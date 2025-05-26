Бійці ППО навчилися за звуком відрізняти "шахеди" від дронів-імітаторів, - Повітряні Сили
Українські військові навчилися за звуком відрізняти російські дрони-камікадзе типу "шахед" від дронів-імітаторів, які РФ запускає у великих кількостях.
Про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
"Імітатори і створені для того, щоб ми думали, що це (летить — ред.) шахед. Але люди на місцях навчилися, зрештою, розрізняти за звуком. І візуально, і навіть за параметрами польоту видно, що це не шахед, а дрон-імітатор. Для цього потрібен час, потрібен досвід відповідний", — зазначив офіцер.
Як заявив Ігнат, окупанти збільшили не лише кількість, а й висоту польоту дронів — тому сили ППО "дістати" БПЛА можуть не далеко завжди. Однак збивати всі шахеди за допомогою зенітних ракет надто нераціонально, тож наразі українські офіцери активно працюють над дешевшими та раціональнішими.
"Потрібні раціональні способи збивання, дешевші способи збивання. Над цим зараз працюють усі - від військових до військово-політичного керівництва — для того, щоб забезпечити такими засобами Україну. Ну і, звісно, всі звертаються до партнерів, щоб нам цих засобів вистачало для відбиття таких масованих ударів", — зазначив представник Повітряних Сил.
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Всі ми
президентипотужні!
Однако даже имея на столе точные разведданные, заранее зная о германских операциях, бритты сознательно не реагировали на них, порой теряя целые авианосцы (Glories), только чтобы немцы не подозревали, что их шифровки теперь читаемы.
Наши же дебилы добровольно советуют противнику в прямом эфире, какие изменения им нужно вносить, чтобы наша ПВО хуже работала.
Какие-нибудь 80 лет назад, такой дурак бы моментально пошел под стенку.
на превеликий жаль !!