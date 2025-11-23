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Новини Фото Втрати України
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На фронті загинула бойова медикиня Ярина Мруць (Афіна). ФОТО

Бойова медикиня родом зі Львівщини Ярина Мруць із позивним Афіна загинула на фронті. Цього року вона отримала звання лейтенанта, була командиром медпункту 210 окремого штурмового полку.

Про це повідомили в Яворівській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

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Загинула бойова медикиня Ярина Мруць

"Непоправна втрата для Яворівської громади - додому "на щиті" повертається бойовий медик Ярина Мруць.

Ярина родом із Нагачева, де й дотепер проживає її велика родина. У школі вирізнялася гострим розумом та допитливістю, тому екстерном одразу пішла в 2 клас, здала ЗНО на найвищі бали, а в 15 років вступила до Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова", - йдеться в повідомленні.

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Приєдналася до війська після загибелі друга

Зазначається, що дівчина вирішила приєднатися до війська після того, як восени 2022 року на війні загинув її близький друг. На той час вона була ще лікарем-інтерном швидкої допомоги. У березні 2023 року вона мобілізувалася у 24 бригаду.

Карʼєра Ярини почалася з санітарного інструктора, а цього року 26-річна дівчина отримала звання лейтенанта, була командиром медпункту 210 окремого штурмового полку.

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Після перемоги мріяла просто відпочити

"Ярину з позивним Афіна дуже поважали побратими та посестри за її талант, наполегливість, старанну роботу та чуйне серце, яке не скамʼяніло навіть в умовах щоденних втрат.

Після перемоги мріяла просто відпочити в колі найближчих. І вже завтра смілива дівчина назавжди повертається до рідного дому і вічного спочинку…

Щирі співчуття батькам, братам, бабусі, нареченому, друзям та колегам, односельчанам та усім, кому за життя пощастило пізнати світлу й добру душу Ярини", - додали в громаді.

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медицина (2211) втрати (4688)
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Топ коментарі
+53
Боже яка красуня Воїн !!! Героїні Воїну Слава !!!🙏 🇺🇦 😢
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23.11.2025 13:40 Відповісти
+33
Зате хлопчики в 25 рочків в Польщі клубніку збирають
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23.11.2025 13:46 Відповісти
+32
Царство тобі небесне, Героїня. Вічна пам'ять тобі ЛЮДИНА.

Вічна ганьба слимакам-ухвлянтам.
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23.11.2025 13:47 Відповісти
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Боже яка красуня Воїн !!! Героїні Воїну Слава !!!🙏 🇺🇦 😢
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23.11.2025 13:40 Відповісти
Зате хлопчики в 25 рочків в Польщі клубніку збирають
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23.11.2025 13:46 Відповісти
То не хлопчики то сцікливі 3,14...ри.
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23.11.2025 13:48 Відповісти
давай одразу про міндичів-цукерманів ЗЄлєнського -

уродів-мародерів, які обдирають закривавлену Україну, в той час, коли за неї віддають життя такі Герої як Ярина.

.
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23.11.2025 14:01 Відповісти
Де б ще вам, розстрілювачам, відтоптатись як не під некрологом загиблої дівчини.
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23.11.2025 14:51 Відповісти
Пам'ять про Героя це не тільки сум, але й жага помсти винуватцям його смерті.
Загибелі Ярини НЕ повинно було бути !

"Попіл Класса стукає в моє серце !"

.
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23.11.2025 15:00 Відповісти
На пам'ти загиблой в лавах СОУ ГЕРОЇНІ топчитесь таки як ти, сцікливі слимаки-ухілянти.
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23.11.2025 18:13 Відповісти
Царство тобі небесне, Героїня. Вічна пам'ять тобі ЛЮДИНА.

Вічна ганьба слимакам-ухвлянтам.
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23.11.2025 13:47 Відповісти
Героїні вічна пам"ять...
Хтось бачив на фронті м.аліну-удовицю?
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23.11.2025 13:50 Відповісти
R.I.P.
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23.11.2025 13:57 Відповісти
Світла памʼять нашій Героїні та красуні
І щирі співчуття ії родині 😪😪😪
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23.11.2025 14:03 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

співчуття рідним...

розумна дівчина - в 15 років вступила в медінститут !
красуня.
вступила в ЗСУ після смерті друга...
росте нова генерація справжніх Українців !
і гине...
.
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23.11.2025 14:07 Відповісти
Гинуть найкращі Сини і Дочки України. Дуже боляче, сумно і скорботно. Щирі співчуття рідним та близьким. Дуже тяжка втрата.

Вічна, Світла Пам'ять, низький уклін ГЕРОЇНІ!
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23.11.2025 14:08 Відповісти
Гинуть кращі ,а бидло жирує . Вічна пам'ять цій сміливій дівчині.
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23.11.2025 14:11 Відповісти
ще ніколи Україна не була так принипово і незворотньо поділена умовною тисою.
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23.11.2025 14:13 Відповісти
С.У.М.
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23.11.2025 14:34 Відповісти
😮‍💨🫡🇺🇦
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23.11.2025 14:49 Відповісти
найкращі гинуть (

вічна Пам'ять та Слава Ярині !
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23.11.2025 16:34 Відповісти
А десь по нічних клубах,фітнесклубах і на берегах лагідної Тиси шастають мільйони биків-ухилянтів,які періодично міняючи памперси, істерично голосять: пусть сначала ідут дєпутати і мєнти,а мнє Украіна нічєво нє дала!
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23.11.2025 16:49 Відповісти
частина цих ухилянтів одягла форму мусора

здорові бики 30-40 років кошмарять населення України
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23.11.2025 16:54 Відповісти
такі як ти та інша ухилянтська пої.....ви не населення,ви клопи....
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23.11.2025 16:57 Відповісти
я так розумію Юра Ви мусор )

80% мусорів перейшло на сторону паРаши на ТОТ..

і першими завжди тікали при нападі..як це було на півдні, півночі та сході України
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23.11.2025 17:07 Відповісти
мусор (сміття) в прямому розумінні,ти,чувак,побачиш коли станеш перед дзеркалом. ти,мабуть,був помічником (стукачем) у них раз так добре про них знаєш?
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23.11.2025 17:25 Відповісти
враховуючи ницість мусорів..вони саме мусора ..прорусняві гниди )..а не сміття українською
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23.11.2025 17:38 Відповісти
і готуйся,коли прийдуть кацапи,ти побачиш справжнє кошмарять,навіть русскій язик тобі не допоможе і наколка Кабаєвой на жопі.
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23.11.2025 16:59 Відповісти
Це наслідки розбомбленого складу? Немає клізми та пігулок від старечої деменції.
Тримайся!
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23.11.2025 17:13 Відповісти
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23.11.2025 17:05 Відповісти
 
 