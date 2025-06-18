Идентификация тел российских военных среди погибших происходит по форме, вещам и ДНК, - МВД
Идентифицировать тела российских военных, которые передаются из РФ среди погибших, Украине помогают форма, личные вещи, документы и жетоны.
Об этом в эфире рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, сообщает Цензор.НЕТ.
В то же время решающим этапом является молекулярно-генетическая экспертиза, позволяющая сопоставить ДНК тел с образцами кровных родственников.
По словам Добросердова, иногда россияне передают тела погибших в форме, что облегчает визуальную идентификацию. Однако в основном идентификация - это комплексный процесс с привлечением судебно-медицинских экспертов, криминалистов и генетиков, которые изымают биообразцы для ДНК-анализа.
Как правило, тела возвращаются в состоянии, которое делает невозможным опознание без экспертизы. ДНК-профиль вносят в электронный реестр, где его сопоставляют с образцами кровных родственников, которые добровольно сдают материалы для анализа.
Добросердов отметил, что иногда эксперты сталкиваются со сложностями, когда тела долго находились под воздействием высоких температур или хранились ненадлежащим образом. В таких случаях необходимо несколько раз повторять анализ, и некоторые тела долго остаются неидентифицированными.
Он также добавил, что проблемы с идентификацией могут возникать, если у погибших нет близких родственников или они еще не сдали свои ДНК-образцы.
Добросердов отметил, что все мероприятия проводятся оперативно и профессионально, а команда постоянно совершенствует алгоритмы для ускорения процесса идентификации.
