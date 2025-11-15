"Кривава бійня": за місяць з обох сторін загинули 25 тисяч військових, - Трамп
За жовтень у війні в Україні загинули 25 000 військових з обох сторін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю британському телеканалу GB News заявив президент США Дональд Трамп.
Він вкотре підкреслив, що, міг би запобігти початку війни.
"Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", - заявив він.
Трамп також назвав себе успішним миротворцем, стверджуючи, що під час свого президентства "врегулював вісім воєн" та "майже вичерпав запас конфліктів у світі".
"Єдине, чого я ще не робив, це Росія та Україна. Це взагалі не мало починатися. Це кровопролиття. Це жахливе кровопролиття. Стільки солдатів. З часів Другої світової війни нічого подібного не було. Протягом останнього місяця насправді 25 000 солдатів загинуло між двома країнами, приблизно порівну", - заявив Трамп.
Говорячи про Росію й Україну, Трамп заявив, що "сподівається на швидке врегулювання" та вважає, що тиск на Москву через нафтові обмеження може змінити динаміку.
"Ми чинимо на них великий тиск… Індія виходить, інші виходять. Якщо Росія не продаватиме нафту, у неї не буде грошей на війну", - сказав він.
Трамп знову підкреслив, що має намір домогтися завершення війни, хоча конкретних деталей можливого мирного плану не назвав.
При цьому НІЧОГО не робить, щоб припинити війну. Тупо бла-бла-бла...
В орків більше 100 одиниць авіації і багато комплексів ППО, невеликий відсоток беспілотників може пролетіти тому що малозамітні, крилаті ракети більшість буде збита.
Питання можна вирішити тільки ударами балістики типу наших Грім2, орки мало мають комплексів щоб їх збити та можуть покрити максимум Крим і Москву.
Якби в нас було налогоджено виробництво цих ракет то могли багато що оркам перекрити з логістики і оборонки.
Штати ж не дадуть такі ракети, тому що вони раніше не виробляли а тепер будуть забезпечувати тільки свою армію.
Просто переведемо їх бюджет, тому що скоріше всього порахують, як було при Бідоні по ціні нових.
Це в рази зменьшить можливості орків на певний період наступати і наносити нам втрати в особовому складі. А це вже посадить за стіл переговорів.
От навіть удари по енергетиці, якби ми били рівнозначно у відповідь по їх підстанціях, вони б пішли на взаємний мараторій.
"Виробництво крилатих ракет "Фламінго" буде нарощуватися: у жовтні на добу планується виробляти сім одиниць на добу. Про це повідомив головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Київ 24""
Якби я був Полтавським соцьким
Багато б дечого зробив,
Тим часом хлопці прощавайте, |
Поки хтось морду не набив!
Може хватить пробувати "панять валодьйу"?
Наскільки можна бути таким тупим?
Крім того, вона спрогнозувала тенденцію по вимиранню населення на 50-60 млн, в період 50 років... Так от - звідки ти взяв цифру в 150 млн.? 60 мільйонів жили на окупованих територіях?
Просто через відсутність виробництва достатньої кількості озброєння, необхідно багато поповнення. Але це білет в один кінець, воювати людьми як совок. У орків населення в рази більше чим ви збираєтесь тягатись.
І йому байдуже
Отже ще конверт №1 - "вали на попередника"
Є старий управлінський анекдот про три конверти. Керівник змінює іншого, і старий керівник, передаючи новому справи, вручає йому три пронумерованих конверти зі словами: «Коли буде дуже погано, відкриєш перший конверт. Другий раз буде погано - відкриєш другий конверт, а потім і третій ».
Новий керівник завзято приступив до праці, але незабаром збагнув, що все не так просто, як йому здавалося спочатку. І коли проблеми зовсім дістали його, він вирішив розкрити перший конверт. Там була одна фраза: «Вали все на попередника».
Тепер у всіх своїх промовах керівник не забував вставити хоч кілька слів про помилки старого керівника, про те, що його методи управління були ***********, і зараз доводиться доводиться тратити час і ресурси на виправлення. І тому ще не приступив до виконання обіцяного у своїй програмі.
До нього почали ставитися з розумінням, але і цей період незабаром завершився, і знову почалися проблеми. Керівнику довелося розкрити другий конверт. У ньому було всього два слова: «Проведи реорганізацію». Керівник і цього разу зробив так, як йому радили, і життя знову налагодилося. Ну, як можна сварити людину, що займається реорганізацією і проводить інноваційну політику? Однак час ішов, і керівнику знову ставало все важче і важче. Він знову відчув, як під ним хитається крісло, і рука його звично потягнулася до третього конверту. Послання було таким: «Готуй три
Зермак так не рахує.В нього є свої рахунки,таємні і він готовий воювати ще 2-3 роки,звичайно, чужими руками,до останнього,сидячи в бункері.
Влада для нього-це все,а це можливо лише,коли війна.