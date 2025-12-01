Іспаномовний підрозділ бригади Нацгвардії "Хартія": колумбійські бійці проходять вишкіл і готуються захищати Україну. ВIДЕО
Поводження зі зброєю, медична допомога і тактика бою – це вишкіл новачків одного з підрозділів бригади Нацгвардії "Хартія". Щоправда, накази тут віддають іспанською. Цей підрозділ сформований цьогоріч навесні, названий на честь першого загиблого колумбійця на позивний Гуахіро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, тут лише іспанськомовні бійці, більшість колумбійці, як от Качорро. У підрозділі Качорро півтора року. В Колумбії працював поліцейським, а справжній бойовий досвід здобув в Україні. Каже, не зміг стояти осторонь у цій війні.
"Дивлячись на це в новинах, я усвідомив, як народ цієї країни страждає від агресії ворога. Тому вирішив приїхати, щоб зробити свій внесок", - каже він.
Після нещодавнього поранення, коли поряд із ним вибухнув дрон-камікадзе, Качорро викладає новачкам основи бойової справи. І з ним працює Тілін. Він також зазнав поранення, втратив ногу, та все ж повернувся у підрозділ, поки інструктором. У Колумбії Тілін був військовим, також мав власну справу. Та все покинув і приїхав в Україну переконаний, без мотивації робити нема чого.
"Якщо ти прийшов лише за грошима, найпевніше, довго не протримаєшся. Щиро кажучи, ти розумієш, що немає таких грошей, які б коштували твого життя. Більшість із тих, хто приїжджає по гроші, згодом розуміють, що їх можна заробити у безпечніший спосіб. У всіх присутнє розуміння того, що відбувається в Україні. Тобто я з ними багато спілкуюсь, і вони читають новини, вони розуміють, що на Україну напали. Але є й інші причини, з яких вони приїхали. Часто це шукачі пригод. Молодь гаряча, якій цікаво спробувати себе", - каже він.
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https://militarnyi.com/uk/news/karteli-z-meksyky-vidpravlyayut-svoyih-bijtsiv-v-********-dlya-opanuvannya-droniv-intelligence-online/
І логічніше було б використовувати для цього русняві ЗС. І забезпечення краще, і питань ніхто не задає, і за духом близькі.
Давай ще сюди рашистську пропаганду копіпастити.
Цікаво за іноземців, що воюють за Україну - спитай у причетних.
Наші хлопці з Хартії та інших підрозділів їх хвалять.
Дякую, друже!
Серед моїх бойових побратимів вистачає латишей. Абсолютно близькі люди.
Ми разом пройшли неможливе.
Все уявляю собі - як буде, коли все закінчиться?
Почнемо їздити один до одного в гості - в Латвію, в Колумбію, в США, та по усьому світу. В Японію, на Тайвань, в Австралію.
Що буде з нами...
Тяжка доля ветерана ))
Дай Боже лише дожити.