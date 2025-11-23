На фронті загинула бойова медикиня Ярина Мруць (Афіна). ФОТО

Бойова медикиня родом зі Львівщини Ярина Мруць із позивним Афіна загинула на фронті. Цього року вона отримала звання лейтенанта, була командиром медпункту 210 окремого штурмового полку.

Про це повідомили в Яворівській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

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"Непоправна втрата для Яворівської громади - додому "на щиті" повертається бойовий медик Ярина Мруць.

Ярина родом із Нагачева, де й дотепер проживає її велика родина. У школі вирізнялася гострим розумом та допитливістю, тому екстерном одразу пішла в 2 клас, здала ЗНО на найвищі бали, а в 15 років вступила до Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова", - йдеться в повідомленні.

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Приєдналася до війська після загибелі друга

Зазначається, що дівчина вирішила приєднатися до війська після того, як восени 2022 року на війні загинув її близький друг. На той час вона була ще лікарем-інтерном швидкої допомоги. У березні 2023 року вона мобілізувалася у 24 бригаду.

Карʼєра Ярини почалася з санітарного інструктора, а цього року 26-річна дівчина отримала звання лейтенанта, була командиром медпункту 210 окремого штурмового полку.

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Після перемоги мріяла просто відпочити

"Ярину з позивним Афіна дуже поважали побратими та посестри за її талант, наполегливість, старанну роботу та чуйне серце, яке не скамʼяніло навіть в умовах щоденних втрат.

Після перемоги мріяла просто відпочити в колі найближчих. І вже завтра смілива дівчина назавжди повертається до рідного дому і вічного спочинку…

Щирі співчуття батькам, братам, бабусі, нареченому, друзям та колегам, односельчанам та усім, кому за життя пощастило пізнати світлу й добру душу Ярини", - додали в громаді.

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