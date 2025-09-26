В Україні запускають біометричну ідентифікацію загиблих унаслідок агресії РФ

Ухвалено постанову Кабміну "Про реалізацію експериментального проекту з ідентифікації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за біометричними даними".

Про це повідомляє Міністерством внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, розроблений МВС проєкт спрямований на оперативне та точне встановлення осіб загиблих захисників, військовослужбовців і цивільних за допомогою біометричних даних. Запровадження цього механізму має на меті не лише прискорити процедури ідентифікації, а й забезпечити своєчасне інформування родин, які втратили близьких.

"Ключовою проблемою сьогодні залишається ідентифікація тіл загиблих військовослужбовців і поліцейських, репатрійованих до України. Це зумовлює необхідність ухвалення нових рішень і застосування сучасних технологій для прискорення процесу встановлення особи. Нині використовуються різні методи, зокрема аналіз ДНК, однак цей процес є тривалим і не завжди результативним, особливо за відсутності порівняльних зразків. Використання відбитків пальців та зображень обличчя дозволить значно скоротити час ідентифікації та забезпечить більш повний і системний облік загиблих", - розповіли в МВС

Що зміниться?

Уповноваженим органам з обліку та/або розшуку осіб, зниклих безвісти, буде надано доступ до Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації (НСБВІ) і до Автоматизованої дактилоскопічної інформаційної системи МВС (АДІС). Це забезпечить можливість перевірки даних понад 26,6 млн громадян України, іноземців та осіб без громадянства та дозволить у стислі строки проводити ідентифікацію загиблих із використанням сучасних автоматизованих біометричних технологій.

Як це працюватиме?

здійснюється дактилоскопіювання та фотографування тіл загиблих захисників і захисниць;

отримані дані за допомогою прикладного програмного інтерфейсу вносяться до НСБВІ та АДІС та перевіряються за наявними масивами біометричної інформації;

результати перевірки аналізуються посадовими особами, які здійснювали ідентифікацію, після чого складається письмове повідомлення органу досудового розслідування;

орган досудового розслідування долучає отриману інформацію до матеріалів кримінального провадження, що може слугувати підставою для встановлення особи загиблого з подальшим процесуальним оформленням.

Окремо проєктом Постанови передбачається право уповноважених державних органів здійснювати дактилоскопіювання (відбір відбитків пальців та долонь рук) військовослужбовців і поліцейських, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Це дозволить сформувати масиви біометричної інформації, що можуть бути використані виключно у випадках розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та для ідентифікації тіл загиблих.