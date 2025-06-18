УКР
"Мінус" чотири ворожі БПЛА Zala, три "Гербери", "Орлан" та "Ланцет": бойова робота операторів зенітних дронів 1129-го полку. ВIДЕО

Оператори зенітних дронів 1129-го зенітно-ракетного полку знищили у повітрі дев'ять ворожих безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни збили чотири БПЛА Zala, три "Гербери", "Орлан" та "Ланцет".

"1129-й ЗРП за програмою ReDrone знищив 9 російських БПЛА. Вони збили 4 Zala, 3 Гербери, Орлан та Ланцет", - йдеться у коментарі до запису.

яка краса!!!!
показати весь коментар
18.06.2025 12:53 Відповісти
Гарна робота операторів зенітних дронів👍
показати весь коментар
18.06.2025 13:01 Відповісти
 
 