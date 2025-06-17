Момент сбивания FPV-дроном российского БПЛА "Орлан" снимает камера другого украинского беспилотника. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российского разведывательного БПЛА "Орлан" украинским дроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки зенитного дрона попал в поле зрения камеры еще одного украинского беспилотника.
"Редкие кадры: момент сбивания FPV-дроном российского БПЛА "Орлан" снимает объектив другого украинского дрона. Донецкая область, работают воины 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка", - отмечает в комментарии автор публикации.
Хай у кібер раю спочиває FPVшка.