Боевой медик 71-й бригады ДШВ ВСУ Анастасия Осинцева (Пандора) скончалась после тяжелого ранения. ФОТО

15 ноября стало известно, что скончалась боевой медик подразделения аэроразведки 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ 25-летняя Анастасия Осинцева (Пандора). Девушка получила тяжелые ранения, спасая побратимов на передовой.

Сообщение о смерти Анастасии появилось на ее странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"17.10.2000−11.11.2025 Умерла, защищая страну. Помним", - говорится в этом посте.

Что известно о гибели

О смерти Осинцевой сообщили также в лицее №7 города Днепр, где она училась.

Фото: asya_f.airy // Instagram

Спасение побратимов

17 октября она написала, что в начале октября, за 10 дней до того, как ей исполнилось 25 лет, получила тяжелые ранения, в частности ног, когда спасала побратимов из-под российского обстрела.

"Я временно в инвалидном кресле и буду очень стараться восстановиться как можно быстрее. Наши позиции разбивали весь день, мы вынужденно переместились, без связи, я с посестрой вышла за двумя нашими ребятами, чтобы забрать их в укрытие. На обратном пути нас выследили, мы с ней успели только под дерево спрятаться, и это, наверное, нас спасло. Слышу звук, чувствую тепло на ноге, хотя боли еще не было, кричу: "300, левая нога, турникет". Но потом поднимаюсь на ногу и понимаю, что она не массивная. С помощью выбираюсь в укрытие", - рассказала тогда она обстоятельства первого ранения.

Когда Анастасия направлялась на эвакуацию, автомобиль, в котором ее должны были вывезти, атаковал вражеский дрон.

"Я благодарна побратимам, которые вышли к нам, по связи передали, что я тяжелая "300", минус ноги (на том конце был шок и переживания), а еще за то, как они смогли организовать дальнейшую эвакуацию. Я вышла из блиндажа через 4 часа после второго ранения, меня уложили на носилки и пару км протащили вчетвером. Всю дорогу я извинялась, что тяжелая, а в голове была просьба: хоть бы они не пострадали из-за меня, я не хочу стать причиной", - продолжила она.

После ранений Анастасии запретили опираться на раненные ноги, и она передвигалась на колесном кресле. Девушка надеялась, что сможет вернуться в войско.

Фото: asya_f.airy // Instagram

Присоединилась к ДШВ ВСУ Анастасия в марте 2025 года.

