Россия не желает останавливать войну в Украине, - Трамп об отмене встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его встреча с Владимиром Путиным не состоялась в Венгрии из-за нежелания России остановить войну против Украины, однако выразил уверенность, что урегулировать ее удастся в "недалеком будущем".

Об этом он заявил на пресс-конференции с Виктором Орбаном в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

Возможна ли еще встреча Трампа и Путина в Будапеште

На вопрос о том, состоится ли встреча президента США с главой России Путиным в Венгрии, Трамп заявил, что "всегда имеет шанс посетить Будапешт".

"Орбан понимает Путина очень хорошо, хорошо его знает. И я чувствую, что позволю вам говорить то, что вы думаете. Но я думаю, что Виктор считает, что мы закончим эту войну в недалеком будущем", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп "рассматривает" освобождение Венгрии от санкций за покупку российской нефти

Дональд Трамп также подчеркнул, что хотел бы провести встречу с Путиным именно в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна хочет присоединиться к "мирным усилиям" США по завершению войны России против Украины.

О войне России против Украины

Президент США Трамп сказал, что предварительно запланированная встреча с главой России Путиным в Будапеште была отменена из-за того, что Россия не желает прекращать войну.

Американский политик обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он "подтолкнул" Россию к войне.

"Война наносит России большой ущерб — потери достигли 7 тысяч солдат в неделю. Также вопрос экономики. Мы не тратим деньги напрямую — финансирование идет через НАТО. Если бы я был президентом, этой войны не было бы, но теперь мы должны ее завершить... "Байден на самом деле подталкивал к этой войне, понимаете? Никто не верит, но это просто так случилось. А теперь посмотрите, что произошло, посмотрите, что произошло с Украиной. Это значительно меньшая страна, много людей погибло", — подчеркнул Трамп.

В то же время Виктор Орбан заявил, что позиция относительно победы Украины на поле боя "является неправильным видением ситуации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп снова заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине

Отмена встречи Трампа и Путина

  • 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
  • 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

путин владимир (32435) Трамп Дональд (7040) война в Украине (6784)
Боже, яке кончене!
07.11.2025 20:28 Ответить
Водночас Віктор Орбан заявив, що позиція щодо перемоги України на полі бою "є неправильним баченням ситуації". Якщо дивитися на війну в Україні із задниці куйла,то очевидно що буде "неправельне бачення ситуації"
07.11.2025 20:39 Ответить
Так зупинка війни це автоматична смерть *****, а окурок вмирати не хоче , он в китає проговорився про 150 рокі...
тупого скота на московії вистачить на цей термін , на забій йдуть ешелонами і навіть жоден за 4 рокі не висловив невдоволення ! дурнішої біомаси ніж московити Земля ще не бачила
07.11.2025 20:45 Ответить
Вітьок, йди в дупу *****, разом з чубатим півнем! 🤬
07.11.2025 20:29 Ответить
Водночас Віктор Орбан заявив, що позиція щодо перемоги України на полі бою "є неправильним баченням ситуації". Якщо дивитися на війну в Україні із задниці куйла,то очевидно що буде "неправельне бачення ситуації"
07.11.2025 20:39 Ответить
Так зупинка війни це автоматична смерть *****, а окурок вмирати не хоче , он в китає проговорився про 150 рокі...
тупого скота на московії вистачить на цей термін , на забій йдуть ешелонами і навіть жоден за 4 рокі не висловив невдоволення ! дурнішої біомаси ніж московити Земля ще не бачила
07.11.2025 20:45 Ответить
Ну как минимум от трампа немного здравомыслия.
07.11.2025 20:45 Ответить
Наконец-то дошло.
Правда не через 24 часа, а через 12 месяцев.
И это президент США, как вовочка второгодник 3-Б класса
07.11.2025 20:48 Ответить
Нічого до нього не дійшло.

>> Байден насправді підштовхував до цієї війни, розумієте?

Діагноз: ідіот.
07.11.2025 20:54 Ответить
Як той - так зразу
07.11.2025 20:49 Ответить
у Нетряпкиякоїсь вовки нашого у США підтримка вища за 47-го - від дема до респа . А у 47-го був 47 , а вже 37 рейтинг . Ще три рочки й кожний рік по мінус 10... ???
07.11.2025 20:53 Ответить
А навіщо йому зупинятися ?!
07.11.2025 20:54 Ответить
А Орбан то пересильний пісюльок для ХУ? Вже не Віткофф? Я думаю компромат на зЄльоних ригів у ЦРУ ( а це було ще у БАЙДЕНА) дасть поле для шантажу МАРОДЕРНІ перед перемовинами... Кремль не приютить їх як Асада, але кажуть Макрона можуть умовити - бо в нього кепські зараз справи . ПРАВІ наступають.
07.11.2025 20:58 Ответить
"Байден насправді підштовхував до цієї війни, Джерело: https://censor.net/ua/n3583888
Ось в цьому я згоден з Трампом - Байден підштовхнув *****, бо не дав Томагавки. Але й у Трампа була можливість припинити цю війну ще до Байдена - не відмахнутись сотнею Джевелінів, а дати їх внагрузку до пари сотень Томагавків. Чекаємо на прозріння, що Томагавки це посланці миру. Дональд, премію Миру хочеш, тоді думай.
07.11.2025 21:03 Ответить
То сядь і плач,дибіле(
07.11.2025 21:03 Ответить
07.11.2025 21:07 Ответить
То ви вже в самому заголовку спотворили слова Трампа. Він не так сказав. Він сказав, що Росія не хоче припиняти бойові дії, а не війну. А це не одне і те ж саме. А не хоче припиняти бойові дії тому, що боїться перегрупування та переозброєння ЗСУ.
07.11.2025 21:16 Ответить
 
 