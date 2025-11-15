РУС
"Кровавая бойня": за месяц с обеих сторон погибли 25 тысяч военных, - Трамп

Война в Украине является ужасным кровопролитием с 25 000 погибших за октябрь

За октябрь в войне в Украине погибли 25 000 военных с обеих сторон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью британскому телеканалу GB News заявил президент США Дональд Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что мог бы предотвратить начало войны.

"Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом", - заявил он.

Трамп также назвал себя успешным миротворцем, утверждая, что во время своего президентства "урегулировал восемь войн" и "почти исчерпал запас конфликтов в мире".

"Единственное, чего я еще не делал, это Россия и Украина. Это вообще не должно было начинаться. Это кровопролитие. Это ужасное кровопролитие. Столько солдат. Со времен Второй мировой войны ничего подобного не было. За последний месяц на самом деле 25 000 солдат погибло между двумя странами, примерно поровну", - заявил Трамп.

Говоря о России и Украине, Трамп заявил, что "надеется на быстрое урегулирование" и считает, что давление на Москву из-за нефтяных ограничений может изменить динамику.

"Мы оказываем на них большое давление... Индия выходит, другие выходят. Если Россия не будет продавать нефть, у нее не будет денег на войну", - сказал он.

Трамп снова подчеркнул, что намерен добиться завершения войны, хотя конкретных деталей возможного мирного плана не назвал.

потери (4613) Трамп Дональд (7070) война в Украине (6855)
Топ комментарии
+25
Його заклинило. Одну поламану платівку "я припиню цю війну за 24 години" змінив на іншу "цієї війни наколи б не відбулося, якби я був президентом". Ну і цифрами жонглює як йому заманеться та постійно прирівнює жертву до агресора.

При цьому НІЧОГО не робить, щоб припинити війну. Тупо бла-бла-бла...
15.11.2025 09:41 Ответить
+15
давай томагавки в товарній кількості і Україна все швидко врегулює
15.11.2025 09:42 Ответить
+9
А найкращі виїхали в тельавів стамбул мадрид лондон... Тут так ...ресурс
15.11.2025 09:45 Ответить
Гинуть - кращі сини й дочки України
15.11.2025 09:35 Ответить
А найкращі виїхали в тельавів стамбул мадрид лондон... Тут так ...ресурс
15.11.2025 09:45 Ответить
На кацапах - ще гірше - гине ЕЛІТА касапської нації!
15.11.2025 09:51 Ответить
"за місяць з обох сторін загинули 25 тисяч військових" Трамп помиляється. Генштаб розказує про 900 трупів хробаків кожного дня, тобто 27 тисяч трупів кацапів. Кому вірити?-- звичайно генштабу.
15.11.2025 10:01 Ответить
У генштаба там потери считаются и раненые, а Трамп чуть преувеличил , чтоб давить на обе стороны
15.11.2025 10:45 Ответить
Генштаб пишет ликвидировали. Это не раненые.
15.11.2025 10:54 Ответить
Тогда еще по идее + 2000 раненых должно быть ежедневно, тогда получается 3000 потери каждый день у них, что равно за время войны у них потери по твоей логике будет 4 000 000, при том что они за время войны всего набрали 1 900 000 мяса, как то не очень верится
15.11.2025 10:59 Ответить
30 тисяч нових кожного місяця є, зачить все ок.
15.11.2025 11:02 Ответить
Його заклинило. Одну поламану платівку "я припиню цю війну за 24 години" змінив на іншу "цієї війни наколи б не відбулося, якби я був президентом". Ну і цифрами жонглює як йому заманеться та постійно прирівнює жертву до агресора.

При цьому НІЧОГО не робить, щоб припинити війну. Тупо бла-бла-бла...
15.11.2025 09:41 Ответить
Вона, платівка в нього довго граюча!!!
15.11.2025 10:12 Ответить
давай томагавки в товарній кількості і Україна все швидко врегулює
15.11.2025 09:42 Ответить
Тут не томагавки потрібна а балістика, це казки для електорату про крилаті ракети.

В орків більше 100 одиниць авіації і багато комплексів ППО, невеликий відсоток беспілотників може пролетіти тому що малозамітні, крилаті ракети більшість буде збита.

Питання можна вирішити тільки ударами балістики типу наших Грім2, орки мало мають комплексів щоб їх збити та можуть покрити максимум Крим і Москву.
Якби в нас було налогоджено виробництво цих ракет то могли багато що оркам перекрити з логістики і оборонки.

