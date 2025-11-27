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Новини Фото Втрати України Іноземні добровольці в ЗСУ
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У Києві попрощалися з угорським добровольцем Беньяміном Ашером, який служив у Третій штурмовій бригаді. ФОТОрепортаж

На майдані Незалежності в Києві відбулося прощання з Беньяміном Ашером - добровольцем із Угорщини, який воював у складі Третьої окремої штурмової бригади та загинув у травні цього року.

Про це повідомила кореспондентка hromadske, передає Цензор.НЕТ.

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У Києві попрощалися з добровольцем Беньяміном Ашером

Ашер служив стрільцем 2 механізованого батальйону бригади. Провести захисника в останню путь прийшли його побратими, головний рабин України Моше Асман, а також батько полеглого військового.

Під час церемонії прощання Асман зазначив, що Беньямін Ашер є героєм не лише українського та угорського народів, але й єврейського.

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втрати
втрати
втрати
втрати

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втрати
втрати
втрати
втрати

Нагадаємо, 24 травня у бою за Україну загинув 21-річний громадянин Угорщини Беньямін Ашер, який воював на боці ЗСУ як доброволець.

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Угорщина (3018) втрати (4691) добровольці (990)
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Топ коментарі
+12
Зате покидьки орбан з сійяртою живі та далі отруюють повітря
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27.11.2025 16:11 Відповісти
+10
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

страшна несправедливість війни - гинуть молоді
неймовірна несправедливість війни в Україні - гинуть найкращі
спочивай з миром, хлопче...

.
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27.11.2025 16:21 Відповісти
+9
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦🇭🇺 одні захищають Мир ,а другі грабують тих хто захищає ...
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27.11.2025 16:12 Відповісти
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Зате покидьки орбан з сійяртою живі та далі отруюють повітря
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27.11.2025 16:11 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦🇭🇺 одні захищають Мир ,а другі грабують тих хто захищає ...
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27.11.2025 16:12 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

страшна несправедливість війни - гинуть молоді
неймовірна несправедливість війни в Україні - гинуть найкращі
спочивай з миром, хлопче...

.
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27.11.2025 16:21 Відповісти
Честь Воїну!!!!!!!
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27.11.2025 16:22 Відповісти
Дякую тобі воїне і низько вклоняюся. Вічна і світла пам'ять.
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27.11.2025 16:49 Відповісти
Склоняю голову перед мужественным воином,евреем Беньямин Ашером.ненавижу и презираю крис -жидов Мандичей_Цукерманов.это именно на их руках кровь таких Ашеров. и где эта слизь Валера,что базарила за антисемитизм?
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27.11.2025 17:05 Відповісти
В каждой нации есть негодяи и мерзости! Поэтому не нужно изначально говоря о них говорить о этносе или корнях.Миндич и Цукерман не одни и до них и во время и после них были есть и будут и украинцы и татары и русские и армяне и другие национальности и народности Точно так же,как и с Виткофом.Если он негодяй,то другие люди его нац.пренадлежности,как многие Сенаторы и Конгрессмены,как Ан Епельбаум журналистка,как Блумьерг,как журналисты из Израиля, которые поддерживают Украину Как еврейская диаспора,которая и в Германии и Израиле поддерживает и деньгами помогает с 14года Как евреи на фронте с 14года года в Правом секторе и не только с Украины,но и из Израиля приехали помогать и свои жизни отдавать! Когда многие Украинцы сбежали!Вот я спрашиваю зачем этот парень с Венгрии приехал в Украину, чужую Страну, когда в Чате на Цензор и не только речь идёт о нации.! Сделали плохо жиды, сделали хорошо евреи!Может ещё наклейку на лоб, чтобы различали!?
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27.11.2025 17:51 Відповісти
А никому наклейку на лоб и клеить не надо. Тут и без наклейки видно кто есть ху. Скажу о нас-есть украинцы, а есть хохлы. И последних к сожалению количество огромное. Процентов 73 - это точно. Поэтому так трагически разворачивается история с девятнадцатого года.
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27.11.2025 18:05 Відповісти
хохли - це рускоязичні?...3/4 це тих 73 проценти активних громадян, які ходять на вибори...а ще більше планктону, ждунів. які нікуди не ходять. чекають, огульно хають всіх...ділять на національності
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27.11.2025 18:47 Відповісти
Когда я украинцев в 19году предупредила,что выбирая Зе они подвергают себя опасности,то они кричали мне в трубку этот Вальцман еврей нас обокрал.Поэтому голосовали за Голобородько и доводы не слушали!
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27.11.2025 18:55 Відповісти
С.У.М.
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27.11.2025 18:25 Відповісти
 
 