Росія не бажає зупиняти війну в Україні, - Трамп про скасування зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп пояснив, що його зустріч із Володимиром Путіним не відбулася в Угорщині через небажання Росії зупиняти війну проти України, однак висловив упевненість, що врегулювати її вдасться в "недалекому майбутньому".
Про це він заявив на пресконференції з Віктором Орбаном у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
Чи можлива ще зустріч Трампа та Путіна у Будапешті
На питання про те, чи відбудеться зустріч президента США з очільником Росії Путіним в Угорщині, Трамп заявив, що "завжди має шанс відвідати Будапешт".
"Орбан розуміє Путіна дуже добре, добре його знає. І я відчуваю, що дозволю вам говорити те, що ви думаєте. Але я думаю, що Віктор вважає, що ми закінчимо цю війну в недалекому майбутньому", - заявив він.
Дональд Трамп також наголосив, що хотів би провести зустріч з Путіним саме у Будапешті.
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна хоче долучитися до "мирних зусиль" США щодо завершення війни Росії проти України.
Про війну Росії проти України
Президент США Трамп сказав, що попередньо запланована зустріч з очільником Росії Путіним в Будапешті була скасована через те, що Росія не бажає зупиняти війну.
Американський політик звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що він "підштовхнув" Росію до війни.
"Війна завдає Росії великої шкоди — втрати сягнули 7 тисяч солдатів на тиждень. Також питання економіки. Ми не витрачаємо гроші напряму — фінансування йде через НАТО. Якби я був президентом, цієї війни не було б, але тепер ми маємо її завершити... "Байден насправді підштовхував до цієї війни, розумієте? Ніхто не вірить, але це просто так сталося. А тепер гляньте, що сталося, гляньте, що сталося з Україною. Це значно менша країна, багато людей загинуло", - наголосив Трамп.
Водночас Віктор Орбан заявив, що позиція щодо перемоги України на полі бою "є неправильним баченням ситуації".
Скасування зустрічі Трампа та Путіна
- 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
- 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
Не прошло и года, как рыжее чмо вдруг догадалось о том, что Моцковская орда не желает прекращать войну...
У них же свої умови, є. на фронті у них йдуть справи, куди їм поспішати.
моя думка з цього питання.
всё это угрёбищное позорище, которое Моцква продолжает четвёртый год, - это уже её стратегическое поражение:
орки, которые изо всех сил визжат, что они наследники "победителей" 1945 года, своим свинячьим визгом хотят заглушить осознание простого позорного факта:
что орковская армия за 4 года еле-еле смогла захватить 1/3 небольшой Донецкой области с потерями в миллион солдат, а красная армия за такое же время прошла 3 тысячи км от Сталинграда(который расположен в 60 км от азиатского Казахстана) до Вены, Берлина, Будапешта и Праги...
Взятие/невзятие райцентра Покровск - это абсолютно заурядный эпизод, ничего не меняющий в глобальной ситуации:
а глобальная ситуация заключается в том, что одержать стратегическую победу Моцква, как бы она ни усиралась от натуги, оказалась не способна. Стратегическая цель Моцквы - это не захват Донбасса, не оккупация-аннексия 4-х областей, а полное уничтожение государственности Украины.
Эту цель орки уже никогда не достигнут. Украина выстояла в борьбе против нашествия.
захоплювати території вони не планували, а вийшло майже 4 області і Крим, про який взагалі всі забули
тупого скота на московії вистачить на цей термін , на забій йдуть ешелонами і навіть жоден за 4 рокі не висловив невдоволення ! дурнішої біомаси ніж московити Земля ще не бачила
>> Байден насправді підштовхував до цієї війни, розумієте?
Базікав про допомогу, скільки потрібно потім скільки зможемо... і це казав през наймогутнішей держави...світового копа... і закінчилось все піврічной паузой за вказівкой тр "втрата аппетиту підтримувати Україну"... і далі доба тр... якій в загалі зі сторони вирішив спостерігати, як "дітлахи ********* в пісочниці"....+ червона доріжка в анкоріджи
ерефія досі постійний член радбезу оон і ця ганьба опосередковано визнає грунт і "право" забаганок пу вдертися в сусідню країну вбивати і перетворювати на попіл укр.міста... тому, що українці не бажають надіти себе ярмо на шію, бути знищенними як нація і стати холопами і ресурсом для пу в його маренні руцкага миру, якій не має кордонів...
не мог освоить программы американской средней школы для нормальных детей, поэтому отец вынужден был устроить Дона в спецшколу для учеников с задержками развития и с другими интеллектуальными дисфункциями.
Ось в цьому я згоден з Трампом - Байден підштовхнув *****, бо не дав Томагавки. Але й у Трампа була можливість припинити цю війну ще до Байдена - не відмахнутись сотнею Джевелінів, а дати їх внагрузку до пари сотень Томагавків. Чекаємо на прозріння, що Томагавки це посланці миру. Дональд, премію Миру хочеш, тоді думай.
Трамп намного хуже Байдена в том плане, что Байден выжил из ума только в возрасте 82-ух лет, а Трамп выжил из ума ещё в детстве, когда родители вынуждены были поместить его в спецшколу для дефективных детей. ...
їм треба 2 області повністю, 2 частково як є і невступ в НАТО. Крим навіть не обговорювався.
Останні їх умови були такими.
Думаю і там є відмовки, в яких випадках можна застосовувати. поки все в рамках договору, інакше б підписанти вже скиглили.
