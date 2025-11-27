В Киеве простились с венгерским добровольцем Беньямином Ашером, служившим в Третьей штурмовой бригаде. ФОТОрепортаж

На площади Независимости в Киеве состоялось прощание с Беньямином Ашером - добровольцем из Венгрии, воевавшим в составе Третьей отдельной штурмовой бригады и погибшим в мае этого года.

Об этом сообщила корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Ашер служил стрелком 2-го механизированного батальона бригады. Провести защитника в последний путь пришли его побратимы, главный раввин Украины Моше Асман, а также отец погибшего военного.

Во время церемонии прощания Асман отметил, что Беньямин Ашер является героем не только украинского и венгерского народов, но и еврейского.

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Напомним, 24 мая в бою за Украину погиб 21-летний гражданин Венгрии Беньямин Ашер, воевавший на стороне ВСУ как доброволец.

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