Росія не бажає зупиняти війну в Україні, - Трамп про скасування зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пояснив, що його зустріч із Володимиром Путіним не відбулася в Угорщині через небажання Росії зупиняти війну проти України, однак висловив упевненість, що врегулювати її вдасться в "недалекому майбутньому".

Про це він заявив на пресконференції з Віктором Орбаном у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

Чи можлива ще зустріч Трампа та Путіна у Будапешті

На питання про те, чи відбудеться зустріч президента США з очільником Росії Путіним в Угорщині, Трамп заявив, що "завжди має шанс відвідати Будапешт".

"Орбан розуміє Путіна дуже добре, добре його знає. І я відчуваю, що дозволю вам говорити те, що ви думаєте. Але я думаю, що Віктор вважає, що ми закінчимо цю війну в недалекому майбутньому", - заявив він.

Дональд Трамп також наголосив, що хотів би провести зустріч з Путіним саме у Будапешті.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна хоче долучитися до "мирних зусиль" США щодо завершення війни Росії проти України.

Про війну Росії проти України

Президент США Трамп сказав, що попередньо запланована зустріч з очільником Росії Путіним в Будапешті була скасована через те, що Росія не бажає зупиняти війну.

Американський політик звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що він "підштовхнув" Росію до війни.

"Війна завдає Росії великої шкоди — втрати сягнули 7 тисяч солдатів на тиждень. Також питання економіки. Ми не витрачаємо гроші напряму — фінансування йде через НАТО. Якби я був президентом, цієї війни не було б, але тепер ми маємо її завершити... "Байден насправді підштовхував до цієї війни, розумієте? Ніхто не вірить, але це просто так сталося. А тепер гляньте, що сталося, гляньте, що сталося з Україною. Це значно менша країна, багато людей загинуло", - наголосив Трамп.

Водночас Віктор Орбан заявив, що позиція щодо перемоги України на полі бою "є неправильним баченням ситуації".

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

  • 21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".
  • 22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Топ коментарі
Боже, яке кончене!
07.11.2025 20:28 Відповісти
Водночас Віктор Орбан заявив, що позиція щодо перемоги України на полі бою "є неправильним баченням ситуації". Якщо дивитися на війну в Україні із задниці куйла,то очевидно що буде "неправельне бачення ситуації"
07.11.2025 20:39 Відповісти
Нічого до нього не дійшло.

>> Байден насправді підштовхував до цієї війни, розумієте?

Діагноз: ідіот.
07.11.2025 20:54 Відповісти
Какое быстромыслие у Рыжего павлина !

Не прошло и года, как рыжее чмо вдруг догадалось о том, что Моцковская орда не желает прекращать войну...
08.11.2025 02:51 Відповісти
На тих умовах які їй пропонують.
У них же свої умови, є. на фронті у них йдуть справи, куди їм поспішати.

моя думка з цього питання.
08.11.2025 05:54 Відповісти
пан Виталий, в глобальном стратегическом плане Орда проиграла войну ещё в 2022 году:

 всё это угрёбищное позорище, которое Моцква продолжает четвёртый год, - это уже её стратегическое поражение:

орки, которые изо всех сил визжат, что они наследники "победителей" 1945 года, своим свинячьим визгом хотят заглушить осознание простого позорного факта:

что орковская армия за 4 года еле-еле смогла захватить 1/3 небольшой Донецкой области с потерями в миллион солдат, а красная армия за такое же время прошла 3 тысячи км от Сталинграда(который расположен в 60 км от азиатского Казахстана) до Вены, Берлина, Будапешта и Праги...

Взятие/невзятие райцентра Покровск - это абсолютно заурядный эпизод, ничего не меняющий в глобальной ситуации:

а глобальная ситуация заключается в том, что одержать стратегическую победу Моцква, как бы она ни усиралась от натуги, оказалась не способна. Стратегическая цель Моцквы - это не захват Донбасса, не оккупация-аннексия 4-х областей, а полное уничтожение государственности Украины.

Эту цель орки уже никогда не достигнут. Украина выстояла в борьбе против нашествия.
08.11.2025 07:48 Відповісти
у НАТО, Україну не беруть, їм залишилося закріпити в документах.
захоплювати території вони не планували, а вийшло майже 4 області і Крим, про який взагалі всі забули
08.11.2025 08:19 Відповісти
Вітьок, йди в дупу *****, разом з чубатим півнем! 🤬
07.11.2025 20:29 Відповісти
Так зупинка війни це автоматична смерть *****, а окурок вмирати не хоче , он в китає проговорився про 150 рокі...
тупого скота на московії вистачить на цей термін , на забій йдуть ешелонами і навіть жоден за 4 рокі не висловив невдоволення ! дурнішої біомаси ніж московити Земля ще не бачила
07.11.2025 20:45 Відповісти
Ну как минимум от трампа немного здравомыслия.
07.11.2025 20:45 Відповісти
Наконец-то дошло.
Правда не через 24 часа, а через 12 месяцев.
И это президент США, как вовочка второгодник 3-Б класса
07.11.2025 20:48 Відповісти
...бай-де-н міг зупинити цей абсурд, але... варив воду, краплями надсилав допомогу і навіть "не встиг" надіслати те, що вже було узгоджено... продовжував курс о- ба- ми з 2014 р.

