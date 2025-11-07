Росія не бажає зупиняти війну в Україні, - Трамп про скасування зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп пояснив, що його зустріч із Володимиром Путіним не відбулася в Угорщині через небажання Росії зупиняти війну проти України, однак висловив упевненість, що врегулювати її вдасться в "недалекому майбутньому".

Про це він заявив на пресконференції з Віктором Орбаном у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

Чи можлива ще зустріч Трампа та Путіна у Будапешті

На питання про те, чи відбудеться зустріч президента США з очільником Росії Путіним в Угорщині, Трамп заявив, що "завжди має шанс відвідати Будапешт".

"Орбан розуміє Путіна дуже добре, добре його знає. І я відчуваю, що дозволю вам говорити те, що ви думаєте. Але я думаю, що Віктор вважає, що ми закінчимо цю війну в недалекому майбутньому", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп "розглядає" звільнення Угорщини від санкцій за купівлю російської нафти

Дональд Трамп також наголосив, що хотів би провести зустріч з Путіним саме у Будапешті.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна хоче долучитися до "мирних зусиль" США щодо завершення війни Росії проти України.

Про війну Росії проти України

Президент США Трамп сказав, що попередньо запланована зустріч з очільником Росії Путіним в Будапешті була скасована через те, що Росія не бажає зупиняти війну.

Американський політик звинуватив свого попередника Джо Байдена в тому, що він "підштовхнув" Росію до війни.

"Війна завдає Росії великої шкоди — втрати сягнули 7 тисяч солдатів на тиждень. Також питання економіки. Ми не витрачаємо гроші напряму — фінансування йде через НАТО. Якби я був президентом, цієї війни не було б, але тепер ми маємо її завершити... "Байден насправді підштовхував до цієї війни, розумієте? Ніхто не вірить, але це просто так сталося. А тепер гляньте, що сталося, гляньте, що сталося з Україною. Це значно менша країна, багато людей загинуло", - наголосив Трамп.

Водночас Віктор Орбан заявив, що позиція щодо перемоги України на полі бою "є неправильним баченням ситуації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп знову заявив про значне просування в питанні завершення війни в Україні

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