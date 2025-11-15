"Кривава бійня": за місяць з обох сторін загинули 25 тисяч військових, - Трамп

За жовтень у війні в Україні загинули 25 000 військових з обох сторін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю британському телеканалу GB News заявив президент США Дональд Трамп.

Він вкотре підкреслив, що, міг би запобігти початку війни.

"Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", - заявив він.

Трамп також назвав себе успішним миротворцем, стверджуючи, що під час свого президентства "врегулював вісім воєн" та "майже вичерпав запас конфліктів у світі".

"Єдине, чого я ще не робив, це Росія та Україна. Це взагалі не мало починатися. Це кровопролиття. Це жахливе кровопролиття. Стільки солдатів. З часів Другої світової війни нічого подібного не було. Протягом останнього місяця насправді 25 000 солдатів загинуло між двома країнами, приблизно порівну", - заявив Трамп.

Говорячи про Росію й Україну, Трамп заявив, що "сподівається на швидке врегулювання" та вважає, що тиск на Москву через нафтові обмеження може змінити динаміку.

"Ми чинимо на них великий тиск… Індія виходить, інші виходять. Якщо Росія не продаватиме нафту, у неї не буде грошей на війну", - сказав він.

Трамп знову підкреслив, що має намір домогтися завершення війни, хоча конкретних деталей можливого мирного плану не назвав.

