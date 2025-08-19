Тіла 1000 полеглих захисників повернули до України, зокрема 5-х загиблих у полоні, - Коордштаб

До України під час репатріацій вдалося повернути тіла 1 000 полеглих військовослужбовців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям", - йдеться в повідомленні.

Серед репатрійованих є 5 тіл українських воїнів, які загинули в полоні.

"Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов’язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян", - зазначили в Штабі.

Вдалося повернути тіла оборонців з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

"Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл", - додали там.

