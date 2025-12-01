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Іспаномовний підрозділ бригади Нацгвардії "Хартія": колумбійські бійці проходять вишкіл і готуються захищати Україну. ВIДЕО

Поводження зі зброєю, медична допомога і тактика бою – це вишкіл новачків одного з підрозділів бригади Нацгвардії "Хартія". Щоправда, накази тут віддають іспанською. Цей підрозділ сформований цьогоріч навесні, названий на честь першого загиблого колумбійця на позивний Гуахіро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, тут лише іспанськомовні бійці, більшість колумбійці, як от Качорро. У підрозділі Качорро півтора року. В Колумбії працював поліцейським, а справжній бойовий досвід здобув в Україні. Каже, не зміг стояти осторонь у цій війні.

"Дивлячись на це в новинах, я усвідомив, як народ цієї країни страждає від агресії ворога. Тому вирішив приїхати, щоб зробити свій внесок", - каже він.

Дивіться також: У боях за Україну загинув 27-річний доброволець з Чехії Їрка Котрла. ФОТО

Після нещодавнього поранення, коли поряд із ним вибухнув дрон-камікадзе, Качорро викладає новачкам основи бойової справи. І з ним працює Тілін. Він також зазнав поранення, втратив ногу, та все ж повернувся у підрозділ, поки інструктором. У Колумбії Тілін був військовим, також мав власну справу. Та все покинув і приїхав в Україну переконаний, без мотивації робити нема чого.

"Якщо ти прийшов лише за грошима, найпевніше, довго не протримаєшся. Щиро кажучи, ти розумієш, що немає таких грошей, які б коштували твого життя. Більшість із тих, хто приїжджає по гроші, згодом розуміють, що їх можна заробити у безпечніший спосіб. У всіх присутнє розуміння того, що відбувається в Україні. Тобто я з ними багато спілкуюсь, і вони читають новини, вони розуміють, що на Україну напали. Але є й інші причини, з яких вони приїхали. Часто це шукачі пригод. Молодь гаряча, якій цікаво спробувати себе", - каже він.

Також дивіться: Колумбійський піхотинець знищив кількох росіян та загинув за Україну під Харковом. ВIДЕО

Дивіться: "Від звільнення Куп’янська до боїв за Липці": колумбієць Хуліо Моралес другий рік воює за Україну. ВIДЕО

Автор: 

Колумбія (41) Національна гвардія НГУ (1799) добровольці (995) Харківська область (2834)
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Топ коментарі
+6
Перебирати людьми нема коли. Докомандувалися.
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01.12.2025 17:18 Відповісти
+6
Якщо не зна'ш - нахрена тоді язиком дурним молоти?
Давай ще сюди рашистську пропаганду копіпастити.
Цікаво за іноземців, що воюють за Україну - спитай у причетних.
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01.12.2025 17:20 Відповісти
+2
Не знаю - правди чи ні - але у якомусь виданні закордонному стверджувалося, що це бойовики наркокартелів. І що вони таким чином опановують прогресивні методи вндення війни, зокрема дронами.

https://militarnyi.com/uk/news/karteli-z-meksyky-vidpravlyayut-svoyih-bijtsiv-v-********-dlya-opanuvannya-droniv-intelligence-online/
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01.12.2025 17:05 Відповісти
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Не знаю - правди чи ні - але у якомусь виданні закордонному стверджувалося, що це бойовики наркокартелів. І що вони таким чином опановують прогресивні методи вндення війни, зокрема дронами.

https://militarnyi.com/uk/news/karteli-z-meksyky-vidpravlyayut-svoyih-bijtsiv-v-********-dlya-opanuvannya-droniv-intelligence-online/
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01.12.2025 17:05 Відповісти
Перебирати людьми нема коли. Докомандувалися.
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01.12.2025 17:18 Відповісти
Дивно якось. Не всі ховають обличчя, дають інтерв'ю.
І логічніше було б використовувати для цього русняві ЗС. І забезпечення краще, і питань ніхто не задає, і за духом близькі.
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01.12.2025 17:20 Відповісти
Якщо не зна'ш - нахрена тоді язиком дурним молоти?
Давай ще сюди рашистську пропаганду копіпастити.
Цікаво за іноземців, що воюють за Україну - спитай у причетних.
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01.12.2025 17:20 Відповісти
тих що я зустрічав в 23 були з поліцейського спецназу
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01.12.2025 20:40 Відповісти
Нажаль, чужі хлопи не будуть воювати і гинути за Україну, будуть втікати , як і військові, яких виловили ТЦК та які хотіли іржати , коли обирали квартал 95.
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01.12.2025 17:29 Відповісти
Вони готуються наркоту дронами переправляти до Штатів. А може Нью-Мексико чи Аризону відвойовувати...
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01.12.2025 17:45 Відповісти
Дякуємо!
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01.12.2025 19:10 Відповісти
Файні колумбійські воїни.
Наші хлопці з Хартії та інших підрозділів їх хвалять.
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01.12.2025 19:20 Відповісти
Smatriu , tut dva tri ruskih ****** narisovalis v kamentah . ****** , chio , podgaraiet ? 🔥💨
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01.12.2025 19:40 Відповісти
Tēvzemei un Brīvībai!
Дякую, друже!
Серед моїх бойових побратимів вистачає латишей. Абсолютно близькі люди.
Ми разом пройшли неможливе.
Все уявляю собі - як буде, коли все закінчиться?
Почнемо їздити один до одного в гості - в Латвію, в Колумбію, в США, та по усьому світу. В Японію, на Тайвань, в Австралію.
Що буде з нами...
Тяжка доля ветерана ))
Дай Боже лише дожити.
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01.12.2025 21:24 Відповісти
 
 