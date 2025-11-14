Посадовці США з питань енергетики хочуть відмовити Трампа від випробувань ядерної зброї, - CNN

Високопоставлені представники енергетичного та ядерного відомств адміністрації президента США планують найближчими днями зустрітися з Білим домом і Радою нацбезпеки, щоб відрадити Дональда Трампа від відновлення випробувань ядерної зброї.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Недоцільність рішення Трампа

Зазначається, що секретар енергетики Кріс Райт, керівник Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA) Брендон М. Вільямс та посадовці Національних лабораторій США планують заявити Білому дому, що вони не вважають доцільним проводити випробування ядерних боєголовок із фактичним підривом.

NNSA, що підпорядковується Міністерству енергетики, є федеральним агентством, відповідальним за створення, випробування та зберігання ядерного арсеналу США.

CNN пише, що це останній прояв наслідків жовтневого допису Трампа в соціальних мережах, в якому він доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї "через програми випробувань інших країн".

Так, на майбутній зустрічі в Білому домі представники NNSA та Міненерго планують донести, що "жодних випробувань" із підривом ядерних матеріалів проводитися не буде.

Натомість вони спробують скерувати Білий дім до реалістичного плану, який не передбачає підриву.

Втім, Трамп має повноваження наказати провести випробування в будь-якому разі, якщо він не погоджується з ядерними експертами, додає CNN.

Що передувало рішенням США про ядерні випробування:

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати тестування американської ядерної зброї, зазначивши, що це пов’язано з діями інших держав.

У Кремлі відреагували на заяву погрозами: речник Дмитро Пєсков наголосив на необхідності "коректного донесення" інформації про російські випробування ракет "Буревісник" і "Посейдон" американському президентові.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підкреслив, що проведення випробувань ядерного арсеналу є ключовим елементом національної безпеки країни.

