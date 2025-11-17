Урну с прахом журналиста и героя ГУР МО Алексея Чубашева похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. ФОТОРЕПОРТАЖ

Урну с прахом украинского военного журналиста, майора ГУР МО Алексея Чубашева, известного как "Рекрут", похоронили на Национальном военно-мемориальном кладбище в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гибель Чубашева

Чубашев погиб 10 июня 2022 года во время боя в Северодонецке. Согласно его завещанию, тело кремировали, а прах похоронили рядом с воинами, погибшими в российско-украинской войне. На церемонию пришли побратимы, родные и друзья.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За первый месяц состоялось 108 захоронений украинских защитников на Национальном военном мемориальном кладбище

Побратим Андрей с позывным "Пират", который был рядом с Алексеем в его последнем бою, подчеркнул его исключительные человеческие качества:

"Алексей был максимальным образцом для всех. Он требовал от себя и от своих подчиненных высоких стандартов. Он говорил, что, если ты не растёшь каждый день, то ты зря проживаешь свою жизнь. Он очень хотел изменить украинскую армию и довести ее до самых высоких стандартов, чтобы это была самая сильная и образцовая армия в мире. И какими бы тяжелыми ни были бои и куда бы мы ни попали, все знали - командир найдет те слова, которые нужно сказать парням, чтобы они подняли головы и шли в бой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умер морпех из "Азова" Александр Савов, который 8 месяцев назад вернулся из российского плена. ФОТО

Жена Юлия вспомнила мужа как необычайно светлого человека: "Пока я не встретила человека, который был бы настолько оптимистичным и светлым и так искренне, по-детски верил в лучшее будущее для своей страны. Но он заплатил совсем не детскую цену за светлое будущее страны, в которое он так много вложил".

У Чубашева остались двое детей - 9-летняя дочь и сын 3,5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб харьковский поэт и художник Сергей Науменко. ФОТО

О Чубашеве

Алексей Чубашев родился в Пологах Запорожской области, учился в лицее имени Богуна и в Военном институте КНУ. В 2015 году служил в зоне АТО и стал военным журналистом Минобороны. Он был автором первого украинского военного реалити-шоу "Рекрут.UA", откуда и получил позывной. С первых дней полномасштабной войны присоединился к обороне Киевщины в составе ССО, а с апреля 2022 года стал командиром группы Интернационального легиона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине заработал Единый центр идентификации тел погибших в результате войны, - МВД