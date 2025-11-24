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Новини Фото Втрати України
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На війні загинув командир взводу полку "Цунамі" Олександр Крамаренко. ФОТО

На війні загинув 42-річний капітан поліції, боєць штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександр Крамаренко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

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На війні загинув командир взводу полку "Цунамі" Олександр Крамаренко

За даними поліції, життя Крамаренка обірвалося 4 листопада внаслідок ворожого обстрілу на Костянтинівському напрямку. Прощання з бійцем відбулося 22 листопада у його рідному селі на Закарпатті. Він ніс службу у ЗСУ майже вісім років та брав участь у миротворчих місіях в Іраку.

Службу в органах внутрішніх справ Крамаренко розпочав у 2009 році та понад 12 років був спецпризначенцем. З лютого 2024 року служив на передовій у складі штурмового полку як командир взводу. Брав участь у боях за Вовчанськ, утримував позиції на Покровському напрямку та обороняв Торецьк, де у вересні 2024 року зазнав тяжкого поранення, але після реабілітації повернувся на фронт.

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втрати
втрати

"Ми з ним пройшли тривалий шлях іще з Рівненщини. Саша був відповідальним, професійним та досвідченим воїном: володів усіма видами зброї та міг керувати будь-яким транспортом. Завжди на позитиві", - розповів Олексій Чича, який був його командиром роти.

Крамаренко був нагороджений державними та відомчими відзнаками, серед яких "За оборону України", нагорода МВС "За відзнаку в службі" та нагрудний знак Головнокомандувача "Срібний хрест". Він часто згадував свою доньку Аліну і пишався тим, що вона продовжила його шлях та навчається у військовому університеті.

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втрати
втрати
втрати

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втрати (4689) війна в Україні (8475)
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Вічна Слава Герою!🇺🇦🇺🇦🥀🥀
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24.11.2025 13:13 Відповісти
Людина з великої літери
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24.11.2025 13:17 Відповісти
Честь Воїну!
І давайте про ментів судити по таких капітанах поліції, а не по тих ізгоях які вам інколи трапляються на дорозі.
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24.11.2025 13:17 Відповісти
так таких одиниці, а на дорогах непортіба тисячі
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24.11.2025 13:23 Відповісти
@ Я пам'ятатиму завжди,
Той тьмяний безкінечнмй хаос,
І задихаючись згадаю,
Братів, що у віки пішли.
Полеглих воїнів гряда,
Надгробних каменів алея,
Та в пам'яті мої жива,
Облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
- Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась,
Душа вознеслась в Небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли,
В безкрайні простори, у вічність
І за орбітами Землі,
Перетікають у незмінніть.
Вони знаходять спокій свій,
Поснувши в зобі Птаха раю,
Та все ж із болем і в журбі,
Я ті обличчя пам'ятаю...
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24.11.2025 13:34 Відповісти
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24.11.2025 13:42 Відповісти
Срівчуваємо рідним загиблого Героя..
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24.11.2025 14:02 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Герою!
❤️🖤💙💛
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24.11.2025 14:46 Відповісти
Упокій Боже його душу в мирі і створи , його вбивцям , свій справедливий Божий суд.
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24.11.2025 15:09 Відповісти
 
 