"Минус" четыре вражеских БПЛА Zala, три "Герберы", "Орлан" и "Ланцет": боевая работа операторов зенитных дронов 1129-го полка. ВИДЕО

Операторы зенитных дронов 1129-го зенитно-ракетного полка уничтожили в воздухе девять вражеских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины сбили четыре БПЛА Zala, три "Герберы", "Орлан" и "Ланцет".

"1129-й ЗРП по программе ReDrone уничтожил 9 российских БПЛА. Они сбили 4 Zala, 3 "Герберы", "Орлан" и "Ланцет", - говорится в комментарии к записи.