Базікав про допомогу, скільки потрібно потім скільки зможемо... і це казав през наймогутнішей держави...світового копа... і закінчилось все піврічной паузой за вказівкой тр "втрата аппетиту підтримувати Україну"... і далі доба тр... якій в загалі зі сторони вирішив спостерігати, як "дітлахи ********* в пісочниці"....+ червона доріжка в анкоріджи

ерефія досі постійний член радбезу оон і ця ганьба опосередковано визнає грунт і "право" забаганок пу вдертися в сусідню країну вбивати і перетворювати на попіл укр.міста... тому, що українці не бажають надіти себе ярмо на шію, бути знищенними як нація і стати холопами і ресурсом для пу в його маренні руцкага миру, якій не має кордонів...
08.11.2025 08:33 Відповісти
Так он же и был реальным имбецилом:

не мог освоить программы американской средней школы для нормальных детей, поэтому отец вынужден был устроить Дона в спецшколу для учеников с задержками развития и с другими интеллектуальными дисфункциями.
08.11.2025 02:54 Відповісти
Як той - так зразу
07.11.2025 20:49 Відповісти
у Нетряпкиякоїсь вовки нашого у США підтримка вища за 47-го - від дема до респа . А у 47-го був 47 , а вже 37 рейтинг . Ще три рочки й кожний рік по мінус 10... ???
07.11.2025 20:53 Відповісти
А навіщо йому зупинятися ?!
07.11.2025 20:54 Відповісти
А Орбан то пересильний пісюльок для ХУ? Вже не Віткофф? Я думаю компромат на зЄльоних ригів у ЦРУ ( а це було ще у БАЙДЕНА) дасть поле для шантажу МАРОДЕРНІ перед перемовинами... Кремль не приютить їх як Асада, але кажуть Макрона можуть умовити - бо в нього кепські зараз справи . ПРАВІ наступають.
07.11.2025 20:58 Відповісти
"Байден насправді підштовхував до цієї війни, Джерело: https://censor.net/ua/n3583888
Ось в цьому я згоден з Трампом - Байден підштовхнув *****, бо не дав Томагавки. Але й у Трампа була можливість припинити цю війну ще до Байдена - не відмахнутись сотнею Джевелінів, а дати їх внагрузку до пари сотень Томагавків. Чекаємо на прозріння, що Томагавки це посланці миру. Дональд, премію Миру хочеш, тоді думай.
07.11.2025 21:03 Відповісти
Кажуть - давали все , що Україна просила
07.11.2025 21:20 Відповісти
І я цьому вірю, не на 100%, але вірю, що велика доля правди в таких заявах присутня. Я впевнений, між тим, що наші урядовці озвучують для внутрішнього споживання лохторатом і тим, яку зброю і скільки вони просять реально велика різниця, бо не бачив і бачу на Банковій прагнення до нашої перемоги - один випустив банду Гіркіна з оточення на простори Донбасу, а другий взагалі Чонгар розмінував.
07.11.2025 22:23 Відповісти
трамп-********. У трампа и сейчас есть все возможноси дать Томагавки и погазить ими основные военные заводы Рашки а без рает и КАБОВ-рашка много не навоюет. Но трамп продолжает ******* и ничего не делать. трамп намного хуже Байдена
08.11.2025 01:51 Відповісти
Очень правильно замечено, ув. Иван Шумейко.

