Боевой медик 71-й бригады ДШВ ВСУ Анастасия Осинцева (Пандора) скончалась после тяжелого ранения. ФОТО

15 ноября стало известно, что скончалась боевой медик подразделения аэроразведки 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ 25-летняя Анастасия Осинцева (Пандора). Девушка получила тяжелые ранения, спасая побратимов на передовой.

Сообщение о смерти Анастасии появилось на ее странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"17.10.2000−11.11.2025 Умерла, защищая страну. Помним", - говорится в этом посте.

Что известно о гибели

О смерти Осинцевой сообщили также в лицее №7 города Днепр, где она училась.

Анастасия Осинцева Пандора скончалась после тяжелых ранений
Фото: asya_f.airy // Instagram

Спасение побратимов

17 октября она написала, что в начале октября, за 10 дней до того, как ей исполнилось 25 лет, получила тяжелые ранения, в частности ног, когда спасала побратимов из-под российского обстрела.

"Я временно в инвалидном кресле и буду очень стараться восстановиться как можно быстрее. Наши позиции разбивали весь день, мы вынужденно переместились, без связи, я с посестрой вышла за двумя нашими ребятами, чтобы забрать их в укрытие. На обратном пути нас выследили, мы с ней успели только под дерево спрятаться, и это, наверное, нас спасло. Слышу звук, чувствую тепло на ноге, хотя боли еще не было, кричу: "300, левая нога, турникет". Но потом поднимаюсь на ногу и понимаю, что она не массивная. С помощью выбираюсь в укрытие", - рассказала тогда она обстоятельства первого ранения.

Когда Анастасия направлялась на эвакуацию, автомобиль, в котором ее должны были вывезти, атаковал вражеский дрон.

"Я благодарна побратимам, которые вышли к нам, по связи передали, что я тяжелая "300", минус ноги (на том конце был шок и переживания), а еще за то, как они смогли организовать дальнейшую эвакуацию. Я вышла из блиндажа через 4 часа после второго ранения, меня уложили на носилки и пару км протащили вчетвером. Всю дорогу я извинялась, что тяжелая, а в голове была просьба: хоть бы они не пострадали из-за меня, я не хочу стать причиной", - продолжила она.

После ранений Анастасии запретили опираться на раненные ноги, и она передвигалась на колесном кресле. Девушка надеялась, что сможет вернуться в войско.

Топ комментарии
+45
дівчина дитина Воїн 🇺🇦 Героїні Слава і Честь !!!😢
17.11.2025 19:29 Ответить
+40
Героїні Слава !
Сум та Честь !
завдяки вам досі існує Україна.

співчуття рідним....

.
17.11.2025 19:25 Ответить
+39
Сум
17.11.2025 19:20 Ответить
Як так сталося що людина яку витягнули з пекла померла в тилу?
17.11.2025 20:01 Ответить
така молода ще нічого не бачила , але вже багато що зробила ... дуже сумно і гірко .
17.11.2025 19:39 Ответить
Вічна Слава Захисниці України!
17.11.2025 19:52 Ответить
❤️✝
17.11.2025 20:28 Ответить
😢😢😢😢😢😢😢
17.11.2025 20:55 Ответить
Вічна пам'ять цій сміливій молодій дівчині ,на відміну від бидла яке тікає з України чи любими способами що б уникнути призову захищати країну.
17.11.2025 21:14 Ответить
Поруч з цією душерозриваючею новиною,новини про носату потвору чегівару,про обрання йому ..... су..бл.. може хоч одного чернишова на фронт щоб змивав гімном свій сором,бо кров воно точно не проливатиме.
17.11.2025 21:20 Ответить
І одночасно Україною злякано і озлоблено пересуваються мільйони биків-мудаків-ухилянтів,які весело проводять час у качалках і нічних барах .а також всім розказують,що вони етой странє нічєво нє далжни....
17.11.2025 21:51 Ответить
Покою тобі, сестричко!
19.11.2025 02:52 Ответить
 
 