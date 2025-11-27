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Новости Фото Потери Украины Иностранные добровольцы в ВСУ
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В Киеве простились с венгерским добровольцем Беньямином Ашером, служившим в Третьей штурмовой бригаде. ФОТОрепортаж

На площади Независимости в Киеве состоялось прощание с Беньямином Ашером - добровольцем из Венгрии, воевавшим в составе Третьей отдельной штурмовой бригады и погибшим в мае этого года.

Об этом сообщила корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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В Киеве простились с добровольцем Беньямином Ашером

Ашер служил стрелком 2-го механизированного батальона бригады. Провести защитника в последний путь пришли его побратимы, главный раввин Украины Моше Асман, а также отец погибшего военного.

Во время церемонии прощания Асман отметил, что Беньямин Ашер является героем не только украинского и венгерского народов, но и еврейского.

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потери
потери
потери
потери

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потери
потери
потери
потери

Напомним, 24 мая в бою за Украину погиб 21-летний гражданин Венгрии Беньямин Ашер, воевавший на стороне ВСУ как доброволец.

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Венгрия (2623) потери (4673) добровольцы (1222)
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Топ комментарии
+12
Зате покидьки орбан з сійяртою живі та далі отруюють повітря
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27.11.2025 16:11 Ответить
+10
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

страшна несправедливість війни - гинуть молоді
неймовірна несправедливість війни в Україні - гинуть найкращі
спочивай з миром, хлопче...

.
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27.11.2025 16:21 Ответить
+9
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦🇭🇺 одні захищають Мир ,а другі грабують тих хто захищає ...
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27.11.2025 16:12 Ответить
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Зате покидьки орбан з сійяртою живі та далі отруюють повітря
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27.11.2025 16:11 Ответить
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦🇭🇺 одні захищають Мир ,а другі грабують тих хто захищає ...
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27.11.2025 16:12 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

страшна несправедливість війни - гинуть молоді
неймовірна несправедливість війни в Україні - гинуть найкращі
спочивай з миром, хлопче...

.
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27.11.2025 16:21 Ответить
Честь Воїну!!!!!!!
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27.11.2025 16:22 Ответить
Дякую тобі воїне і низько вклоняюся. Вічна і світла пам'ять.
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27.11.2025 16:49 Ответить
Склоняю голову перед мужественным воином,евреем Беньямин Ашером.ненавижу и презираю крис -жидов Мандичей_Цукерманов.это именно на их руках кровь таких Ашеров. и где эта слизь Валера,что базарила за антисемитизм?
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27.11.2025 17:05 Ответить
В каждой нации есть негодяи и мерзости! Поэтому не нужно изначально говоря о них говорить о этносе или корнях.Миндич и Цукерман не одни и до них и во время и после них были есть и будут и украинцы и татары и русские и армяне и другие национальности и народности Точно так же,как и с Виткофом.Если он негодяй,то другие люди его нац.пренадлежности,как многие Сенаторы и Конгрессмены,как Ан Епельбаум журналистка,как Блумьерг,как журналисты из Израиля, которые поддерживают Украину Как еврейская диаспора,которая и в Германии и Израиле поддерживает и деньгами помогает с 14года Как евреи на фронте с 14года года в Правом секторе и не только с Украины,но и из Израиля приехали помогать и свои жизни отдавать! Когда многие Украинцы сбежали!Вот я спрашиваю зачем этот парень с Венгрии приехал в Украину, чужую Страну, когда в Чате на Цензор и не только речь идёт о нации.! Сделали плохо жиды, сделали хорошо евреи!Может ещё наклейку на лоб, чтобы различали!?
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27.11.2025 17:51 Ответить
А никому наклейку на лоб и клеить не надо. Тут и без наклейки видно кто есть ху. Скажу о нас-есть украинцы, а есть хохлы. И последних к сожалению количество огромное. Процентов 73 - это точно. Поэтому так трагически разворачивается история с девятнадцатого года.
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27.11.2025 18:05 Ответить
хохли - це рускоязичні?...3/4 це тих 73 проценти активних громадян, які ходять на вибори...а ще більше планктону, ждунів. які нікуди не ходять. чекають, огульно хають всіх...ділять на національності
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27.11.2025 18:47 Ответить
Когда я украинцев в 19году предупредила,что выбирая Зе они подвергают себя опасности,то они кричали мне в трубку этот Вальцман еврей нас обокрал.Поэтому голосовали за Голобородько и доводы не слушали!
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27.11.2025 18:55 Ответить
С.У.М.
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27.11.2025 18:25 Ответить
 
 