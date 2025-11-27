В боях за Украину погиб 27-летний доброволец из Чехии Йирка Котрла. ФОТО

В боях против российских оккупантов под Изюмом в Харьковской области погиб 27-летний гражданин Чехии Йирка Котрла, которого считали пропавшим без вести.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают чешские издания iRozhlas и ct24.

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Что известно

Известно, что Котрла изучал резьбу по камню в Средней школе прикладного искусства в Угерском Градешти.

Директор школы Иво Савара сказал, что молодой человек учился до третьего курса в 2019 году, а затем покинул школу.

"На прошлой неделе нас поразила печальная новость. На украинском фронте возле Изюма погиб наш бывший студент каменорезного направления, Йирка К. Ему было 27 лет. Вечная ему память", - говорится в сообщении заведения.

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Классная руководительница погибшего рассказала, что тот был "художественно одаренным, имел большое чувство деталей, был добросовестным, мог очень долго работать над заданием, глубоко в него погружался и ко всему относился серьезно".

"Я не всегда сразу вспоминаю всех студентов, но его помню очень четко. Он был скорее замкнутым, имел круг своих друзей. Когда я узнала, что он воевал в Украине, сначала это меня удивило, но потом я вспомнила, что он остро реагировал на несправедливость и всегда стремился к правде", - рассказала она.

Работы Котрла, которые он делал во время учебы, передадут матери.

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Фото: Facebook / Umprumka UH

В Министерстве иностранных дел Чехии заявили, что не будут комментировать подробности, однако заверили, что знают "о случае с гражданином Чехии, который считается пропавшим без вести". Сейчас ведомство общается с семьей.

Сколько чехов погибли в Украине

Котрла считается пятым чехом, погибшим на войне в Украине.

Первый чех погиб в боях с российской армией на Донбассе в июне 2022 года, второй — в марте 2023 года, а в мае третий — чешский медик, основатель проекта Phoenix. Кроме того, в феврале 2024 года в боях за Авдеевку также погиб чешский доброволец.

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