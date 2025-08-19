Тела 1000 погибших защитников вернули в Украину, в том числе 5 погибших в плену, - Коордштаб

В Украину во время репатриаций удалось вернуть тела 1 000 павших военнослужащих.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялись репатриационные меры в рамках предварительных договоренностей. В Украину возвращено 1000 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим", - говорится в сообщении.

Среди репатриированных есть 5 тел украинских воинов, погибших в плену.

Также читайте: Защищая Украину, на фронте погиб художник Давид Чичкан. ФОТО

"Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров. Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан", - отметили в Штабе.

Удалось вернуть тела защитников с Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

"В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - добавили там.

Читайте: Зеленский отметил 268 героев Украины государственными наградами, 62 из них - посмертно