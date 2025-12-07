Дронари SIGNUM ударными дронами ликвидировали рашиста и разорвали его амуницию на клочья. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM провели зачистку леса от оккупантов в зоне своей ответственности на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными беспилотниками было ликвидировано 8 рашистов, которые базировались в лесистой местности.

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Один из них пытался отстреливаться от украинского дрона, но был уничтожен.

Также от попадания ударного дрона рашист был сразу ликвидирован, а его штаны разорвало в клочья.

На обнародованных кадрах бойцы также поразили группу захватчиков в камуфляжных плащах среди деревьев.

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Также сообщалось, что пять российских разведывательных дронов уничтожили пилоты SIGNUM на Лиманском направлении.

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