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Дронари SIGNUM ударными дронами ликвидировали рашиста и разорвали его амуницию на клочья. ВИДЕО
Бойцы батальона SIGNUM провели зачистку леса от оккупантов в зоне своей ответственности на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударными беспилотниками было ликвидировано 8 рашистов, которые базировались в лесистой местности.
Один из них пытался отстреливаться от украинского дрона, но был уничтожен.
Также от попадания ударного дрона рашист был сразу ликвидирован, а его штаны разорвало в клочья.
На обнародованных кадрах бойцы также поразили группу захватчиков в камуфляжных плащах среди деревьев.
Также сообщалось, что пять российских разведывательных дронов уничтожили пилоты SIGNUM на Лиманском направлении.
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