Штати ж не дадуть такі ракети, тому що вони раніше не виробляли а тепер будуть забезпечувати тільки свою армію.
15.11.2025 09:49 Ответить
та зрозуміло що балістика краще - але томагавки є в наявності
15.11.2025 09:51 Ответить
Якщо дадуть томагавки то старі модифікації, які йдуть на списання, вони не мали захисту від РЕБ, тому що штати воювали тільки з бабуїнами, сумніваюсь що дадуть щось нове.

Просто переведемо їх бюджет, тому що скоріше всього порахують, як було при Бідоні по ціні нових.
15.11.2025 09:58 Ответить
Дурень думкою багатіє. Проста математика каже що якби ми випустили по кацапам в стільки разів більше ракет за них в скільки разів їх територія більша за нашу, то рівень розрухи від ударів був би приблизно рівний і це б мабуть мало такий же ефект на російске населення як має зараз на українське.
15.11.2025 10:10 Ответить
****...ти можна багато з марфону але реальність така що можна бити по основним джерелам доходу, портам, нафтопроводам, зруйнувати виробницвто компонентів для озброєння, склади з БК.
Це в рази зменьшить можливості орків на певний період наступати і наносити нам втрати в особовому складі. А це вже посадить за стіл переговорів.

От навіть удари по енергетиці, якби ми били рівнозначно у відповідь по їх підстанціях, вони б пішли на взаємний мараторій.
15.11.2025 10:20 Ответить
Атакувати треба москву щоб викликати паніку і втечу 3-5 млн москалів. Це знищить їх економіку централізованої диктатури за 2 місяці.
15.11.2025 10:51 Ответить
Фламінгів багато ж ,нашо ті томагавки.
15.11.2025 11:03 Ответить
Томагавки давай!
15.11.2025 09:42 Ответить
А чому він забов'язаний давати Україні томагавки? Свої ракети потрібно мати Україні! Роздербанили країну а цей їздить попрошайка по всьому світу, позорище нації
15.11.2025 10:40 Ответить
Кацап спалився. Томагавки будуть взривати тес мацкви 🔪🐷💣
15.11.2025 10:44 Ответить
А ти воїн хто , приїжджай в Україну і не палися так зеботва, так реально просерити всі ракети а потім обурюватися що ніхто не дає, всі питання до чинного президента просрочки.
15.11.2025 11:13 Ответить
Я в Україні, зеленський буде сидіти в тюрмі а ти кацапе будешь знищений томагавком або таджиками на москві 🔪🐷💣
15.11.2025 11:19 Ответить
Ага, після першого блекауту в Україні кокс грозився влаштувати блекаут в москві але чомусь не влаштовує, не скажеш чому? В тому що ж кеш потрібно переганяти час від часу туди з України.
15.11.2025 11:15 Ответить
Тобі кацапе з того кешу і платять щоб тут зрадою пердіти. Розпад московії невідворотній.
15.11.2025 11:20 Ответить
Давай Томагавки, *****!
15.11.2025 09:42 Ответить
А чого це я маю їх запускати? Для цього є ЗСУ.
15.11.2025 09:47 Ответить
Одне і те каже більше року. Може десь існує інший Трамп, що вдруг "осознал" та повернувся писком до України, а не жопою, та не в цьому житті. Все він знає і все розуміє.
15.11.2025 09:43 Ответить
Маразматику вірити--себе не поважати Реальної допомоги Україна від трампа НЕМАЄ.
15.11.2025 09:43 Ответить
Коли Трамп сам себе вихваляє, то завжди згадую пісеньку:

Якби я був Полтавським соцьким
Багато б дечого зробив,
Тим часом хлопці прощавайте, |
Поки хтось морду не набив!
15.11.2025 09:46 Ответить
"Крокодилячі сльози".
Може хватить пробувати "панять валодьйу"?
Наскільки можна бути таким тупим?
15.11.2025 09:50 Ответить
Трамп уже суміщає посаду президента країни з посадою "начальника статистичного управління"...
15.11.2025 09:51 Ответить
Але статистика коли втрати приблизно рівні (при тому в рашці 150 млн з захопленими територіями, а у нас залишилось десь з 25млн зі всіма втратами) не наводить ні на які думки?
15.11.2025 10:26 Ответить
Типа надо сдаваться ? Или какая мысль у тебя ?)
15.11.2025 10:51 Ответить
А звідки у Росії з"явилися "надлишкові" 60 мільйонів? Ще у 2010 році працівниця аналітичного центру РАГС Росіх, Катерина (прізвище забувся), виклала в Інтернет цифру - 89 млн. Америкаці підключилися , і провели аналіз, співставивши статистичні дані, по рівню споживання хліба. Отримали приблизно ту саму цифру...
Крім того, вона спрогнозувала тенденцію по вимиранню населення на 50-60 млн, в період 50 років... Так от - звідки ти взяв цифру в 150 млн.? 60 мільйонів жили на окупованих територіях?
15.11.2025 11:11 Ответить
Рік лишився чекати до довиборів, і дасть Бог, тебе імпечментуть і відновиться нормальна допомога від демократів.
15.11.2025 09:51 Ответить
От чому потрібно 30 тис щомісяця мобілізувати, паскуди, провалена наскрізь мобілізація а це зелене чмо не хоче визнавати це.
15.11.2025 09:53 Ответить
Ну значить провалене і те і інше
15.11.2025 10:03 Ответить
Мобілізація не провалена, набирають більше чим навчальні центри можуть пропустити, тому і скоротили процес навчання.

