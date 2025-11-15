"Кривава бійня": за місяць з обох сторін загинули 25 тисяч військових, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю британському телеканалу GB News заявив президент США Дональд Трамп.

Він вкотре підкреслив, що,  міг би запобігти початку війни.

"Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом", - заявив він.

Трамп також назвав себе успішним миротворцем, стверджуючи, що під час свого президентства "врегулював вісім воєн" та "майже вичерпав запас конфліктів у світі".

"Єдине, чого я ще не робив, це Росія та Україна. Це взагалі не мало починатися. Це кровопролиття. Це жахливе кровопролиття. Стільки солдатів. З часів Другої світової війни нічого подібного не було. Протягом останнього місяця насправді 25 000 солдатів загинуло між двома країнами, приблизно порівну", - заявив Трамп.

Говорячи про Росію й Україну, Трамп заявив, що "сподівається на швидке врегулювання" та вважає, що тиск на Москву через нафтові обмеження може змінити динаміку.

"Ми чинимо на них великий тиск… Індія виходить, інші виходять. Якщо Росія не продаватиме нафту, у неї не буде грошей на війну", - сказав він.

Трамп знову підкреслив, що має намір домогтися завершення війни, хоча конкретних деталей можливого мирного плану не назвав.

Топ коментарі
Його заклинило. Одну поламану платівку "я припиню цю війну за 24 години" змінив на іншу "цієї війни наколи б не відбулося, якби я був президентом". Ну і цифрами жонглює як йому заманеться та постійно прирівнює жертву до агресора.

При цьому НІЧОГО не робить, щоб припинити війну. Тупо бла-бла-бла...
15.11.2025 09:41 Відповісти
давай томагавки в товарній кількості і Україна все швидко врегулює
15.11.2025 09:42 Відповісти
А найкращі виїхали в тельавів стамбул мадрид лондон... Тут так ...ресурс
15.11.2025 09:45 Відповісти
Гинуть - кращі сини й дочки України
15.11.2025 09:35 Відповісти
А найкращі виїхали в тельавів стамбул мадрид лондон... Тут так ...ресурс
15.11.2025 09:45 Відповісти
На кацапах - ще гірше - гине ЕЛІТА касапської нації!
15.11.2025 09:51 Відповісти
"за місяць з обох сторін загинули 25 тисяч військових" Трамп помиляється. Генштаб розказує про 900 трупів хробаків кожного дня, тобто 27 тисяч трупів кацапів. Кому вірити?-- звичайно генштабу.
15.11.2025 10:01 Відповісти
У генштаба там потери считаются и раненые, а Трамп чуть преувеличил , чтоб давить на обе стороны
15.11.2025 10:45 Відповісти
Генштаб пишет ликвидировали. Это не раненые.
15.11.2025 10:54 Відповісти
Тогда еще по идее + 2000 раненых должно быть ежедневно, тогда получается 3000 потери каждый день у них, что равно за время войны у них потери по твоей логике будет 4 000 000, при том что они за время войны всего набрали 1 900 000 мяса, как то не очень верится
15.11.2025 10:59 Відповісти
30 тисяч нових кожного місяця є, зачить все ок.
15.11.2025 11:02 Відповісти
15.11.2025 09:41 Відповісти
Вона, платівка в нього довго граюча!!!
15.11.2025 10:12 Відповісти
Нічого не робить? Ві ж постійно закликали США ввести санкції проти Росії. Ну от Трамп ввів вторинні санкції проти Китаю, Індії та Туреччини, які є основними покупцями російської нафти. Індія вже практично не закуповує, Китай різко знизив закупівлі, Туреччина також. Які у вас ще до Трампа претензії? До Байдена, який і пальцем для вас не поворушив, у вас претензій не було.
15.11.2025 14:12 Відповісти
15.11.2025 09:42 Відповісти
Тут не томагавки потрібна а балістика, це казки для електорату про крилаті ракети.

