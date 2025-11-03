Міністр енергетики США пояснив суть майбутніх ядерних тестів

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що заплановані адміністрацією Трампа ядерні випробування не передбачають підриву бойових ядерних боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про так звані "системні або некритичні тести".

"Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами", – пояснив Райт.

Американський міністр наголосив, що такі дослідженя дозволяють перевірити всі компоненти зброї, окрім самої ядерної реакції, щоб переконатися у її працездатності.

За словами Райта, ці випробування спрямовані на підтвердження здатності системи забезпечувати необхідну геометрію для потенційного підриву ядерної зброї у майбутньому.

США роблять ядерний конфлікт менш імовірним, - Гегсет

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет наголосив, що відновлення ядерних випробувань США допоможе знизити ймовірність ядерної війни.

Таку заяву він зробив під час пресконференції з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Као Кім Хоурном.

"Я думаю, що це робить ядерний конфлікт менш імовірним", - сказав глава оборонного відомства США.

Що передувало рішенням США про ядерні випробування:

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно розпочати тестування американської ядерної зброї, зазначивши, що це пов’язано з діями інших держав.

У Кремлі відреагували на заяву погрозами: речник Дмитро Пєсков наголосив на необхідності "коректного донесення" інформації про російські випробування ракет "Буревісник" і "Посейдон" американському президентові.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підкреслив, що проведення випробувань ядерного арсеналу є ключовим елементом національної безпеки країни.

