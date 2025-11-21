На фронте погибла украинская защитница, боевой медик и волонтер Марина (Лагерта) Воронцова. ФОТО
Во время выполнения боевого задания в районе Покровска погибла украинская защитница, боевой медик и волонтер Марина Воронцова, известная под позывным Лагерта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило подразделение "Гострі Картузи".
"Марина была добровольцем нашей группы и долгое время выполняла боевые миссии. Она была жемчужиной и талисманом нашей группы. Теперь она стала ангелом-хранителем для каждого из нас", - говорится в сообщении.
Сослуживцы рассказали, что свою жизнь с войной Марина Воронцова связала еще с 2014 года. Она была активным волонтером и помогала тысячам военнослужащих техническим обеспечением.
Последний год жизни Лагерта бок о бок с побратимами защищала украинские территории от российских захватчиков. За многочисленные боевые достижения женщина получила боевой шеврон группы.
"Ее героический путь в этой войне трудно описать в посте, об этом обязательно будут написаны книги. <...> Мы гордимся тем, что имели честь воевать с таким великим и благородным человеком. Такая потеря очень болезненна для всех нас", - добавили побратимы.
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На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.
На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю..."