В орків більше 100 одиниць авіації і багато комплексів ППО, невеликий відсоток беспілотників може пролетіти тому що малозамітні, крилаті ракети більшість буде збита.

Питання можна вирішити тільки ударами балістики типу наших Грім2, орки мало мають комплексів щоб їх збити та можуть покрити максимум Крим і Москву.
Якби в нас було налогоджено виробництво цих ракет то могли багато що оркам перекрити з логістики і оборонки.

Штати ж не дадуть такі ракети, тому що вони раніше не виробляли а тепер будуть забезпечувати тільки свою армію.
15.11.2025 09:49 Відповісти
та зрозуміло що балістика краще - але томагавки є в наявності
15.11.2025 09:51 Відповісти
Якщо дадуть томагавки то старі модифікації, які йдуть на списання, вони не мали захисту від РЕБ, тому що штати воювали тільки з бабуїнами, сумніваюсь що дадуть щось нове.

Просто переведемо їх бюджет, тому що скоріше всього порахують, як було при Бідоні по ціні нових.
15.11.2025 09:58 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Проста математика каже що якби ми випустили по кацапам в стільки разів більше ракет за них в скільки разів їх територія більша за нашу, то рівень розрухи від ударів був би приблизно рівний і це б мабуть мало такий же ефект на російске населення як має зараз на українське.
15.11.2025 10:10 Відповісти
****...ти можна багато з марфону але реальність така що можна бити по основним джерелам доходу, портам, нафтопроводам, зруйнувати виробницвто компонентів для озброєння, склади з БК.
Це в рази зменьшить можливості орків на певний період наступати і наносити нам втрати в особовому складі. А це вже посадить за стіл переговорів.

От навіть удари по енергетиці, якби ми били рівнозначно у відповідь по їх підстанціях, вони б пішли на взаємний мараторій.
15.11.2025 10:20 Відповісти
Атакувати треба москву щоб викликати паніку і втечу 3-5 млн москалів. Це знищить їх економіку централізованої диктатури за 2 місяці.
15.11.2025 10:51 Відповісти
Там багато с500, необхідна велика кількість ракет, то нереально на даний момент, але можна ТЕЦ атакувати з резервноно живлення Москви і ті ж нафтоперобні можна, але коли по НПЗ прилетить ракета а не дитячий китайський конструктор, то там уже ремонту на місяці.
15.11.2025 11:59 Відповісти
На москві мільйони таджиків які за крипту все зроблять.
15.11.2025 12:02 Відповісти
Тільки от орки тоді полювання влаштують на нашу еліту закордоном, тому цього ніколи не буде.
15.11.2025 12:02 Відповісти
Фламінгів багато ж ,нашо ті томагавки.
15.11.2025 11:03 Відповісти
Дуже багато, десь по одному на добу виробляється і це зі слів Міндіча.
15.11.2025 11:41 Відповісти
Якщо скласти слова всіх крадіів-то їх вже будуть десятки і сотні.
15.11.2025 11:54 Відповісти
Що значить по одному? Так не піде!
"Виробництво крилатих ракет "Фламінго" буде нарощуватися: у жовтні на добу планується виробляти сім одиниць на добу. Про це повідомив головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Київ 24""
15.11.2025 13:11 Відповісти
Томагавки давай!
15.11.2025 09:42 Відповісти
А чому він забов'язаний давати Україні томагавки? Свої ракети потрібно мати Україні! Роздербанили країну а цей їздить попрошайка по всьому світу, позорище нації
15.11.2025 10:40 Відповісти
Кацап спалився. Томагавки будуть взривати тес мацкви 🔪🐷💣
15.11.2025 10:44 Відповісти
А ти воїн хто , приїжджай в Україну і не палися так зеботва, так реально просерити всі ракети а потім обурюватися що ніхто не дає, всі питання до чинного президента просрочки.
15.11.2025 11:13 Відповісти
Я в Україні, зеленський буде сидіти в тюрмі а ти кацапе будешь знищений томагавком або таджиками на москві 🔪🐷💣
15.11.2025 11:19 Відповісти
Ага, після першого блекауту в Україні кокс грозився влаштувати блекаут в москві але чомусь не влаштовує, не скажеш чому? В тому що ж кеш потрібно переганяти час від часу туди з України.
15.11.2025 11:15 Відповісти
Тобі кацапе з того кешу і платять щоб тут зрадою пердіти. Розпад московії невідворотній.
15.11.2025 11:20 Відповісти
тому що вони роззброїли Україну
16.11.2025 03:46 Відповісти
Давай Томагавки, *****!
15.11.2025 09:42 Відповісти
А чого це я маю їх запускати? Для цього є ЗСУ.
15.11.2025 09:47 Відповісти
Одне і те каже більше року. Може десь існує інший Трамп, що вдруг "осознал" та повернувся писком до України, а не жопою, та не в цьому житті. Все він знає і все розуміє.
15.11.2025 09:43 Відповісти
Маразматику вірити--себе не поважати Реальної допомоги Україна від трампа НЕМАЄ.
15.11.2025 09:43 Відповісти
Коли Трамп сам себе вихваляє, то завжди згадую пісеньку:

