Бойова медикиня 71-ї бригади ДШВ ЗСУ Анастасія Осінцева (Пандора) померла після важкого поранення. ФОТО

15 листопада стало відомо, що померла 25-річна бойова медикиня підрозділу аеророзвідки 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Анастасія Осінцева (Пандора). Дівчина дістала важкі поранення, рятуючи побратимів на передовій.

Повідомлення про смерть Анастасії з’явилось на її сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"17.10.2000−11.11.2025 Померла захищаючи країну. Памʼятаємо", - сказано в цьому дописі.

Що відомо про загибель

Про смерть Осінцевої повідомили також у ліцеї № 7 міста Дніпро, де вона навчалась.

Анастасія Осінцева Пандора померла після важких поранень
Фото: asya_f.airy // Instagram

Рятування побратимів

17 жовтня вона написала, що на початку жовтня, за 10 днів до того, як їй виповнилось 25 років, дістала важкі поранення, зокрема ніг, коли рятувала побратимів з-під російського обстрілу.

"Я тимчасово в кріслі колісному і буду дуже старатись відновитись якомога швидше. Наші позиції розбивали весь день, ми вимушено перемістилися, без зв’язку, я з посестрою вийшла по двох наших хлопців, щоб забрати їх в укриття. На зворотному шляху нас випасли, ми з нею встигли тільки під дерево шмигнути, і це, напевно, нас врятувало. Чую звук, відчуваю тепло на нозі, хоч болю ще не було, кричу "300, ліва нога, турнікет", але потім підіймаюся на ногу і розумію, що не масована. З допомогою вибираюсь до укриття", - розповівдала тоді вона обставини першого поранення.

Коли Анастасія прямувала на евакуацію, автомобіль, у якому її мали вивезти, атакував ворожий дрон.

"Я вдячна побратимам, які вийшли до нас, по зв’язку передали, що я тяжка "300", мінус ноги (на тому кінці був шок і переживання), а ще за те, як вони змогли організувати подальший евак. Я вийшла з бліндажа через 4 години після другого поранення, мене вклали на ноші й пару км протягнули вчотирьох. Всю дорогу я вибачалась, що важка, а в голові було прохання: хоч би вони не постраждали через мене, я не хочу стати причиною", - продовжила вона.

Після поранень Анастасії заборонили спиратись на поранені ноги й вона пересувалась на колісному кріслі. Дівчина сподівалася, що зможе повернутися у військо.

втрати (4685) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (38) війна в Україні (8422)
Топ коментарі
дівчина дитина Воїн 🇺🇦 Героїні Слава і Честь !!!😢
17.11.2025 19:29 Відповісти
Героїні Слава !
Сум та Честь !
завдяки вам досі існує Україна.

співчуття рідним....

17.11.2025 19:25 Відповісти
Сум
17.11.2025 19:20 Відповісти
Як так сталося що людина яку витягнули з пекла померла в тилу?
17.11.2025 20:01 Відповісти
така молода ще нічого не бачила , але вже багато що зробила ... дуже сумно і гірко .
17.11.2025 19:39 Відповісти
Вічна Слава Захисниці України!
17.11.2025 19:52 Відповісти
❤️✝
17.11.2025 20:28 Відповісти
😢😢😢😢😢😢😢
17.11.2025 20:55 Відповісти
Вічна пам'ять цій сміливій молодій дівчині ,на відміну від бидла яке тікає з України чи любими способами що б уникнути призову захищати країну.
17.11.2025 21:14 Відповісти
Поруч з цією душерозриваючею новиною,новини про носату потвору чегівару,про обрання йому ..... су..бл.. може хоч одного чернишова на фронт щоб змивав гімном свій сором,бо кров воно точно не проливатиме.
17.11.2025 21:20 Відповісти
І одночасно Україною злякано і озлоблено пересуваються мільйони биків-мудаків-ухилянтів,які весело проводять час у качалках і нічних барах .а також всім розказують,що вони етой странє нічєво нє далжни....
17.11.2025 21:51 Відповісти
Покою тобі, сестричко!
19.11.2025 02:52 Відповісти
 
 