рашистів, які базувалися в лісистій місцевості.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Один із них намагався відстрілюватися від українського дрона, але був знищений.

Також від влучання ударного дрона рашиста одразу ліквідовано, а його штани розірвало на дрантя.

На оприлюднених кадрах бійці також уразили групу загарбників у камуфляжних плащах серед дерев.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист показав 8 мертвих поплічників після атаки українських дронів. ВIДЕО

Також повідомлялося, що п’ять російських розвідувальних дронів знищили пілоти SIGNUM на Лиманському напрямку.

Дивіться також: Дрони "Птахів Мадяра" ліквідували сплячого рашиста: "перепочинок" закінчився без кінцівки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21321) знищення (10385) Донецька область (11356) ЗСУ (8863) дрони (8485) Сили безпілотних систем (536) Краматорський район (1282) Лиман (248)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 