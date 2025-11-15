"Кровавая бойня": за месяц с обеих сторон погибли 25 тысяч военных, - Трамп

За октябрь в войне в Украине погибли 25 000 военных с обеих сторон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью британскому телеканалу GB News заявил президент США Дональд Трамп.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он в очередной раз подчеркнул, что мог бы предотвратить начало войны.

"Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом", - заявил он.

Трамп также назвал себя успешным миротворцем, утверждая, что во время своего президентства "урегулировал восемь войн" и "почти исчерпал запас конфликтов в мире".

"Единственное, чего я еще не делал, это Россия и Украина. Это вообще не должно было начинаться. Это кровопролитие. Это ужасное кровопролитие. Столько солдат. Со времен Второй мировой войны ничего подобного не было. За последний месяц на самом деле 25 000 солдат погибло между двумя странами, примерно поровну", - заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не желает останавливать войну в Украине, - Трамп об отмене встречи с Путиным

Говоря о России и Украине, Трамп заявил, что "надеется на быстрое урегулирование" и считает, что давление на Москву из-за нефтяных ограничений может изменить динамику.

"Мы оказываем на них большое давление... Индия выходит, другие выходят. Если Россия не будет продавать нефть, у нее не будет денег на войну", - сказал он.

Трамп снова подчеркнул, что намерен добиться завершения войны, хотя конкретных деталей возможного мирного плана не назвал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновники США по вопросам энергетики хотят отговорить Трампа от испытаний ядерного оружия, - CNN