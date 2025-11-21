На фронті загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина (Лагерта) Воронцова. ФОТО

Під час виконання бойового завдання в районі Покровська загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова, відома під позивним Лагерта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив підрозділ "Гострі Картузи".

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"Марина була добровольцем нашої групи та тривалий час виконувала бойові місії. Вона була перлиною та талісманом нашої групи. Тепер вона стала янголом охоронцем для кожного з нас", - йдеться в дописі.

Побратими розповіли, що своє життя з війною Марина Воронцова пов'язала ще з 2014 року. Вона була активною волонтеркою та допомагала тисячам військовослужбовців технічним забезпеченням.

Останній рік життя Лагерта пліч-о-пліч з побратимами боронила українські території від російських загарбників. За численні бойові досягнення жінка отримала бойовий шеврон групи.

"Її героїчний шлях в цій війні важко описати в пості, про це обов’язково будуть написані книги. <...> Ми пишаємось тим що мали честь воювати з такою великою та шляхетною людиною. Така втрата є дуже болючою для всіх нас", - додали побратими.

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