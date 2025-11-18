Защищая Украину, погиб военнослужащий Александр Фурман. ФОТО

Во время боев в Купянске погиб украинский военнослужащий Александр Фурман.

Об этом сообщил Павел Федосенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До 24 февраля Саня вместе с братом работал у меня в пиццерии курьером. Таких было только двое на весь город: больше никто не развозил пиццу на скоростных байках. Молодые, дерзкие, забавные, забитые с ног до головы.

Когда началось вторжение, ребята сразу пошли воевать. Все эти годы двигались вместе, в последнее время - зачищали дома в самом Купянске. Там позавчера Фурмана и достал вражеский FPV. Умер он на руках у брата", - говорится в сообщении.

У воина остались жена и двухлетняя дочь.

