УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10529 відвідувачів онлайн
Новини Репатріація тіл полеглих військових Повернення тіл полеглих захисників
569 4

В Україну за 2025 рік вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників, - Генштаб

Україна повернула 10 тисяч тіл полеглих воїнів за 2025 рік

Цьогоріч до України вдалося повернути понад 10 тисяч тіл загиблих воїнів із різних напрямків фронту.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Володимир Біленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, фахівцям зазвичай доводиться проводити судово-молекулярну експертизу ДНК, щоб встановити особу загиблого.

Як розповіли в Міністерстві внутрішніх справ, в Україні працюють одразу 23 лабораторії, які проводять ДНК-експертизи репатрійованих захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж

"МВС збільшує кількість експертних установ, які проводять ДНК експертизи. Наразі у системі МВС 20 установ, які проводять такі експертизи. В поточному році відкрились ще три додаткові лабораторії у системі МОЗ", - сказала начальниця відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Анастасія Шидловська.

Вона наголосила, що Україна робить все можливе, щоб якомога швидше провести необхідні дослідження та встановити особи репатрійованих військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла 1000 полеглих захисників повернули до України, зокрема 5-х загиблих у полоні, - Коордштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (7168) обмін (1274) повернення (282) війна в Україні (5926)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це найбільше надбання?
показати весь коментар
29.08.2025 17:25 Відповісти
10 тис тіл полеглих героїв. це тільки те що москалі передали.
ну ніяк не вяжеться за "у нас 40 тис загиблих".
нажаль
показати весь коментар
29.08.2025 17:27 Відповісти
Героям Слава !

Остання честь Воїну - його поховання

.
показати весь коментар
29.08.2025 18:00 Відповісти
Но при этом одна моя соседка
Буквально из трусов выскакивает
Слюной брызгает - говоря про Порошенко
Орет про Иловайск
А ведь там погибли чуть больше 300 человек
Но у многих фанатов Зеленского
С математикой - плохо
Или они ,как и кацапы- любят БОЛЬШИЕ ЦИФРЫ !!!!!!
показати весь коментар
29.08.2025 18:17 Відповісти
 
 