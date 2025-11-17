Бойова медикиня 71-ї бригади ДШВ ЗСУ Анастасія Осінцева (Пандора) померла після важкого поранення. ФОТО

15 листопада стало відомо, що померла 25-річна бойова медикиня підрозділу аеророзвідки 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Анастасія Осінцева (Пандора). Дівчина дістала важкі поранення, рятуючи побратимів на передовій.

Повідомлення про смерть Анастасії з’явилось на її сторінці в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"17.10.2000−11.11.2025 Померла захищаючи країну. Памʼятаємо", - сказано в цьому дописі.

Що відомо про загибель

Про смерть Осінцевої повідомили також у ліцеї № 7 міста Дніпро, де вона навчалась.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Урну з прахом журналіста та героя ГУР МО Олексія Чубашева поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТОрепортаж

Фото: asya_f.airy // Instagram

Рятування побратимів

17 жовтня вона написала, що на початку жовтня, за 10 днів до того, як їй виповнилось 25 років, дістала важкі поранення, зокрема ніг, коли рятувала побратимів з-під російського обстрілу.

"Я тимчасово в кріслі колісному і буду дуже старатись відновитись якомога швидше. Наші позиції розбивали весь день, ми вимушено перемістилися, без зв’язку, я з посестрою вийшла по двох наших хлопців, щоб забрати їх в укриття. На зворотному шляху нас випасли, ми з нею встигли тільки під дерево шмигнути, і це, напевно, нас врятувало. Чую звук, відчуваю тепло на нозі, хоч болю ще не було, кричу "300, ліва нога, турнікет", але потім підіймаюся на ногу і розумію, що не масована. З допомогою вибираюсь до укриття", - розповівдала тоді вона обставини першого поранення.

Читайте також: Помер морпіх з "Азову" Олександр Савов, який 8 місяців тому повернувся з російського полону. ФОТО

Коли Анастасія прямувала на евакуацію, автомобіль, у якому її мали вивезти, атакував ворожий дрон.

"Я вдячна побратимам, які вийшли до нас, по зв’язку передали, що я тяжка "300", мінус ноги (на тому кінці був шок і переживання), а ще за те, як вони змогли організувати подальший евак. Я вийшла з бліндажа через 4 години після другого поранення, мене вклали на ноші й пару км протягнули вчотирьох. Всю дорогу я вибачалась, що важка, а в голові було прохання: хоч би вони не постраждали через мене, я не хочу стати причиною", - продовжила вона.

Після поранень Анастасії заборонили спиратись на поранені ноги й вона пересувалась на колісному кріслі. Дівчина сподівалася, що зможе повернутися у військо.

Фото: asya_f.airy // Instagram

Долучилася до ДШВ ЗСУ Анастасія у березні 2025 року.

Також читайте: У бою за Україну загинув харківський поет і художник Сергій Науменко. ФОТО