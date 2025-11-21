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Новости Фото Потери Украины
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На фронте погибла украинская защитница, боевой медик и волонтер Марина (Лагерта) Воронцова. ФОТО

Во время выполнения боевого задания в районе Покровска погибла украинская защитница, боевой медик и волонтер Марина Воронцова, известная под позывным Лагерта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило подразделение "Гострі Картузи".

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"Марина была добровольцем нашей группы и долгое время выполняла боевые миссии. Она была жемчужиной и талисманом нашей группы. Теперь она стала ангелом-хранителем для каждого из нас", - говорится в сообщении.

Возле Покровска погибла боевой медик и волонтер Марина Лагерта Воронцова

Сослуживцы рассказали, что свою жизнь с войной Марина Воронцова связала еще с 2014 года. Она была активным волонтером и помогала тысячам военнослужащих техническим обеспечением.

Последний год жизни Лагерта бок о бок с побратимами защищала украинские территории от российских захватчиков. За многочисленные боевые достижения женщина получила боевой шеврон группы.

"Ее героический путь в этой войне трудно описать в посте, об этом обязательно будут написаны книги. <...> Мы гордимся тем, что имели честь воевать с таким великим и благородным человеком. Такая потеря очень болезненна для всех нас", - добавили побратимы.

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медицина (2526) волонтеры (2654) потери (4667)
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Вічна помста.
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21.11.2025 14:16 Ответить
Вічна Слава і Пам'ять Героїні!
❤️🖤💙💛
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21.11.2025 14:19 Ответить
@ (в перекладі):

"Чи зійде з Неба благодать,
На тлен життя, щоби воскрести?
Бо й далі гинуть у боях,
Окрім братів і наші сестри.

На боротьби святий вівтар,
Ми кращих приносили в жертву.
Та в пам'яті лишився згар,
Де все наскрізь пропахло смертю..."
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21.11.2025 14:26 Ответить
Героїні Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦😢...
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21.11.2025 14:26 Ответить
Вічна Шана!!!
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21.11.2025 14:48 Ответить
не скумбрія. яка з 2014 року теж на війні і ще тоді не опускаючи ніг закликала здавати всю інфу про "укропів".
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21.11.2025 14:50 Ответить
Вічна рам'ять і шана загиблій Героїні! Спочивай з миром! R.I.P. 😢
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21.11.2025 15:05 Ответить
Вічная пам'ять і шана.
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21.11.2025 15:26 Ответить
С.У.М.
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21.11.2025 16:25 Ответить
 
 