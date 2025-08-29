РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10598 посетителей онлайн
Новости Репатриация тел павших военных Возвращение тел павших защитников
336 3

В Украину за 2025 год удалось вернуть более 10 тысяч тел погибших защитников, - Генштаб

Украина вернула 10 тысяч тел погибших воинов за 2025 год

В этом году в Украину удалось вернуть более 10 тысяч тел погибших воинов с разных направлений фронта.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, специалистам обычно приходится проводить судебно-молекулярную экспертизу ДНК, чтобы установить личность погибшего.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел, в Украине работают сразу 23 лаборатории, которые проводят ДНК-экспертизы репатриированных защитников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вернула России два тела погибших с военными жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж

"МВД увеличивает количество экспертных учреждений, которые проводят ДНК экспертизы. Сейчас в системе МВД 20 учреждений, которые проводят такие экспертизы. В текущем году открылись еще три дополнительные лаборатории в системе Минздрава", - сказала начальница отдела Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Анастасия Шидловская.

Она подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы как можно скорее провести необходимые исследования и установить личности репатриированных военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела 1000 павших защитников вернули в Украину, в том числе 5 погибших в плену, - Коордштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6864) обмен (1492) возврат (264) война в Украине (5880)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це найбільше надбання?
показать весь комментарий
29.08.2025 17:25 Ответить
10 тис тіл полеглих героїв. це тільки те що москалі передали.
ну ніяк не вяжеться за "у нас 40 тис загиблих".
нажаль
показать весь комментарий
29.08.2025 17:27 Ответить
Героям Слава !

Остання честь Воїну - його поховання

.
показать весь комментарий
29.08.2025 18:00 Ответить
 
 