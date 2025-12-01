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Испаноязычное подразделение бригады Нацгвардии "Хартия": колумбийские бойцы проходят обучение и готовятся защищать Украину. ВИДЕО

Обращение с оружием, медицинская помощь и тактика боя – это обучение новичков одного из подразделений бригады Нацгвардии "Хартия". Правда, приказы здесь отдают на испанском языке. Это подразделение сформировано весной этого года, названо в честь первого погибшего колумбийца с позывным "Гуахиро".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, здесь только испаноязычные бойцы, большинство колумбийцы, как Качорро. В подразделении Качорро полтора года. В Колумбии работал полицейским, а настоящий боевой опыт получил в Украине. Говорит, не смог остаться в стороне от этой войны.

"Глядя на это в новостях, я осознал, как народ этой страны страдает от агрессии врага. Поэтому решил приехать, чтобы внести свой вклад", - говорит он.

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После недавнего ранения, когда рядом с ним взорвался дрон-камикадзе, Качорро преподает новичкам основы боевого дела. И с ним работает Тилин. Он также получил ранение, потерял ногу, но все же вернулся в подразделение, пока в качестве инструктора. В Колумбии Тилин был военным, также имел собственное дело. Но все бросил и приехал в Украину, убежденный, что без мотивации делать нечего.

"Если ты пришел только за деньгами, скорее всего, долго не продержишься. Честно говоря, ты понимаешь, что нет таких денег, которые стоили бы твоей жизни. Большинство из тех, кто приезжает за деньгами, со временем понимают, что их можно заработать более безопасным способом. У всех есть понимание того, что происходит в Украине. То есть я с ними много общаюсь, и они читают новости, они понимают, что на Украину напали. Но есть и другие причины, по которым они приехали. Часто это искатели приключений. Молодежь горячая, которой интересно попробовать себя", - говорит он.

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Колумбия (38) Национальная гвардия (2361) добровольцы (1227) Харьковская область (2781)
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Топ комментарии
+6
Перебирати людьми нема коли. Докомандувалися.
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01.12.2025 17:18 Ответить
+6
Якщо не зна'ш - нахрена тоді язиком дурним молоти?
Давай ще сюди рашистську пропаганду копіпастити.
Цікаво за іноземців, що воюють за Україну - спитай у причетних.
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01.12.2025 17:20 Ответить
+2
Не знаю - правди чи ні - але у якомусь виданні закордонному стверджувалося, що це бойовики наркокартелів. І що вони таким чином опановують прогресивні методи вндення війни, зокрема дронами.

https://militarnyi.com/uk/news/karteli-z-meksyky-vidpravlyayut-svoyih-bijtsiv-v-********-dlya-opanuvannya-droniv-intelligence-online/
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01.12.2025 17:05 Ответить
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Не знаю - правди чи ні - але у якомусь виданні закордонному стверджувалося, що це бойовики наркокартелів. І що вони таким чином опановують прогресивні методи вндення війни, зокрема дронами.

https://militarnyi.com/uk/news/karteli-z-meksyky-vidpravlyayut-svoyih-bijtsiv-v-********-dlya-opanuvannya-droniv-intelligence-online/
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01.12.2025 17:05 Ответить
Перебирати людьми нема коли. Докомандувалися.
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01.12.2025 17:18 Ответить
Дивно якось. Не всі ховають обличчя, дають інтерв'ю.
І логічніше було б використовувати для цього русняві ЗС. І забезпечення краще, і питань ніхто не задає, і за духом близькі.
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01.12.2025 17:20 Ответить
Якщо не зна'ш - нахрена тоді язиком дурним молоти?
Давай ще сюди рашистську пропаганду копіпастити.
Цікаво за іноземців, що воюють за Україну - спитай у причетних.
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01.12.2025 17:20 Ответить
тих що я зустрічав в 23 були з поліцейського спецназу
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01.12.2025 20:40 Ответить
Нажаль, чужі хлопи не будуть воювати і гинути за Україну, будуть втікати , як і військові, яких виловили ТЦК та які хотіли іржати , коли обирали квартал 95.
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01.12.2025 17:29 Ответить
Вони готуються наркоту дронами переправляти до Штатів. А може Нью-Мексико чи Аризону відвойовувати...
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01.12.2025 17:45 Ответить
Дякуємо!
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01.12.2025 19:10 Ответить
Файні колумбійські воїни.
Наші хлопці з Хартії та інших підрозділів їх хвалять.
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01.12.2025 19:20 Ответить
Smatriu , tut dva tri ruskih ****** narisovalis v kamentah . ****** , chio , podgaraiet ? 🔥💨
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01.12.2025 19:40 Ответить
Tēvzemei un Brīvībai!
Дякую, друже!
Серед моїх бойових побратимів вистачає латишей. Абсолютно близькі люди.
Ми разом пройшли неможливе.
Все уявляю собі - як буде, коли все закінчиться?
Почнемо їздити один до одного в гості - в Латвію, в Колумбію, в США, та по усьому світу. В Японію, на Тайвань, в Австралію.
Що буде з нами...
Тяжка доля ветерана ))
Дай Боже лише дожити.
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01.12.2025 21:24 Ответить
 
 