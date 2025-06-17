УКР
Момент збиття FPV-дроном російського БПЛА "Орлан" фільмує камера іншого українського безпілотника. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент знищення російського розвідувального БПЛА "Орлан" українським дроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки зенітного дрона потрапив у поле зору камери ще одного українського безпілотника.

"Рідкісні кадри: момент збиття FPV-дроном російського БПЛА "Орлан" фільмує об'єктив іншого українського дрона. Донецька область, працюють воїни 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку", - зазначає у коментарі автор публікації.

армія рф (18773) ППО (3575) знищення (8279) дрони (5646)
Добре!
17.06.2025 12:21 Відповісти
парашют це добре - камера не ушкодиться

.
17.06.2025 12:26 Відповісти
Якщо приземлиться на нашій теріторії, а так на наші дрони потрібно ще й ножиці прилаштувати щоб парашют обрізав якщо над кідарами збивають.
17.06.2025 12:31 Відповісти
Дрони з ножицями згодилися б і для боротьби з кацапськими FPV на оптоволокні. )
17.06.2025 13:12 Відповісти
Для знищення дронів на оптоволокні цілком може підійти дрон-дракон

.
17.06.2025 16:01 Відповісти
Хороший трофей..!)
17.06.2025 12:54 Відповісти
І тут мєхвод катапультувалося, падло...
17.06.2025 14:54 Відповісти
Молодець дроновод маленького дрончика.
Хай у кібер раю спочиває FPVшка.
17.06.2025 15:28 Відповісти
 
 