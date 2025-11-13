В Украине заработал Единый центр идентификации тел погибших вследствие войны, - МВД

В Украине начал работать Единый центр идентификации тел погибших. Он создан для проведения комплексной идентификации лиц, погибших в российско-украинской войне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Задачи Центра

По словам заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, Единый центр обеспечит возможность идентификации в самых сложных случаях, помогая установить имена тех, кто погиб во время войны.

Помощь МВД

"Роль МВД Украины в этом процессе чрезвычайно важна: мы не только обеспечиваем координацию, но и гарантируем, что каждый погибший во время войны будет идентифицирован и похоронен с достоинством", - заявил Тимченко.

Специализированное учреждение позволит проводить экспертизы различными методами и обмениваться данными с международными коллегами, внедряя лучшие мировые практики.

