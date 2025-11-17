Умер морпех из "Азова" Александр Савов, который 8 месяцев назад вернулся из российского плена. ФОТО

Умер украинский морской пехотинец Александр Савов, который весной этого года вернулся из российского плена после почти трех лет неволи.

Об этом сообщила представительница Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк со ссылкой на дочь Савова, передает Цензор.НЕТ.

морпех из "Азовсталі" Олександр Савов

Возвращение из плена

Александр Савов, боец 36-й бригады морской пехоты, был среди защитников, которые весной 2022 года вышли из "Азовстали". Во время обмена в марте этого года он вернулся домой, где его встречала дочь Анастасия Савова, соучредительница Ассоциации морских пехотинцев. Кадры их встречи широко разошлись по украинским СМИ.

Болезнь

После освобождения стало известно, что россияне вернули Савова с туберкулезом, кожными заболеваниями и лимфостазом ног. Он рассказывал, что так называемое "лечение" в плену, в частности многочисленные флюорографии, напоминало эксперименты. Савов также пережил жестокие избиения и пытки электрошокерами во время "приемок" после выхода из "Азовстали".

Савов вошел в историю как один из бойцов, которым удалось прорваться на завод через блокпосты оккупантов, вывозя раненых. "Плен убивает, даже когда ты вернулся", - написала Павлюк.

не забуваємо яка Оманська Гнида зрадила захисників Азовсталі
Вічна память та Царства небесного. Спочивай з миром Воїне
І не тільки захисників, але і українців з Півдня - за дві доби.
Одне-єдине бажання: щоб усі хто завдавав цих тортур+ їхні начальники + їхні найвищі керівники зазнати ТАКИХ САМИХ ТОРТУР!
Немає сили це бачити і чути!
+їхні діти,матері та уся рідня
Вічна Слава і Пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним. Простіть нас...
❤️🖤💙💛
Зелена паскуда примусила наших захисників здатися в полон і покинула.
Спочатку зелена паскуда заборонила азовцям прориватися з оточеного Маріуполя ,а загнала їх в пастку на азовсталь .
Здача Чонгару дала можливість оточити Марік. При нормальному Президентові таке б навіть в страшному сні не бачилось
Легенда пішла. Де ми візмемо навзамін?
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо. Рассияне -- не люди.
Царство Небесне Герою!