Трамп намного хуже Байдена в том плане, что Байден выжил из ума только в возрасте 82-ух лет, а Трамп выжил из ума ещё в детстве, когда родители вынуждены были поместить его в спецшколу для дефективных детей. ...
08.11.2025 03:00 Відповісти
То сядь і плач,дибіле(
07.11.2025 21:03 Відповісти
07.11.2025 21:07 Відповісти
То ви вже в самому заголовку спотворили слова Трампа. Він не так сказав. Він сказав, що Росія не хоче припиняти бойові дії, а не війну. А це не одне і те ж саме. А не хоче припиняти бойові дії тому, що боїться перегрупування та переозброєння ЗСУ.
07.11.2025 21:16 Відповісти
Значить, збирається продовжувати криваву бійню і далі. А що, поки що всім вигідно - путлер відчуває себе великим імперцем і відволікає народ від того, як краде трильйони нафтогазобаксів, ідіоти, яким плювати на своє життя, заробляють мільйони для родичів у випадку своєї загибелі і не підуть на протест і т.д., Америка отримає наші надра, якщо встоїмо, а як ні, то теж нічого не втрачає, для Європи стоїмо живим щитом і захищаємо від довбанутого діда, росте зброярство, утилізується стара зброя, наші хапуги можуть тепер сидіти вічно у владі і не проводити вибори і тех ніхто не буде протестувати, роби що хочеш, позбавляються від зайвих для них людей - хватають хворих і тягнуть на смерть, кацапи так з зеками зробили, всіх все влаштовує, окрім тих, кого калічать і вбивають, але за них ніхто не впишеться, бо бояться, що стануть наступними в цій черзі за квитком на той світ.
07.11.2025 23:31 Відповісти
Поки не доб'ється, чого озвучують.
їм треба 2 області повністю, 2 частково як є і невступ в НАТО. Крим навіть не обговорювався.
Останні їх умови були такими.
08.11.2025 05:59 Відповісти
Дві жени неможуть відстояти право першої брачної ночі..Біда..
07.11.2025 21:21 Відповісти
у кремлевского, ботаксного Шныря два козыря бенин, Оманкий Нарик ( проект кремля буратино с киностудиями и офшорами в маЦкве под крышей шефиров) и слабоумный нарцисс таМпон он же агент краснов купленный еще в 80-90 +бабки рыболовлева+деменция+пленки эпштейна....и пока эти два козыря "работают" конца войны не будет....и если бы таМпон победил в 21 году Украины уже не было бы, один сдал, второй закрыл бы глаза....на это и был расчет бункерной крысы...
07.11.2025 21:32 Відповісти
Я одного не зрозумію, якщо це дійсно так, чому тоді він не здався за 3 дні. Щоб нас всіх відправити на той світ чи що
07.11.2025 23:33 Відповісти
Чи яка була ідея. Напевно, агент кремля мав підіграти кремлю, коли той захотів захопити нас за 3 дні.
07.11.2025 23:34 Відповісти
кто ***** не здался??? бенин Оманский Нарик который должен был дождаться козломордых, подписать капитуляцию и освободить место для мерТвечука или мураева или вити Хама....или Народ который взял калашматы и дал пи...ды ватанам...и сейчас это Существо под руководством фсбэника Елдака разваливает страну, а для слабоумных Идиотов записывает видосики на едыном Гавнофоне...
08.11.2025 11:17 Відповісти
Орбан хоче зайняти місце бульбофюрера і почати Будапешт - 1!!!!
07.11.2025 21:48 Відповісти
Ну з цим все зрозуміло, Сатурну більше не наливати, ідіот...
07.11.2025 22:40 Відповісти
Рудий ідіот ще розпочне громадянську війну проти Байдена за підтримки ×уйла та орбана.
07.11.2025 23:13 Відповісти
Нехай вони там роблять що хочуть!
07.11.2025 23:24 Відповісти
Чуваки, ми вам що мясо? Добре влаштувались! Несе маячню, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
07.11.2025 23:22 Відповісти
Гарантії були про незастосування ЯО проти нас.
Думаю і там є відмовки, в яких випадках можна застосовувати. поки все в рамках договору, інакше б підписанти вже скиглили.
08.11.2025 06:03 Відповісти
хто вам винен що ви у 2019 обрали президентом ідіота ??? Трамп ?
08.11.2025 07:27 Відповісти
тільки не пиши відповідь по війну з 2014 - то була не війна - і 95 % її не чули і ржали з тупих жартів кварталу - в них було все Ок
08.11.2025 07:32 Відповісти
Ні на що не здатний брехун і фуфломет.
08.11.2025 05:33 Відповісти
ніколи такого не було і ось ЗНОВУ
08.11.2025 07:26 Відповісти
Скажіть діду, що він забульберив стопітсоту війну починаючи з Пунічною, лічно.
І четверту мирову! восім раз - начав і кончив!
Тільки старе чучело війни в своїх памперсах перемагає
08.11.2025 07:42 Відповісти
Гидко слухати - Трамп зробив заяву.
Типу - дід сьогодні перднув в мікрохвон.
А ті - потім роз'ябуються
08.11.2025 07:45 Відповісти
у Орбана бизнес с Путиным. Орбан бабки зарабатывает на нефти и газе ибо все проходит в Венгрию через компании Орбана и он зарабатывает бабло и это его личная выгода торговля нефтью и газом с РФ. Он за счет этого строит себе замки, как у Януковича, а Путин действует по старой схеме - покупает так влияние. Путин и Медведчуку дал ресурсы - нефти, и тот под его влиянием марионетка. И других примеров таких тоже много.
08.11.2025 07:48 Відповісти
Мені цікаво, чого трамп кончений, а не зевлада, оточуючи поводять себе з тобою так як ти саме цього заслуговуєш. Якщо ти тупе ,брехливе ,крадіковите та постійно обдовбаний торчок, то маєш те що маєш...
08.11.2025 08:16 Відповісти
 
 