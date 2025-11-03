РУС
Министр энергетики США объяснил суть предстоящих ядерных испытаний

Ядерные испытания США: как будут проходить испытания оружия

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что запланированные администрацией Трампа ядерные испытания не предусматривают подрыва боевых ядерных боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет о так называемых "системных или некритических тестах".

"Это не ядерные взрывы. Это то, что мы называем некритическими взрывами", – пояснил Райт.

Американский министр подчеркнул, что такие исследования позволяют проверить все компоненты оружия, кроме самой ядерной реакции, чтобы убедиться в его работоспособности.

По словам Райта, эти испытания направлены на подтверждение способности системы обеспечивать необходимую геометрию для потенциального подрыва ядерного оружия в будущем.

США делают ядерный конфликт менее вероятным, - Хэгсет

Ранее глава Пентагона Пит Хэгсет подчеркнул, что возобновление ядерных испытаний США поможет снизить вероятность ядерной войны.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Као Ким Хоурном.

"Я думаю, что это делает ядерный конфликт менее вероятным", – сказал глава оборонного ведомства США.

Что предшествовало решению США о ядерных испытаниях:

