Момент сбивания FPV-дроном российского БПЛА "Орлан" снимает камера другого украинского беспилотника. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского разведывательного БПЛА "Орлан" украинским дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки зенитного дрона попал в поле зрения камеры еще одного украинского беспилотника.

"Редкие кадры: момент сбивания FPV-дроном российского БПЛА "Орлан" снимает объектив другого украинского дрона. Донецкая область, работают воины 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка", - отмечает в комментарии автор публикации.

