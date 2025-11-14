Чиновники США по вопросам энергетики хотят отговорить Трампа от испытаний ядерного оружия, - CNN

Высокопоставленные представители энергетического и ядерного ведомств администрации президента США планируют в ближайшие дни встретиться с Белым домом и Советом нацбезопасности, чтобы отговорить Дональда Трампа от возобновления испытаний ядерного оружия.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Нецелесообразность решения Трампа

Отмечается, что секретарь энергетики Крис Райт, руководитель Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) Брендон М. Уильямс и должностные лица Национальных лабораторий США планируют заявить Белому дому, что они не считают целесообразным проводить испытания ядерных боеголовок с фактическим подрывом.

NNSA, подчиняющаяся Министерству энергетики, является федеральным агентством, ответственным за создание, испытания и хранение ядерного арсенала США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр энергетики США объяснил суть будущих ядерных тестов

CNN пишет, что это последнее проявление последствий октябрьского поста Трампа в социальных сетях, в котором он поручил Пентагону начать тестирование ядерного оружия "через программы испытаний других стран".

В частности, на предстоящей встрече в Белом доме представители NNSA и Минэнерго планируют донести, что "никаких испытаний" с подрывом ядерных материалов проводиться не будет.

Вместо этого они попытаются направить Белый дом к реалистичному плану, который не предусматривает взрывов.

Впрочем, Трамп имеет полномочия приказать провести испытания в любом случае, если он не согласен с ядерными экспертами, добавляет CNN.

Смотрите также: США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты без ядерной боеголовки. ВИДЕО

Что предшествовало решению США о ядерных испытаниях:

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать тестирование американского ядерного оружия, отметив, что это связано с действиями других государств.

В Кремле отреагировали на заявление угрозами: пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул необходимость "корректного донесения" информации о российских испытаниях ракет "Буревестник" и "Посейдон" американскому президенту.

Вице-президент США Джей Ди Венс подчеркнул, что проведение испытаний ядерного арсенала является ключевым элементом национальной безопасности страны.

Читайте также: США развернули войска у Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком