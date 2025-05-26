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Новини ППО України
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Бійці ППО навчилися за звуком відрізняти "шахеди" від дронів-імітаторів, - Повітряні Сили

шахед

Українські військові навчилися за звуком відрізняти російські дрони-камікадзе типу "шахед" від дронів-імітаторів, які РФ запускає у великих кількостях.

Про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

"Імітатори і створені для того, щоб ми думали, що це (летить — ред.) шахед. Але люди на місцях навчилися, зрештою, розрізняти за звуком. І візуально, і навіть за параметрами польоту видно, що це не шахед, а дрон-імітатор. Для цього потрібен час, потрібен досвід відповідний", — зазначив офіцер.

Як заявив Ігнат, окупанти збільшили не лише кількість, а й висоту польоту дронів — тому сили ППО "дістати" БПЛА можуть не далеко завжди. Однак збивати всі шахеди за допомогою зенітних ракет надто нераціонально, тож наразі українські офіцери активно працюють над дешевшими та раціональнішими.

"Потрібні раціональні способи збивання, дешевші способи збивання. Над цим зараз працюють усі - від військових до військово-політичного керівництва — для того, щоб забезпечити такими засобами Україну. Ну і, звісно, всі звертаються до партнерів, щоб нам цих засобів вистачало для відбиття таких масованих ударів", — зазначив представник Повітряних Сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ зараз виробляє ракети та БпЛА швидше, ніж використовує, - FT

Автор: 

ППО (3255) Ігнат Юрій (794) Шахед (1119)


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Топ коментарі
+11
А обов'язково про це киздіти на весь світ?
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26.05.2025 23:00
+7
СУПЕР ТАКТИКА - ТИНДІТЬ!!!! Господи наскільки все по дебільному
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26.05.2025 23:02
+5
Во времена второй мировой войны, бритты смогли хакнуть немецкую шифровальную машину Энигма.

Однако даже имея на столе точные разведданные, заранее зная о германских операциях, бритты сознательно не реагировали на них, порой теряя целые авианосцы (Glories), только чтобы немцы не подозревали, что их шифровки теперь читаемы.

Наши же дебилы добровольно советуют противнику в прямом эфире, какие изменения им нужно вносить, чтобы наша ПВО хуже работала.

Какие-нибудь 80 лет назад, такой дурак бы моментально пошел под стенку.
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26.05.2025 23:33
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А обов'язково про це киздіти на весь світ?
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26.05.2025 23:00 Відповісти
Ішакед важчий,і мотор там інакший.Не так бринить як обманка
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26.05.2025 23:01 Відповісти
СУПЕР ТАКТИКА - ТИНДІТЬ!!!! Господи наскільки все по дебільному
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26.05.2025 23:02 Відповісти
Ну да, вы их сбиваете на снижении. Над городами. И получается как у меня в Николаеве - снесенные верхние этажи пятиэтажек.
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26.05.2025 23:03 Відповісти
А еще могу дать подсказку, теперь "боевые" шахеды, летят на очень большой высоте, в отличии от "имитаторов"...
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26.05.2025 23:06 Відповісти
Тепер кацапи будуть навантажувати їх сміттям, щоб двигун гудів, як з вантажем.
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26.05.2025 23:07 Відповісти
О Фуєть! Оце технології...
Всі ми президенти потужні!
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26.05.2025 23:13 Відповісти
Вспомнилось как во время "коронавируса", нардеп из слуг - Беленюк, хвастался что научился по запаху отличать тех, кто переболел "короной"
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26.05.2025 23:18 Відповісти
***** вы эту информацию выдаёте общественности?! Что бы что?! Чтобы мы успокоились, а ***** менял тактику?! **********!
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26.05.2025 23:14 Відповісти
І так в усьому - цирк продовжується, ржомпадсталамі. І, сук@, прагназєри передрікають потужну перемогу на незламних виборах, ну, з трьох раз
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26.05.2025 23:32 Відповісти
Во времена второй мировой войны, бритты смогли хакнуть немецкую шифровальную машину Энигма.

Однако даже имея на столе точные разведданные, заранее зная о германских операциях, бритты сознательно не реагировали на них, порой теряя целые авианосцы (Glories), только чтобы немцы не подозревали, что их шифровки теперь читаемы.

Наши же дебилы добровольно советуют противнику в прямом эфире, какие изменения им нужно вносить, чтобы наша ПВО хуже работала.

Какие-нибудь 80 лет назад, такой дурак бы моментально пошел под стенку.
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26.05.2025 23:33 Відповісти
Наші хлопці молодці , а от наша влада продажна ,
на превеликий жаль !!
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26.05.2025 23:36 Відповісти
 
 