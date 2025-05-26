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Новости ПВО Украины
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Бойцы ПВО научились по звуку отличать "Шахеды" от дронов-имитаторов, - Воздушные силы

шахед

Украинские военные научились по звуку отличать российские дроны-камикадзе типа "Шахед" от дронов-имитаторов, которые РФ запускает в больших количествах.

Об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Имитаторы и созданы для того, чтобы мы думали, что это (летит. - Ред.) "Шахед". Но люди на местах научились, в конце концов, различать по звуку. И визуально, и даже по параметрам полета видно, что это не "Шахед", а дрон-имитатор. Для этого нужно время, нужен опыт соответствующий", - отметил офицер.

Как заявил Игнат, оккупанты увеличили не только количество, но и высоту полета дронов - поэтому силы ПВО "достать" БПЛА могут далеко не всегда. Однако сбивать все "Шахеды" с помощью зенитных ракет слишком нерационально, поэтому сейчас украинские офицеры активно работают над более дешевыми и рациональными.

"Нужны рациональные способы сбивания, более дешевые способы сбивания. Над этим сейчас работают все - от военных до военно-политического руководства - для того, чтобы обеспечить такими средствами Украину. Ну и, конечно, все обращаются к партнерам, чтобы нам этих средств хватало для отражения таких массированных ударов", - отметил представитель Воздушных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сейчас производит ракеты и БпЛА быстрее, чем использует, - FT

Автор: 

ПВО (2815) Игнат Юрий (598) Шахед (1120)


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Топ комментарии
+12
А обов'язково про це киздіти на весь світ?
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26.05.2025 23:00
+7
СУПЕР ТАКТИКА - ТИНДІТЬ!!!! Господи наскільки все по дебільному
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26.05.2025 23:02
+6
Во времена второй мировой войны, бритты смогли хакнуть немецкую шифровальную машину Энигма.

Однако даже имея на столе точные разведданные, заранее зная о германских операциях, бритты сознательно не реагировали на них, порой теряя целые авианосцы (Glories), только чтобы немцы не подозревали, что их шифровки теперь читаемы.

Наши же дебилы добровольно советуют противнику в прямом эфире, какие изменения им нужно вносить, чтобы наша ПВО хуже работала.

Какие-нибудь 80 лет назад, такой дурак бы моментально пошел под стенку.
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26.05.2025 23:33
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А обов'язково про це киздіти на весь світ?
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26.05.2025 23:00 Ответить
Ішакед важчий,і мотор там інакший.Не так бринить як обманка
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26.05.2025 23:01 Ответить
СУПЕР ТАКТИКА - ТИНДІТЬ!!!! Господи наскільки все по дебільному
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26.05.2025 23:02 Ответить
Ну да, вы их сбиваете на снижении. Над городами. И получается как у меня в Николаеве - снесенные верхние этажи пятиэтажек.
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26.05.2025 23:03 Ответить
А еще могу дать подсказку, теперь "боевые" шахеды, летят на очень большой высоте, в отличии от "имитаторов"...
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26.05.2025 23:06 Ответить
Тепер кацапи будуть навантажувати їх сміттям, щоб двигун гудів, як з вантажем.
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26.05.2025 23:07 Ответить
О Фуєть! Оце технології...
Всі ми президенти потужні!
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26.05.2025 23:13 Ответить
Вспомнилось как во время "коронавируса", нардеп из слуг - Беленюк, хвастался что научился по запаху отличать тех, кто переболел "короной"
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26.05.2025 23:18 Ответить
***** вы эту информацию выдаёте общественности?! Что бы что?! Чтобы мы успокоились, а ***** менял тактику?! **********!
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26.05.2025 23:14 Ответить
І так в усьому - цирк продовжується, ржомпадсталамі. І, сук@, прагназєри передрікають потужну перемогу на незламних виборах, ну, з трьох раз
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26.05.2025 23:32 Ответить
Во времена второй мировой войны, бритты смогли хакнуть немецкую шифровальную машину Энигма.

Однако даже имея на столе точные разведданные, заранее зная о германских операциях, бритты сознательно не реагировали на них, порой теряя целые авианосцы (Glories), только чтобы немцы не подозревали, что их шифровки теперь читаемы.

Наши же дебилы добровольно советуют противнику в прямом эфире, какие изменения им нужно вносить, чтобы наша ПВО хуже работала.

Какие-нибудь 80 лет назад, такой дурак бы моментально пошел под стенку.
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26.05.2025 23:33 Ответить
Наші хлопці молодці , а от наша влада продажна ,
на превеликий жаль !!
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26.05.2025 23:36 Ответить
А що, неможна було звуковий спектроскоп зробити? Що в нас, середні віки? Дебіли мля
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27.05.2025 02:45 Ответить
 
 