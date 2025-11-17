Помер морпіх з "Азову" Олександр Савов, який 8 місяців тому повернувся з російського полону. ФОТО

Помер український морський піхотинець Олександр Савов, який навесні цього року повернувся з російського полону після майже трьох років неволі.

Про це повідомила представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк із посиланням на доньку Савова, передає Цензор.НЕТ.

Повернення з полону

Олександр Савов, боєць 36-ї бригади морської піхоти, був серед захисників, які навесні 2022 року вийшли з "Азовсталі". Під час обміну у березні цього року він повернувся додому, де його зустрічала донька Анастасія Савова, співзасновниця Асоціації морських піхотинців. Кадри їхньої зустрічі широко розійшлися українськими ЗМІ.

Хвороба

Після звільнення стало відомо, що росіяни повернули Савова з туберкульозом, шкірними захворюваннями та лімфостазом ніг. Він розповідав, що так зване "лікування" у полоні, зокрема численні флюорографії, нагадувало експерименти. Савов також пережив жорстокі побиття й катування електрошокерами під час "прийомок" після виходу з "Азовсталі".

Савов увійшов в історію як один із бійців, яким вдалося прорватися на завод через блокпости окупантів, вивозячи поранених. "Полон вбиває, навіть коли ти повернувся", - написала Павлюк.

полон (1690) військовослужбовці (5185) втрати (4685) Азовсталь (458)
Топ коментарі
не забуваємо яка Оманська Гнида зрадила захисників Азовсталі
17.11.2025 12:12 Відповісти
Зелений електорат зрадив Україну і надалі підриває можливість опиратись. На руках зебілів і пуйла кров порівну.
17.11.2025 12:18 Відповісти
І не тільки захисників, але і українців з Півдня - за дві доби.
17.11.2025 12:15 Відповісти
Вічна память та Царства небесного. Спочивай з миром Воїне
17.11.2025 12:22 Відповісти
Одне-єдине бажання: щоб усі хто завдавав цих тортур+ їхні начальники + їхні найвищі керівники зазнати ТАКИХ САМИХ ТОРТУР!
Немає сили це бачити і чути!
17.11.2025 12:26 Відповісти
+їхні діти,матері та уся рідня
17.11.2025 13:09 Відповісти
Вічна Слава і Пам'ять Герою! Щирі співчуття рідним. Простіть нас...
❤️🖤💙💛
17.11.2025 12:45 Відповісти
Зелена паскуда примусила наших захисників здатися в полон і покинула.
17.11.2025 12:56 Відповісти
Спочатку зелена паскуда заборонила азовцям прориватися з оточеного Маріуполя ,а загнала їх в пастку на азовсталь .
17.11.2025 13:06 Відповісти
Здача Чонгару дала можливість оточити Марік. При нормальному Президентові таке б навіть в страшному сні не бачилось
17.11.2025 23:47 Відповісти
Легенда пішла. Де ми візмемо навзамін?
17.11.2025 13:11 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо. Рассияне -- не люди.
17.11.2025 13:16 Відповісти
Царство Небесне Герою!
17.11.2025 14:00 Відповісти
 
 