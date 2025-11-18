Защищая Украину, погиб военнослужащий Александр Фурман. ФОТО

Во время боев в Купянске погиб украинский военнослужащий Александр Фурман.

Об этом сообщил Павел Федосенко, информирует Цензор.НЕТ.

"До 24 февраля Саня вместе с братом работал у меня в пиццерии курьером. Таких было только двое на весь город: больше никто не развозил пиццу на скоростных байках. Молодые, дерзкие, забавные, забитые с ног до головы.

Когда началось вторжение, ребята сразу пошли воевать. Все эти годы двигались вместе, в последнее время - зачищали дома в самом Купянске. Там позавчера Фурмана и достал вражеский FPV. Умер он на руках у брата", - говорится в сообщении.

У воина остались жена и двухлетняя дочь.

Немає слів, такі втрати, такі красені...
18.11.2025 22:55 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним....
18.11.2025 23:06 Ответить
Царство Небесне Герою!!
18.11.2025 23:10 Ответить
Світла Памʼять Герою України та щирі співчуття родині Олександра 😪😪😪
18.11.2025 23:36 Ответить
Ну то потрібне посилання на рахунок для допомоги й посилання на петицію.

Вічна шана...
18.11.2025 23:37 Ответить
Миру тобі, Брате...
18.11.2025 23:41 Ответить
Господи шо ж ти не дав розуму людям в 19р...шоб такі Воїни не гинули ?!!!... Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦😢
19.11.2025 00:59 Ответить
Царство небесне Герою.

І бажаю здохнути Зелі і подохнути його папісаші і мамірімі в Ізраїлі, які, падли, здриснули з країни мрій їхнього виродка.
Нехай подавляться їхнєю довічною стипендію від уряду міліардера зеленського від стікаючою кров'ю України.
19.11.2025 03:00 Ответить
ЧЕСТЬ!!!
19.11.2025 04:49 Ответить
 
 