Испаноязычное подразделение бригады Нацгвардии "Хартия": колумбийские бойцы проходят обучение и готовятся защищать Украину. ВИДЕО

Обращение с оружием, медицинская помощь и тактика боя – это обучение новичков одного из подразделений бригады Нацгвардии "Хартия". Правда, приказы здесь отдают на испанском языке. Это подразделение сформировано весной этого года, названо в честь первого погибшего колумбийца с позывным "Гуахиро".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, здесь только испаноязычные бойцы, большинство колумбийцы, как Качорро. В подразделении Качорро полтора года. В Колумбии работал полицейским, а настоящий боевой опыт получил в Украине. Говорит, не смог остаться в стороне от этой войны.

"Глядя на это в новостях, я осознал, как народ этой страны страдает от агрессии врага. Поэтому решил приехать, чтобы внести свой вклад", - говорит он.

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После недавнего ранения, когда рядом с ним взорвался дрон-камикадзе, Качорро преподает новичкам основы боевого дела. И с ним работает Тилин. Он также получил ранение, потерял ногу, но все же вернулся в подразделение, пока в качестве инструктора. В Колумбии Тилин был военным, также имел собственное дело. Но все бросил и приехал в Украину, убежденный, что без мотивации делать нечего.

"Если ты пришел только за деньгами, скорее всего, долго не продержишься. Честно говоря, ты понимаешь, что нет таких денег, которые стоили бы твоей жизни. Большинство из тех, кто приезжает за деньгами, со временем понимают, что их можно заработать более безопасным способом. У всех есть понимание того, что происходит в Украине. То есть я с ними много общаюсь, и они читают новости, они понимают, что на Украину напали. Но есть и другие причины, по которым они приехали. Часто это искатели приключений. Молодежь горячая, которой интересно попробовать себя", - говорит он.

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