У складі Нацгвардії воює до батальйону іноземців, - Півненко
У складі бригад Національної гвардії України воюють до 800 громадян іноземних держав.
Про це розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Іноземці у підрозділах НГУ
Генерал розповів, що загалом у Нацгвардії "до батальйону" іноземних військовослужбовців (тобто до 800 осіб).
"У нас дуже непогано воюють колумбійці, іспаномовні. Ми зараз напрацьовуємо практику для того, щоб два наших, наприклад, два колумбійці, і вони ідуть на завдання - ці іноземці розуміють, що їх не кидають на забій, в один кінець, грубо кажучи, тому що поруч є українці. І тоді дуже непогано виконуємо завдання насправді", - розповів Півненко.
В НГУ не формують окремий іноземний легіон
Він уточнив, що в Нацгвардії не створюють іноземний легіон, оскільки для цього, наприклад, потрібен іспаномовний командир. Не всі підрозділи можуть знайти таких командирів.
"Усі бригади Національної Гвардії можуть набирати іноземців, але в нас переважно працює "Азов", це 12-та бригада і 13-та бригада "Хартія", - додав командувач НГУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль