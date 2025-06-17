РУС
Момент сбивания FPV-дроном российского БПЛА "Орлан" снимает камера другого украинского беспилотника. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского разведывательного БПЛА "Орлан" украинским дроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки зенитного дрона попал в поле зрения камеры еще одного украинского беспилотника.

"Редкие кадры: момент сбивания FPV-дроном российского БПЛА "Орлан" снимает объектив другого украинского дрона. Донецкая область, работают воины 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка", - отмечает в комментарии автор публикации.

Добре!
17.06.2025 12:21 Ответить
парашют це добре - камера не ушкодиться

.
17.06.2025 12:26 Ответить
Якщо приземлиться на нашій теріторії, а так на наші дрони потрібно ще й ножиці прилаштувати щоб парашют обрізав якщо над кідарами збивають.
17.06.2025 12:31 Ответить
Дрони з ножицями згодилися б і для боротьби з кацапськими FPV на оптоволокні. )
17.06.2025 13:12 Ответить
Для знищення дронів на оптоволокні цілком може підійти дрон-дракон

.
17.06.2025 16:01 Ответить
Хороший трофей..!)
17.06.2025 12:54 Ответить
І тут мєхвод катапультувалося, падло...
17.06.2025 14:54 Ответить
Молодець дроновод маленького дрончика.
Хай у кібер раю спочиває FPVшка.
17.06.2025 15:28 Ответить
 
 