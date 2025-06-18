Ідентифікація тіл російських військових серед загиблих відбувається за формою, речами та ДНК, - МВС

Ідентифікувати тіла російських військових, які передаються з РФ серед загиблих, Україні допомагають форма, особисті речі, документи та жетони.

Про це в ефірі розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас вирішальним етапом є молекулярно-генетична експертиза, що дозволяє зіставити ДНК тіл із зразками кровних родичів.

За словами Добросердова, іноді росіяни передають тіла загиблих у формі, що полегшує візуальну ідентифікацію. Однак переважно ідентифікація - це комплексний процес із залученням судово-медичних експертів, криміналістів і генетиків, які вилучають біозразки для ДНК-аналізу.

Як правило, тіла повертаються у стані, що унеможливлює впізнання без експертизи. ДНК-профіль вносять до електронного реєстру, де його зіставляють із зразками кровних родичів, які добровільно здають матеріали для аналізу.

Добросердов зауважив, що іноді експерти стикаються із складнощами, коли тіла довго перебували під впливом високих температур чи зберігалися неналежним чином. У таких випадках необхідно кілька разів повторювати аналіз, і деякі тіла довго залишаються неідентифікованими.

Він також додав, що проблеми з ідентифікацією можуть виникати, якщо у загиблих немає близьких родичів або вони ще не здали свої ДНК-зразки.

Добросердов наголосив, що всі заходи проводяться оперативно і професійно, а команда постійно вдосконалює алгоритми для прискорення процесу ідентифікації.

