У складі Нацгвардії воює до батальйону іноземців, - Півненко

У складі бригад Національної гвардії України воюють до 800 громадян іноземних держав.

Про це розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Іноземці у підрозділах НГУ

Генерал розповів, що загалом у Нацгвардії "до батальйону" іноземних військовослужбовців (тобто до 800 осіб).

"У нас дуже непогано воюють колумбійці, іспаномовні. Ми зараз напрацьовуємо практику для того, щоб два наших, наприклад, два колумбійці, і вони ідуть на завдання - ці іноземці розуміють, що їх не кидають на забій, в один кінець, грубо кажучи, тому що поруч є українці. І тоді дуже непогано виконуємо завдання насправді", - розповів Півненко.

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В НГУ не формують окремий іноземний легіон

Він уточнив, що в Нацгвардії не створюють іноземний легіон, оскільки для цього, наприклад, потрібен іспаномовний командир. Не всі підрозділи можуть знайти таких командирів.

"Усі бригади Національної Гвардії можуть набирати іноземців, але в нас переважно працює "Азов", це 12-та бригада і 13-та бригада "Хартія", - додав командувач НГУ.

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