Бойцы ПВО научились по звуку отличать "Шахеды" от дронов-имитаторов, - Воздушные силы
Украинские военные научились по звуку отличать российские дроны-камикадзе типа "Шахед" от дронов-имитаторов, которые РФ запускает в больших количествах.
Об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"Имитаторы и созданы для того, чтобы мы думали, что это (летит. - Ред.) "Шахед". Но люди на местах научились, в конце концов, различать по звуку. И визуально, и даже по параметрам полета видно, что это не "Шахед", а дрон-имитатор. Для этого нужно время, нужен опыт соответствующий", - отметил офицер.
Как заявил Игнат, оккупанты увеличили не только количество, но и высоту полета дронов - поэтому силы ПВО "достать" БПЛА могут далеко не всегда. Однако сбивать все "Шахеды" с помощью зенитных ракет слишком нерационально, поэтому сейчас украинские офицеры активно работают над более дешевыми и рациональными.
"Нужны рациональные способы сбивания, более дешевые способы сбивания. Над этим сейчас работают все - от военных до военно-политического руководства - для того, чтобы обеспечить такими средствами Украину. Ну и, конечно, все обращаются к партнерам, чтобы нам этих средств хватало для отражения таких массированных ударов", - отметил представитель Воздушных сил.
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Всі ми
президентипотужні!
Однако даже имея на столе точные разведданные, заранее зная о германских операциях, бритты сознательно не реагировали на них, порой теряя целые авианосцы (Glories), только чтобы немцы не подозревали, что их шифровки теперь читаемы.
Наши же дебилы добровольно советуют противнику в прямом эфире, какие изменения им нужно вносить, чтобы наша ПВО хуже работала.
Какие-нибудь 80 лет назад, такой дурак бы моментально пошел под стенку.
на превеликий жаль !!