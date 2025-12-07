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Дронарі SIGNUM ударними дронами ліквідували рашиста та розірвали його амуніцію на дрантя. ВIДЕО
Бійці батальйону SIGNUM провели зачистку лісу від окупантів у смузі своєї відповідальності на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударними безпілотниками було ліквідовано 8 рашистів, які базувалися в лісистій місцевості.
Один із них намагався відстрілюватися від українського дрона, але був знищений.
Також від влучання ударного дрона рашиста одразу ліквідовано, а його штани розірвало на дрантя.
На оприлюднених кадрах бійці також уразили групу загарбників у камуфляжних плащах серед дерев.
Також повідомлялося, що п’ять російських розвідувальних дронів знищили пілоти SIGNUM на Лиманському напрямку.
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