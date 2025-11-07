Россия не желает останавливать войну в Украине, - Трамп об отмене встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп объяснил, что его встреча с Владимиром Путиным не состоялась в Венгрии из-за нежелания России остановить войну против Украины, однако выразил уверенность, что урегулировать ее удастся в "недалеком будущем".
Об этом он заявил на пресс-конференции с Виктором Орбаном в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
Возможна ли еще встреча Трампа и Путина в Будапеште
На вопрос о том, состоится ли встреча президента США с главой России Путиным в Венгрии, Трамп заявил, что "всегда имеет шанс посетить Будапешт".
"Орбан понимает Путина очень хорошо, хорошо его знает. И я чувствую, что позволю вам говорить то, что вы думаете. Но я думаю, что Виктор считает, что мы закончим эту войну в недалеком будущем", - заявил он.
Дональд Трамп также подчеркнул, что хотел бы провести встречу с Путиным именно в Будапеште.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна хочет присоединиться к "мирным усилиям" США по завершению войны России против Украины.
О войне России против Украины
Президент США Трамп сказал, что предварительно запланированная встреча с главой России Путиным в Будапеште была отменена из-за того, что Россия не желает прекращать войну.
Американский политик обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он "подтолкнул" Россию к войне.
"Война наносит России большой ущерб — потери достигли 7 тысяч солдат в неделю. Также вопрос экономики. Мы не тратим деньги напрямую — финансирование идет через НАТО. Если бы я был президентом, этой войны не было бы, но теперь мы должны ее завершить... "Байден на самом деле подталкивал к этой войне, понимаете? Никто не верит, но это просто так случилось. А теперь посмотрите, что произошло, посмотрите, что произошло с Украиной. Это значительно меньшая страна, много людей погибло", — подчеркнул Трамп.
В то же время Виктор Орбан заявил, что позиция относительно победы Украины на поле боя "является неправильным видением ситуации".
Отмена встречи Трампа и Путина
- 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
- 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
тупого скота на московії вистачить на цей термін , на забій йдуть ешелонами і навіть жоден за 4 рокі не висловив невдоволення ! дурнішої біомаси ніж московити Земля ще не бачила
Правда не через 24 часа, а через 12 месяцев.
И это президент США, как вовочка второгодник 3-Б класса
>> Байден насправді підштовхував до цієї війни, розумієте?
Діагноз: ідіот.
Ось в цьому я згоден з Трампом - Байден підштовхнув *****, бо не дав Томагавки. Але й у Трампа була можливість припинити цю війну ще до Байдена - не відмахнутись сотнею Джевелінів, а дати їх внагрузку до пари сотень Томагавків. Чекаємо на прозріння, що Томагавки це посланці миру. Дональд, премію Миру хочеш, тоді думай.