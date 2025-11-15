"Кровавая бойня": за месяц с обеих сторон погибли 25 тысяч военных, - Трамп
За октябрь в войне в Украине погибли 25 000 военных с обеих сторон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью британскому телеканалу GB News заявил президент США Дональд Трамп.
Он в очередной раз подчеркнул, что мог бы предотвратить начало войны.
"Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом", - заявил он.
Трамп также назвал себя успешным миротворцем, утверждая, что во время своего президентства "урегулировал восемь войн" и "почти исчерпал запас конфликтов в мире".
"Единственное, чего я еще не делал, это Россия и Украина. Это вообще не должно было начинаться. Это кровопролитие. Это ужасное кровопролитие. Столько солдат. Со времен Второй мировой войны ничего подобного не было. За последний месяц на самом деле 25 000 солдат погибло между двумя странами, примерно поровну", - заявил Трамп.
Говоря о России и Украине, Трамп заявил, что "надеется на быстрое урегулирование" и считает, что давление на Москву из-за нефтяных ограничений может изменить динамику.
"Мы оказываем на них большое давление... Индия выходит, другие выходят. Если Россия не будет продавать нефть, у нее не будет денег на войну", - сказал он.
Трамп снова подчеркнул, что намерен добиться завершения войны, хотя конкретных деталей возможного мирного плана не назвал.
При цьому НІЧОГО не робить, щоб припинити війну. Тупо бла-бла-бла...
В орків більше 100 одиниць авіації і багато комплексів ППО, невеликий відсоток беспілотників може пролетіти тому що малозамітні, крилаті ракети більшість буде збита.
Питання можна вирішити тільки ударами балістики типу наших Грім2, орки мало мають комплексів щоб їх збити та можуть покрити максимум Крим і Москву.
Якби в нас було налогоджено виробництво цих ракет то могли багато що оркам перекрити з логістики і оборонки.
Штати ж не дадуть такі ракети, тому що вони раніше не виробляли а тепер будуть забезпечувати тільки свою армію.
Просто переведемо їх бюджет, тому що скоріше всього порахують, як було при Бідоні по ціні нових.
Це в рази зменьшить можливості орків на певний період наступати і наносити нам втрати в особовому складі. А це вже посадить за стіл переговорів.
От навіть удари по енергетиці, якби ми били рівнозначно у відповідь по їх підстанціях, вони б пішли на взаємний мараторій.
Якби я був Полтавським соцьким
Багато б дечого зробив,
Тим часом хлопці прощавайте, |
Поки хтось морду не набив!
Може хватить пробувати "панять валодьйу"?
Наскільки можна бути таким тупим?
Крім того, вона спрогнозувала тенденцію по вимиранню населення на 50-60 млн, в період 50 років... Так от - звідки ти взяв цифру в 150 млн.? 60 мільйонів жили на окупованих територіях?
Просто через відсутність виробництва достатньої кількості озброєння, необхідно багато поповнення. Але це білет в один кінець, воювати людьми як совок. У орків населення в рази більше чим ви збираєтесь тягатись.
І йому байдуже
Отже ще конверт №1 - "вали на попередника"
Є старий управлінський анекдот про три конверти. Керівник змінює іншого, і старий керівник, передаючи новому справи, вручає йому три пронумерованих конверти зі словами: «Коли буде дуже погано, відкриєш перший конверт. Другий раз буде погано - відкриєш другий конверт, а потім і третій ».
Новий керівник завзято приступив до праці, але незабаром збагнув, що все не так просто, як йому здавалося спочатку. І коли проблеми зовсім дістали його, він вирішив розкрити перший конверт. Там була одна фраза: «Вали все на попередника».
Тепер у всіх своїх промовах керівник не забував вставити хоч кілька слів про помилки старого керівника, про те, що його методи управління були ***********, і зараз доводиться доводиться тратити час і ресурси на виправлення. І тому ще не приступив до виконання обіцяного у своїй програмі.
До нього почали ставитися з розумінням, але і цей період незабаром завершився, і знову почалися проблеми. Керівнику довелося розкрити другий конверт. У ньому було всього два слова: «Проведи реорганізацію». Керівник і цього разу зробив так, як йому радили, і життя знову налагодилося. Ну, як можна сварити людину, що займається реорганізацією і проводить інноваційну політику? Однак час ішов, і керівнику знову ставало все важче і важче. Він знову відчув, як під ним хитається крісло, і рука його звично потягнулася до третього конверту. Послання було таким: «Готуй три