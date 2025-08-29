В Украину за 2025 год удалось вернуть более 10 тысяч тел погибших защитников, - Генштаб

В этом году в Украину удалось вернуть более 10 тысяч тел погибших воинов с разных направлений фронта.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил представитель управления поисковой работы Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ Владимир Биленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, специалистам обычно приходится проводить судебно-молекулярную экспертизу ДНК, чтобы установить личность погибшего.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел, в Украине работают сразу 23 лаборатории, которые проводят ДНК-экспертизы репатриированных защитников.

"МВД увеличивает количество экспертных учреждений, которые проводят ДНК экспертизы. Сейчас в системе МВД 20 учреждений, которые проводят такие экспертизы. В текущем году открылись еще три дополнительные лаборатории в системе Минздрава", - сказала начальница отдела Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Анастасия Шидловская.

Она подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы как можно скорее провести необходимые исследования и установить личности репатриированных военнослужащих.

