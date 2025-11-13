681 1
В Україні запрацював Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих унаслідок війни, - МВС
В Україні почав працювати Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих. Він створений для проведення комплексної ідентифікації осіб, які загинули в російсько-українській війні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
Завдання Центру
За словами заступника Міністра внутрішніх справ Леоніда Тимченка, Єдиний центр забезпечить можливість ідентифікації у найскладніших випадках, допомагаючи встановити імена тих, хто загинув під час війни.
Допомога МВС
"Роль МВС України у цьому процесі є надзвичайно важливою: ми не лише забезпечуємо координацію, а й гарантуємо, що кожен загиблий під час війни буде ідентифікований та похований з гідністю", - заявив Тимченко.
- Спеціалізована установа дозволить проводити експертизи різними методами та обмінюватися даними з міжнародними колегами, впроваджуючи найкращі світові практики.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль