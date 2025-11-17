Помер морпіх з "Азову" Олександр Савов, який 8 місяців тому повернувся з російського полону. ФОТО

Помер український морський піхотинець Олександр Савов, який навесні цього року повернувся з російського полону після майже трьох років неволі.

Про це повідомила представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк із посиланням на доньку Савова, передає Цензор.НЕТ.

Повернення з полону

Олександр Савов, боєць 36-ї бригади морської піхоти, був серед захисників, які навесні 2022 року вийшли з "Азовсталі". Під час обміну у березні цього року він повернувся додому, де його зустрічала донька Анастасія Савова, співзасновниця Асоціації морських піхотинців. Кадри їхньої зустрічі широко розійшлися українськими ЗМІ.

Хвороба

Після звільнення стало відомо, що росіяни повернули Савова з туберкульозом, шкірними захворюваннями та лімфостазом ніг. Він розповідав, що так зване "лікування" у полоні, зокрема численні флюорографії, нагадувало експерименти. Савов також пережив жорстокі побиття й катування електрошокерами під час "прийомок" після виходу з "Азовсталі".

Савов увійшов в історію як один із бійців, яким вдалося прорватися на завод через блокпости окупантів, вивозячи поранених. "Полон вбиває, навіть коли ти повернувся", - написала Павлюк.

