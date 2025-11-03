УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4066 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна зброя
362 4

Міністр енергетики США пояснив суть майбутніх ядерних тестів

Ядерні тести США: як відбуватимуться випробування зброї

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що заплановані адміністрацією Трампа ядерні випробування не передбачають підриву бойових ядерних боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про так звані "системні або некритичні тести".

"Це не ядерні вибухи. Це те, що ми називаємо некритичними вибухами", – пояснив Райт.

Американський міністр наголосив, що такі дослідженя дозволяють перевірити всі компоненти зброї, окрім самої ядерної реакції, щоб переконатися у її працездатності.

За словами Райта, ці випробування спрямовані на підтвердження здатності системи забезпечувати необхідну геометрію для потенційного підриву ядерної зброї у майбутньому.

США роблять ядерний конфлікт менш імовірним, - Гегсет

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет наголосив, що відновлення ядерних випробувань США допоможе знизити ймовірність ядерної війни.

Таку заяву він зробив під час пресконференції з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Као Кім Хоурном.

"Я думаю, що це робить ядерний конфлікт менш імовірним", - сказав глава оборонного відомства США.

Що передувало рішенням США про ядерні випробування:

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

випробування (412) США (24709) ядерна зброя (1245)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всрались.
показати весь коментар
03.11.2025 00:51 Відповісти
Випробування у стилі "смокчіть банан через диван".
показати весь коментар
03.11.2025 01:28 Відповісти
Але Рашка вже встигла очконути та сдати задню.
показати весь коментар
03.11.2025 01:35 Відповісти
Трамп підбирає собі міньонів, не розумніше тарганів в своїй голові.
показати весь коментар
03.11.2025 01:59 Відповісти
 
 