Якби я був Полтавським соцьким
Багато б дечого зробив,
Тим часом хлопці прощавайте, |
Поки хтось морду не набив!
15.11.2025 09:46 Відповісти
"Крокодилячі сльози".
Може хватить пробувати "панять валодьйу"?
Наскільки можна бути таким тупим?
15.11.2025 09:50 Відповісти
Трамп уже суміщає посаду президента країни з посадою "начальника статистичного управління"...
15.11.2025 09:51 Відповісти
Але статистика коли втрати приблизно рівні (при тому в рашці 150 млн з захопленими територіями, а у нас залишилось десь з 25млн зі всіма втратами) не наводить ні на які думки?
15.11.2025 10:26 Відповісти
Типа надо сдаваться ? Или какая мысль у тебя ?)
15.11.2025 10:51 Відповісти
А звідки у Росії з"явилися "надлишкові" 60 мільйонів? Ще у 2010 році працівниця аналітичного центру РАГС Росіх, Катерина (прізвище забувся), виклала в Інтернет цифру - 89 млн. Америкаці підключилися , і провели аналіз, співставивши статистичні дані, по рівню споживання хліба. Отримали приблизно ту саму цифру...
Крім того, вона спрогнозувала тенденцію по вимиранню населення на 50-60 млн, в період 50 років... Так от - звідки ти взяв цифру в 150 млн.? 60 мільйонів жили на окупованих територіях?
15.11.2025 11:11 Відповісти
Рік лишився чекати до довиборів, і дасть Бог, тебе імпечментуть і відновиться нормальна допомога від демократів.
15.11.2025 09:51 Відповісти
від них також добра не буде
16.11.2025 03:47 Відповісти
Від Байдена було стільки добра, що це допомогло Україні нормально воювати і функціонувати в таких налсклалних умовах і досі.
16.11.2025 11:17 Відповісти
От чому потрібно 30 тис щомісяця мобілізувати, паскуди, провалена наскрізь мобілізація а це зелене чмо не хоче визнавати це.
15.11.2025 09:53 Відповісти
Ну значить провалене і те і інше
показати весь коментар
Мобілізація не провалена, набирають більше чим навчальні центри можуть пропустити, тому і скоротили процес навчання.

