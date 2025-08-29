В Україну за 2025 рік вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників, - Генштаб

Цьогоріч до України вдалося повернути понад 10 тисяч тіл загиблих воїнів із різних напрямків фронту.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ Володимир Біленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, фахівцям зазвичай доводиться проводити судово-молекулярну експертизу ДНК, щоб встановити особу загиблого.

Як розповіли в Міністерстві внутрішніх справ, в Україні працюють одразу 23 лабораторії, які проводять ДНК-експертизи репатрійованих захисників.

"МВС збільшує кількість експертних установ, які проводять ДНК експертизи. Наразі у системі МВС 20 установ, які проводять такі експертизи. В поточному році відкрились ще три додаткові лабораторії у системі МОЗ", - сказала начальниця відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Анастасія Шидловська.

Вона наголосила, що Україна робить все можливе, щоб якомога швидше провести необхідні дослідження та встановити особи репатрійованих військовослужбовців.

