Чиновники США по вопросам энергетики хотят отговорить Трампа от испытаний ядерного оружия, - CNN
Высокопоставленные представители энергетического и ядерного ведомств администрации президента США планируют в ближайшие дни встретиться с Белым домом и Советом нацбезопасности, чтобы отговорить Дональда Трампа от возобновления испытаний ядерного оружия.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Нецелесообразность решения Трампа
Отмечается, что секретарь энергетики Крис Райт, руководитель Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) Брендон М. Уильямс и должностные лица Национальных лабораторий США планируют заявить Белому дому, что они не считают целесообразным проводить испытания ядерных боеголовок с фактическим подрывом.
NNSA, подчиняющаяся Министерству энергетики, является федеральным агентством, ответственным за создание, испытания и хранение ядерного арсенала США.
CNN пишет, что это последнее проявление последствий октябрьского поста Трампа в социальных сетях, в котором он поручил Пентагону начать тестирование ядерного оружия "через программы испытаний других стран".
В частности, на предстоящей встрече в Белом доме представители NNSA и Минэнерго планируют донести, что "никаких испытаний" с подрывом ядерных материалов проводиться не будет.
Вместо этого они попытаются направить Белый дом к реалистичному плану, который не предусматривает взрывов.
Впрочем, Трамп имеет полномочия приказать провести испытания в любом случае, если он не согласен с ядерными экспертами, добавляет CNN.
Что предшествовало решению США о ядерных испытаниях:
-
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать тестирование американского ядерного оружия, отметив, что это связано с действиями других государств.
-
В Кремле отреагировали на заявление угрозами: пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул необходимость "корректного донесения" информации о российских испытаниях ракет "Буревестник" и "Посейдон" американскому президенту.
-
Вице-президент США Джей Ди Венс подчеркнул, что проведение испытаний ядерного арсенала является ключевым элементом национальной безопасности страны.