Просто через відсутність виробництва достатньої кількості озброєння, необхідно багато поповнення. Але це білет в один кінець, воювати людьми як совок. У орків населення в рази більше чим ви збираєтесь тягатись.
15.11.2025 10:06 Відповісти
Головна проблема це шалена корупція, що з'їдає ресурси на озброєння, отут провал повний, звідси і необхідність великих темпів в мобілізації.
15.11.2025 10:07 Відповісти
"Кривава бійня": за місяць з обох сторін загинули 25 тисяч військових, - Трамп ОСЬ ЦЕ ВИДАЄ ЙОГО БРЕХНЮ, ПРО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ ЗА 24 ГОДИНИ.ЯК ТІЛЬКИ ВІН СЯДЕ В КРІСЛО ПРЕЗИДЕНТА .САМЕ НА ЦІЙ БРЕХНІ ВІН ЗАСУНУВ СВОЮ ЗАДНИЦЮ В ПРЕЗИДЕНТСЬКЕ КРІСЛО.... АМЕРИКАНСЬКИ АФЕРИСТ
15.11.2025 09:54 Відповісти
Думаєш скоро дадуть тобі там під зад????
15.11.2025 10:45 Відповісти
за таку куйню думає антон старобуб
15.11.2025 14:33 Відповісти
Він там вмостився на іншій брехні, але то вже нюанси.
15.11.2025 13:15 Відповісти
Статист який разує до двох.
І йому байдуже
15.11.2025 09:59 Відповісти
Придурок. Хитрий придурок
15.11.2025 10:02 Відповісти
Это благодаря тебе Трампон Трампакс, не остановил войну за 3 дня!!!!
15.11.2025 10:07 Відповісти
А якже"Нада дать им падрацца..."..тьху,мля
15.11.2025 10:41 Відповісти
Так перемоги ж суцільні,куди завершувати.
15.11.2025 11:07 Відповісти
трамп ,кремлівський капітал і гарант їх перемоги , зеленський 🤡 виконавець їх забаганок , 73% іді* тів чекають шо "хуже не будет" ...
15.11.2025 11:06 Відповісти
Ну так сирок і ко по іншому воювати і не вміє тільки м'ясом, так сказати не відставати від своїх колег.
15.11.2025 11:19 Відповісти
Ми успадкували катастрофу від Байдена..." "Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом",

Отже ще конверт №1 - "вали на попередника"

Є старий управлінський анекдот про три конверти. Керівник змінює іншого, і старий керівник, передаючи новому справи, вручає йому три пронумерованих конверти зі словами: «Коли буде дуже погано, відкриєш перший конверт. Другий раз буде погано - відкриєш другий конверт, а потім і третій ».

Новий керівник завзято приступив до праці, але незабаром збагнув, що все не так просто, як йому здавалося спочатку. І коли проблеми зовсім дістали його, він вирішив розкрити перший конверт. Там була одна фраза: «Вали все на попередника».

Тепер у всіх своїх промовах керівник не забував вставити хоч кілька слів про помилки старого керівника, про те, що його методи управління були ***********, і зараз доводиться доводиться тратити час і ресурси на виправлення. І тому ще не приступив до виконання обіцяного у своїй програмі.

До нього почали ставитися з розумінням, але і цей період незабаром завершився, і знову почалися проблеми. Керівнику довелося розкрити другий конверт. У ньому було всього два слова: «Проведи реорганізацію». Керівник і цього разу зробив так, як йому радили, і життя знову налагодилося. Ну, як можна сварити людину, що займається реорганізацією і проводить інноваційну політику? Однак час ішов, і керівнику знову ставало все важче і важче. Він знову відчув, як під ним хитається крісло, і рука його звично потягнулася до третього конверту. Послання було таким: «Готуй три
15.11.2025 11:20 Відповісти
А у Венесуелі, значить, планується легка прогулянка, так?
15.11.2025 12:47 Відповісти
Війна продовжується, бо кацапам подобається мати перевагу у дальнобійних ударах, вони отримують кайф. Томагавків мало, щоб з кайфу злізти. Треба цілі-симулятори, у тисячних кількостях. А для цього треба замінити міністрів від фінансистів на промисловців від корпорацій.
15.11.2025 12:51 Відповісти
"Кривава бійня": за місяць з обох сторін загинули 25 тисяч військових".
Зермак так не рахує.В нього є свої рахунки,таємні і він готовий воювати ще 2-3 роки,звичайно, чужими руками,до останнього,сидячи в бункері.
Влада для нього-це все,а це можливо лише,коли війна.
15.11.2025 13:13 Відповісти
Той тягне ,той краде а тому двіжуха
