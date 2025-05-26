Бойцы ПВО научились по звуку отличать "Шахеды" от дронов-имитаторов, - Воздушные силы

Украинские военные научились по звуку отличать российские дроны-камикадзе типа "Шахед" от дронов-имитаторов, которые РФ запускает в больших количествах.

Об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"Имитаторы и созданы для того, чтобы мы думали, что это (летит. - Ред.) "Шахед". Но люди на местах научились, в конце концов, различать по звуку. И визуально, и даже по параметрам полета видно, что это не "Шахед", а дрон-имитатор. Для этого нужно время, нужен опыт соответствующий", - отметил офицер.

Как заявил Игнат, оккупанты увеличили не только количество, но и высоту полета дронов - поэтому силы ПВО "достать" БПЛА могут далеко не всегда. Однако сбивать все "Шахеды" с помощью зенитных ракет слишком нерационально, поэтому сейчас украинские офицеры активно работают над более дешевыми и рациональными.

"Нужны рациональные способы сбивания, более дешевые способы сбивания. Над этим сейчас работают все - от военных до военно-политического руководства - для того, чтобы обеспечить такими средствами Украину. Ну и, конечно, все обращаются к партнерам, чтобы нам этих средств хватало для отражения таких массированных ударов", - отметил представитель Воздушных сил.

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