Ударні дрони НГУ "Тайфун" уразили техніку та рашистів під час туману. ВIДЕО

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко поділився кадрами бойової роботи підрозділу безпілотних систем "Тайфун".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він також додає, що навіть за умов туманності та поганої видимості українські дронарі не припиняють нищити російських загарбників.

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Зокрема, на кадрах зафіксовано знищення:

10 ворожих БпЛА;

7 окупантів;

4 укриттів;

2 бронемашин.

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Також він додав, що за минулий тиждень по лінії фронту бійці НГУ ліквідували:

28 одиниць автомобільної техніки;

9 складів боєкомплекту;

7 одиниць бронетехніки;

4 танки;

3 РСЗВ.

Крім того, завдано ураження більш ніж по 70 укриттях та місцях скупчення особового складу ворога.

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