Россия не желает останавливать войну в Украине, - Трамп об отмене встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его встреча с Владимиром Путиным не состоялась в Венгрии из-за нежелания России остановить войну против Украины, однако выразил уверенность, что урегулировать ее удастся в "недалеком будущем".

Об этом он заявил на пресс-конференции с Виктором Орбаном в Белом доме.

Возможна ли еще встреча Трампа и Путина в Будапеште

На вопрос о том, состоится ли встреча президента США с главой России Путиным в Венгрии, Трамп заявил, что "всегда имеет шанс посетить Будапешт".

"Орбан понимает Путина очень хорошо, хорошо его знает. И я чувствую, что позволю вам говорить то, что вы думаете. Но я думаю, что Виктор считает, что мы закончим эту войну в недалеком будущем", - заявил он.

Дональд Трамп также подчеркнул, что хотел бы провести встречу с Путиным именно в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна хочет присоединиться к "мирным усилиям" США по завершению войны России против Украины.

О войне России против Украины

Президент США Трамп сказал, что предварительно запланированная встреча с главой России Путиным в Будапеште была отменена из-за того, что Россия не желает прекращать войну.

Американский политик обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он "подтолкнул" Россию к войне.

"Война наносит России большой ущерб — потери достигли 7 тысяч солдат в неделю. Также вопрос экономики. Мы не тратим деньги напрямую — финансирование идет через НАТО. Если бы я был президентом, этой войны не было бы, но теперь мы должны ее завершить... "Байден на самом деле подталкивал к этой войне, понимаете? Никто не верит, но это просто так случилось. А теперь посмотрите, что произошло, посмотрите, что произошло с Украиной. Это значительно меньшая страна, много людей погибло", — подчеркнул Трамп.

В то же время Виктор Орбан заявил, что позиция относительно победы Украины на поле боя "является неправильным видением ситуации".

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

