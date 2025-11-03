Министр энергетики США объяснил суть предстоящих ядерных испытаний

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что запланированные администрацией Трампа ядерные испытания не предусматривают подрыва боевых ядерных боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о так называемых "системных или некритических тестах".

"Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", – пояснил Райт.

Американский министр подчеркнул, что такие исследования позволяют проверить все компоненты оружия, кроме самой ядерной реакции, чтобы убедиться в его работоспособности.

По словам Райта, эти испытания направлены на подтверждение способности системы обеспечивать необходимую геометрию для потенциального подрыва ядерного оружия в будущем.

США делают ядерный конфликт менее вероятным, - Хэгсет

Ранее глава Пентагона Пит Хэгсет подчеркнул, что возобновление ядерных испытаний США поможет снизить вероятность ядерной войны.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурном.

"Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным", – сказал глава оборонного ведомства США.

Что предшествовало решению США о ядерных испытаниях:

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать тестирование американского ядерного оружия, отметив, что это связано с действиями других государств.

В Кремле отреагировали на заявление угрозами: пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул необходимость "корректного донесения" информации о российских испытаниях ракет "Буревестник" и "Посейдон" американскому президенту.

Вице-президент США Джей Ди Венс подчеркнул, что проведение испытаний ядерного арсенала является ключевым элементом национальной безопасности страны.

