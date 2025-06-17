Момент збиття FPV-дроном російського БПЛА "Орлан" фільмує камера іншого українського безпілотника. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення російського розвідувального БПЛА "Орлан" українським дроном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки зенітного дрона потрапив у поле зору камери ще одного українського безпілотника.
"Рідкісні кадри: момент збиття FPV-дроном російського БПЛА "Орлан" фільмує об'єктив іншого українського дрона. Донецька область, працюють воїни 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку", - зазначає у коментарі автор публікації.
Хай у кібер раю спочиває FPVшка.