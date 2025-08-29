В Україну за 2025 рік вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників, - Генштаб
Цьогоріч до України вдалося повернути понад 10 тисяч тіл загиблих воїнів із різних напрямків фронту.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Володимир Біленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, фахівцям зазвичай доводиться проводити судово-молекулярну експертизу ДНК, щоб встановити особу загиблого.
Як розповіли в Міністерстві внутрішніх справ, в Україні працюють одразу 23 лабораторії, які проводять ДНК-експертизи репатрійованих захисників.
"МВС збільшує кількість експертних установ, які проводять ДНК експертизи. Наразі у системі МВС 20 установ, які проводять такі експертизи. В поточному році відкрились ще три додаткові лабораторії у системі МОЗ", - сказала начальниця відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Анастасія Шидловська.
Вона наголосила, що Україна робить все можливе, щоб якомога швидше провести необхідні дослідження та встановити особи репатрійованих військовослужбовців.
ну ніяк не вяжеться за "у нас 40 тис загиблих".
нажаль
Остання честь Воїну - його поховання
.
Буквально из трусов выскакивает
Слюной брызгает - говоря про Порошенко
Орет про Иловайск
А ведь там погибли чуть больше 300 человек
Но у многих фанатов Зеленского
С математикой - плохо
Или они ,как и кацапы- любят БОЛЬШИЕ ЦИФРЫ !!!!!!