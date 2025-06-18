РУС
"Минус" четыре вражеских БПЛА Zala, три "Герберы", "Орлан" и "Ланцет": боевая работа операторов зенитных дронов 1129-го полка. ВИДЕО

Операторы зенитных дронов 1129-го зенитно-ракетного полка уничтожили в воздухе девять вражеских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины сбили четыре БПЛА Zala, три "Герберы", "Орлан" и "Ланцет".

"1129-й ЗРП по программе ReDrone уничтожил 9 российских БПЛА. Они сбили 4 Zala, 3 "Герберы", "Орлан" и "Ланцет", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент сбития FPV-дроном российского БПЛА "Орлан" снимает камера другого украинского беспилотника. ВИДЕО

яка краса!!!!
18.06.2025 12:53 Ответить
Гарна робота операторів зенітних дронів👍
18.06.2025 13:01 Ответить
 
 