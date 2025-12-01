Іспаномовний підрозділ бригади Нацгвардії "Хартія": колумбійські бійці проходять вишкіл і готуються захищати Україну. ВIДЕО

Поводження зі зброєю, медична допомога і тактика бою – це вишкіл новачків одного з підрозділів бригади Нацгвардії "Хартія". Щоправда, накази тут віддають іспанською. Цей підрозділ сформований цьогоріч навесні, названий на честь першого загиблого колумбійця на позивний Гуахіро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, тут лише іспанськомовні бійці, більшість колумбійці, як от Качорро. У підрозділі Качорро півтора року. В Колумбії працював поліцейським, а справжній бойовий досвід здобув в Україні. Каже, не зміг стояти осторонь у цій війні.

"Дивлячись на це в новинах, я усвідомив, як народ цієї країни страждає від агресії ворога. Тому вирішив приїхати, щоб зробити свій внесок", - каже він.

Дивіться також: У боях за Україну загинув 27-річний доброволець з Чехії Їрка Котрла. ФОТО

Після нещодавнього поранення, коли поряд із ним вибухнув дрон-камікадзе, Качорро викладає новачкам основи бойової справи. І з ним працює Тілін. Він також зазнав поранення, втратив ногу, та все ж повернувся у підрозділ, поки інструктором. У Колумбії Тілін був військовим, також мав власну справу. Та все покинув і приїхав в Україну переконаний, без мотивації робити нема чого.

"Якщо ти прийшов лише за грошима, найпевніше, довго не протримаєшся. Щиро кажучи, ти розумієш, що немає таких грошей, які б коштували твого життя. Більшість із тих, хто приїжджає по гроші, згодом розуміють, що їх можна заробити у безпечніший спосіб. У всіх присутнє розуміння того, що відбувається в Україні. Тобто я з ними багато спілкуюсь, і вони читають новини, вони розуміють, що на Україну напали. Але є й інші причини, з яких вони приїхали. Часто це шукачі пригод. Молодь гаряча, якій цікаво спробувати себе", - каже він.

Також дивіться: Колумбійський піхотинець знищив кількох росіян та загинув за Україну під Харковом. ВIДЕО

Дивіться: "Від звільнення Куп’янська до боїв за Липці": колумбієць Хуліо Моралес другий рік воює за Україну. ВIДЕО