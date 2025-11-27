У Києві попрощалися з угорським добровольцем Беньяміном Ашером, який служив у Третій штурмовій бригаді. ФОТОрепортаж
На майдані Незалежності в Києві відбулося прощання з Беньяміном Ашером - добровольцем із Угорщини, який воював у складі Третьої окремої штурмової бригади та загинув у травні цього року.
Про це повідомила кореспондентка hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Ашер служив стрільцем 2 механізованого батальйону бригади. Провести захисника в останню путь прийшли його побратими, головний рабин України Моше Асман, а також батько полеглого військового.
Під час церемонії прощання Асман зазначив, що Беньямін Ашер є героєм не лише українського та угорського народів, але й єврейського.
Нагадаємо, 24 травня у бою за Україну загинув 21-річний громадянин Угорщини Беньямін Ашер, який воював на боці ЗСУ як доброволець.
Топ коментарі
+12 Gary Grant
показати весь коментар27.11.2025 16:11 Відповісти Посилання
+10 Алекс Мышкевич
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+9 Luiza
показати весь коментар27.11.2025 16:12 Відповісти Посилання
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