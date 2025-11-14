Посадовці США з питань енергетики хочуть відмовити Трампа від випробувань ядерної зброї, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Високопоставлені представники енергетичного та ядерного відомств адміністрації президента США планують найближчими днями зустрітися з Білим домом і Радою нацбезпеки, щоб відрадити Дональда Трампа від відновлення випробувань ядерної зброї.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Недоцільність рішення Трампа

Зазначається, що секретар енергетики Кріс Райт, керівник Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA) Брендон М. Вільямс та посадовці Національних лабораторій США планують заявити Білому дому, що вони не вважають доцільним проводити випробування ядерних боєголовок із фактичним підривом.

NNSA, що підпорядковується Міністерству енергетики, є федеральним агентством, відповідальним за створення, випробування та зберігання ядерного арсеналу США.

CNN пише, що це останній прояв наслідків жовтневого допису Трампа в соціальних мережах, в якому він доручив Пентагону розпочати тестування ядерної зброї "через програми випробувань інших країн".

Так, на майбутній зустрічі в Білому домі представники NNSA та Міненерго планують донести, що "жодних випробувань" із підривом ядерних матеріалів проводитися не буде.

Натомість вони спробують скерувати Білий дім до реалістичного плану, який не передбачає підриву.

Втім, Трамп має повноваження наказати провести випробування в будь-якому разі, якщо він не погоджується з ядерними експертами, додає CNN.

Що передувало рішенням США про ядерні випробування:

Трамп - *****.
14.11.2025 21:52 Відповісти
У урюпінську згодні
показати весь коментар
14.11.2025 22:07 Відповісти
та і в опі такі ж самі
показати весь коментар
14.11.2025 22:19 Відповісти
У американців є NIF (National Ignition Facility), де вони можуть проводити експерименти з імплозією капсул з урану, в принципі їм і не потрібні випробовування. Кожне таке випробовування розносить радіоактивний бруд, і це не є кошерно.
14.11.2025 21:55 Відповісти
Так але вороги повинні тремтіти, а для цього потрібен підрив я/з. Схоже це США перетворилися на паперового тигра..
14.11.2025 22:01 Відповісти
так так - тільки не США здали cвою зброю...
мали б розум - не здали б.
73
14.11.2025 22:26 Відповісти
а коли нема розуму, то і питань нема...
14.11.2025 22:35 Відповісти
Взагалі-то ні. Почитайте про всі ядерні випробування, майже всі вони були без підриву ЯО
14.11.2025 22:31 Відповісти
никакого "ядерного мусора" после взрыва нет
рекомендуют не проводить, скорее всего, по причине не надобности:
сейчас "взрыв" можно смоделировать на компе, нет смысла взрывать физически - это первое, второе, что реальный взрыв - это очень дорого и долго, только подготовка к нему будет идти не менее полугода
15.11.2025 08:45 Відповісти
Трампу потрібно брати прикнад з німців.

У жовтні уряд канцлера Фрідріха Мерца представив план дій щодо прискорення розвитку технологій термоядерного синтезу. На фінансування проєкту буде виділено 1,7 мільярда євро. У Берліні сподіваються, що ця технологія дозволить у майбутньому надійно і безпечно отримувати чисту енергію у великих обсягах.

"Інвестиції в термоядерні технології - "розумна довгострокова стратегічна ставка", - сказала DW кураторка досліджень термоядерного синтезу в Інституті лазерних технологій Фраунгофера в Аахені Сара Кляйн. За її словами, це дозволяє Німеччині "залишатися в авангарді глобальної технологічної гонки і - поряд з відновлюваними джерелами енергії - має вирішальне значення для забезпечення енергетичного суверенітету після відмови від викопного палива".
14.11.2025 22:02 Відповісти
Науковці десятиліттями намагалися використовувати ядерний синтез для отримання енергії. Це процес, під час якого два легких атомних ядра стикаються за таких високих температур і тиску, що вони зливаються і виділяють енергію. Це той самий базовий процес, який на Сонці перетворює водень на гелій, генеруючи сонячне світло і роблячи можливим життя на Землі.
Синтез - процес, зворотний тому, що відбувається на ******** атомних електростанціях: поділ ядер, за якого великі атоми розщеплюються в ланцюговій реакції з вивільненням енергії. На відміну від поділу ядер, ядерний синтез не залишає радіоактивних відходів, що обіцяє забезпечити екологічність енергії без забруднення навколишнього середовища і виробництво її у великому обсязі.
14.11.2025 22:04 Відповісти
Стеларатор Wendelstein 7-X у німецькому Грайфсвальді - експериментальний реактор для управління термоядерного синтезу.
14.11.2025 22:06 Відповісти
американці (як на рівні держави, так і на приватному рівні) займаються цими дослідженнями

