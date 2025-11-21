На фронті загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина (Лагерта) Воронцова. ФОТО
Під час виконання бойового завдання в районі Покровська загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина Воронцова, відома під позивним Лагерта.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив підрозділ "Гострі Картузи".
"Марина була добровольцем нашої групи та тривалий час виконувала бойові місії. Вона була перлиною та талісманом нашої групи. Тепер вона стала янголом охоронцем для кожного з нас", - йдеться в дописі.
Побратими розповіли, що своє життя з війною Марина Воронцова пов'язала ще з 2014 року. Вона була активною волонтеркою та допомагала тисячам військовослужбовців технічним забезпеченням.
Останній рік життя Лагерта пліч-о-пліч з побратимами боронила українські території від російських загарбників. За численні бойові досягнення жінка отримала бойовий шеврон групи.
"Її героїчний шлях в цій війні важко описати в пості, про це обов’язково будуть написані книги. <...> Ми пишаємось тим що мали честь воювати з такою великою та шляхетною людиною. Така втрата є дуже болючою для всіх нас", - додали побратими.
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"Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю..."