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Новини Фото Втрати України
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На фронті загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина (Лагерта) Воронцова. ФОТО

Під час виконання бойового завдання в районі Покровська загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова, відома під позивним Лагерта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив підрозділ "Гострі Картузи".

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"Марина була добровольцем нашої групи та тривалий час виконувала бойові місії. Вона була перлиною та талісманом нашої групи. Тепер вона стала янголом охоронцем для кожного з нас", - йдеться в дописі.

Біля Покровська загинула бойова медикиня та волонтерка Марина Лагерта Воронцова

Побратими розповіли, що своє життя з війною Марина Воронцова пов'язала ще з 2014 року. Вона була активною волонтеркою та допомагала тисячам військовослужбовців технічним забезпеченням.

Останній рік життя Лагерта пліч-о-пліч з побратимами боронила українські території від російських загарбників. За численні бойові досягнення жінка отримала бойовий шеврон групи.

"Її героїчний шлях в цій війні важко описати в пості, про це обов’язково будуть написані книги. <...> Ми пишаємось тим що мали честь воювати з такою великою та шляхетною людиною. Така втрата є дуже болючою для всіх нас", - додали побратими.

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медицина (2211) волонтери (1391) втрати (4686)
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Вічна помста.
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21.11.2025 14:16 Відповісти
Вічна Слава і Пам'ять Героїні!
❤️🖤💙💛
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21.11.2025 14:19 Відповісти
@ (в перекладі):

"Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю..."
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21.11.2025 14:26 Відповісти
Героїні Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦😢...
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21.11.2025 14:26 Відповісти
Вічна Шана!!!
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21.11.2025 14:48 Відповісти
не скумбрія. яка з 2014 року теж на війні і ще тоді не опускаючи ніг закликала здавати всю інфу про "укропів".
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21.11.2025 14:50 Відповісти
Вічна рам'ять і шана загиблій Героїні! Спочивай з миром! R.I.P. 😢
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21.11.2025 15:05 Відповісти
Вічная пам'ять і шана.
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21.11.2025 15:26 Відповісти
С.У.М.
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21.11.2025 16:25 Відповісти
 
 