Просто через відсутність виробництва достатньої кількості озброєння, необхідно багато поповнення. Але це білет в один кінець, воювати людьми як совок. У орків населення в рази більше чим ви збираєтесь тягатись.
15.11.2025 10:06 Ответить
Головна проблема це шалена корупція, що з'їдає ресурси на озброєння, отут провал повний, звідси і необхідність великих темпів в мобілізації.
15.11.2025 10:07 Ответить
"Кривава бійня": за місяць з обох сторін загинули 25 тисяч військових, - Трамп ОСЬ ЦЕ ВИДАЄ ЙОГО БРЕХНЮ, ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ ЗА 24 ГОДИНИ.ЯК ТІЛЬКИ ВІН СЯДЕ В КРІСЛО ПРЕЗИДЕНТА .САМЕ НА ЦІЙ БРЕХНІ ВІН ЗАСУНУВ СВОЮ ЗАДНИЦЮ В ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ КРІСЛО.... АМЕРИКАНСЬКИ АФЕРИСТ
15.11.2025 09:54 Ответить
Думаєш скоро дадуть тобі там під зад????
15.11.2025 10:45 Ответить
Статист який разує до двох.
І йому байдуже
15.11.2025 09:59 Ответить
Придурок. Хитрий придурок
15.11.2025 10:02 Ответить
Это благодаря тебе Трампон Трампакс, не остановил войну за 3 дня!!!!
15.11.2025 10:07 Ответить
А якже"Нада дать им падрацца..."..тьху,мля
15.11.2025 10:41 Ответить
Так перемоги ж суцільні,куди завершувати.
15.11.2025 11:07 Ответить
трамп ,кремлівський капітал і гарант їх перемоги , зеленський 🤡 виконавець їх забаганок , 73% іді* тів чекають шо "хуже не будет" ...
15.11.2025 11:06 Ответить
Ну так сирок і ко по іншому воювати і не вміє тільки м'ясом, так сказати не відставати від своїх колег.
15.11.2025 11:19 Ответить
Ми успадкували катастрофу від Байдена..." "Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом",

Отже ще конверт №1 - "вали на попередника"

Є старий управлінський анекдот про три конверти. Керівник змінює іншого, і старий керівник, передаючи новому справи, вручає йому три пронумерованих конверти зі словами: «Коли буде дуже погано, відкриєш перший конверт. Другий раз буде погано - відкриєш другий конверт, а потім і третій ».

Новий керівник завзято приступив до праці, але незабаром збагнув, що все не так просто, як йому здавалося спочатку. І коли проблеми зовсім дістали його, він вирішив розкрити перший конверт. Там була одна фраза: «Вали все на попередника».

Тепер у всіх своїх промовах керівник не забував вставити хоч кілька слів про помилки старого керівника, про те, що його методи управління були ***********, і зараз доводиться доводиться тратити час і ресурси на виправлення. І тому ще не приступив до виконання обіцяного у своїй програмі.

До нього почали ставитися з розумінням, але і цей період незабаром завершився, і знову почалися проблеми. Керівнику довелося розкрити другий конверт. У ньому було всього два слова: «Проведи реорганізацію». Керівник і цього разу зробив так, як йому радили, і життя знову налагодилося. Ну, як можна сварити людину, що займається реорганізацією і проводить інноваційну політику? Однак час ішов, і керівнику знову ставало все важче і важче. Він знову відчув, як під ним хитається крісло, і рука його звично потягнулася до третього конверту. Послання було таким: «Готуй три
15.11.2025 11:20 Ответить
 
 