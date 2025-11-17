Бойова медикиня 71-ї бригади ДШВ ЗСУ Анастасія Осінцева (Пандора) померла після важкого поранення. ФОТО
15 листопада стало відомо, що померла 25-річна бойова медикиня підрозділу аеророзвідки 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Анастасія Осінцева (Пандора). Дівчина дістала важкі поранення, рятуючи побратимів на передовій.
Повідомлення про смерть Анастасії з’явилось на її сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.
"17.10.2000−11.11.2025 Померла захищаючи країну. Памʼятаємо", - сказано в цьому дописі.
Що відомо про загибель
Про смерть Осінцевої повідомили також у ліцеї № 7 міста Дніпро, де вона навчалась.
Рятування побратимів
17 жовтня вона написала, що на початку жовтня, за 10 днів до того, як їй виповнилось 25 років, дістала важкі поранення, зокрема ніг, коли рятувала побратимів з-під російського обстрілу.
"Я тимчасово в кріслі колісному і буду дуже старатись відновитись якомога швидше. Наші позиції розбивали весь день, ми вимушено перемістилися, без зв’язку, я з посестрою вийшла по двох наших хлопців, щоб забрати їх в укриття. На зворотному шляху нас випасли, ми з нею встигли тільки під дерево шмигнути, і це, напевно, нас врятувало. Чую звук, відчуваю тепло на нозі, хоч болю ще не було, кричу "300, ліва нога, турнікет", але потім підіймаюся на ногу і розумію, що не масована. З допомогою вибираюсь до укриття", - розповівдала тоді вона обставини першого поранення.
Коли Анастасія прямувала на евакуацію, автомобіль, у якому її мали вивезти, атакував ворожий дрон.
"Я вдячна побратимам, які вийшли до нас, по зв’язку передали, що я тяжка "300", мінус ноги (на тому кінці був шок і переживання), а ще за те, як вони змогли організувати подальший евак. Я вийшла з бліндажа через 4 години після другого поранення, мене вклали на ноші й пару км протягнули вчотирьох. Всю дорогу я вибачалась, що важка, а в голові було прохання: хоч би вони не постраждали через мене, я не хочу стати причиною", - продовжила вона.
Після поранень Анастасії заборонили спиратись на поранені ноги й вона пересувалась на колісному кріслі. Дівчина сподівалася, що зможе повернутися у військо.
- Долучилася до ДШВ ЗСУ Анастасія у березні 2025 року.
Сум та Честь !
завдяки вам досі існує Україна.
співчуття рідним....
