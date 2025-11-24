На війні загинув командир взводу полку "Цунамі" Олександр Крамаренко. ФОТО

На війні загинув 42-річний капітан поліції, боєць штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександр Крамаренко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

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За даними поліції, життя Крамаренка обірвалося 4 листопада внаслідок ворожого обстрілу на Костянтинівському напрямку. Прощання з бійцем відбулося 22 листопада у його рідному селі на Закарпатті. Він ніс службу у ЗСУ майже вісім років та брав участь у миротворчих місіях в Іраку.

Службу в органах внутрішніх справ Крамаренко розпочав у 2009 році та понад 12 років був спецпризначенцем. З лютого 2024 року служив на передовій у складі штурмового полку як командир взводу. Брав участь у боях за Вовчанськ, утримував позиції на Покровському напрямку та обороняв Торецьк, де у вересні 2024 року зазнав тяжкого поранення, але після реабілітації повернувся на фронт.

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"Ми з ним пройшли тривалий шлях іще з Рівненщини. Саша був відповідальним, професійним та досвідченим воїном: володів усіма видами зброї та міг керувати будь-яким транспортом. Завжди на позитиві", - розповів Олексій Чича, який був його командиром роти.

Крамаренко був нагороджений державними та відомчими відзнаками, серед яких "За оборону України", нагорода МВС "За відзнаку в службі" та нагрудний знак Головнокомандувача "Срібний хрест". Він часто згадував свою доньку Аліну і пишався тим, що вона продовжила його шлях та навчається у військовому університеті.

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