враховуючи, коли планують почати роботи над DEMO - до цього ще багато десятиліть.
14.11.2025 22:08 Відповісти
До речі: один з варіантів напрацювання збройного плутонію - бланкет з уранових солей в термоядерному реакторі, наприклад ARC (https://arxiv.org/abs/1409.3540 ).
14.11.2025 22:09 Відповісти
Додам про цікаві нам ARC реактори. Уран у розплаві солей літію-берилію з фтором (так званий FLiBe - LiF-BeF₂) утворює фториди урану (переважно UF₄ та UF₆). Ця взаємодія є основою для роботи торієво-уранових реакторів на розплавах солей, де уран розчиняється у фторидному середовищі, утворюючи стабільні комплекси.Середовище FLiBe (LiF-BeF₂): Це евтектична суміш, яка має низьку температуру плавлення (~459 °C) і високу хімічну стабільність. Вона використовується як теплоносій та розчинник для ядерного палива.
Таким чином потрібний нам плутоній у системі уран-FLiBe буде утворюваться не хімічно, а ядерним шляхом, через захоплення нейтронів ураном‑238 і подальші β‑розпади. FLiBe буде забезпечувати середовище для розчинення уранових і плутонієвих фторидів та відведення тепла. Тобто,коли у розплав вводять уранові фториди (UF₄). Зазвичай це ізотоп U‑238 (основна маса природного урану).U‑238 захоплює нейтрон → утворюється U‑239.Це нестабільний ізотоп, який швидко розпадається.Ланцюг перетворень U‑239 → β‑розпад → Np‑239 (нептуній)Np‑239 → β‑розпад → Pu‑239 (плутоній).Збройовий плутоній, або плутоній-239 - це плутоній у формі компактного металу, що містить не менше 94 % ізотопу 239Pu. Призначений для створення ядерної зброї.
14.11.2025 22:28 Відповісти
Більше того, такі солі можна в режимі реального часу оновлювати та відбирати, щоб отримати саме той необхідний ізотопний склад плутонію. У ARC там трошки інша схема - сіль та сама, але в якості джерела нейтронів - ядерний синтез. В реакторах розпаду використовуються нейтрони, що виділяються в результаті розпаду U235/Pu239
14.11.2025 22:33 Відповісти
Я переплутав типи, в ARC використовують натрій , а FLiBe - LiF-BeF₂ це MSR (Molten Salt Reactors, зокрема LFTR) реактори. Тобто ARC буде навіть дешевший варіант тому, що потрібно менше рідкоземельних ресурсів використати для ядерного синтезу!
14.11.2025 22:39 Відповісти
Прорив 2022 року і подальші експерименти вселили надію на повне розкриття потенціалу термоядерного синтезу в найближчому майбутньому. "Стара приказка" про те, що термоядерний синтез з'явиться через п'ять десятиліть, повторювана багато десятиліть, "вже неактуальна", вважає почесний професор Bloomberg з питань енергетики в Університеті Джонса Гопкінса Деніел Кеммен.

"Досягнення в плані різноманітності підходів, використання машинного навчання і штучного інтелекту для управління такими процесами, як магнітне утримання плазми, і в управлінні системами радикально змінили ситуацію", - відповів він на запит DW. На думку Кеммена, прототипи термоядерних реакторів "вийдуть на пілотну стадію в електроенергетичній мережі протягом десятиліття, а можливо, і раніше".
14.11.2025 22:14 Відповісти
Після десятиліть досліджень науковцям наприкінці 2022 року вперше вдалося досягти чистого приросту енергії, що виділяється в результаті реакції синтезу, порівняно з тією, яка використовувалася для злиття атомних ядер.
Для досягнення цього результату в експерименті використовувалися потужні лазери.
Інші концепції передбачають використання сильних магнітних полів для утримання надгарячих частинок плазми, які об'єднуються і зливаються, вивільняючи енергію.
14.11.2025 22:15 Відповісти
Розігнати нахрін тих посадовців, толєрасти хєрові. І почати регулярні випробування. Саме ота гонка озброєння і закинула зашморг на шию совка.
14.11.2025 22:06 Відповісти
Ці посадовці гарантовано ліволіберали.
14.11.2025 23:01 Відповісти
 
 