В Украине запускают биометрическую идентификацию погибших в результате агрессии РФ

Принято постановление Кабмина "О реализации экспериментального проекта по идентификации тел (останков) лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, по биометрическим данным".

Об этом сообщает Министерством внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разработанный МВД проект направлен на оперативное и точное установление лиц погибших защитников, военнослужащих и гражданских с помощью биометрических данных. Введение этого механизма имеет целью не только ускорить процедуры идентификации, но и обеспечить своевременное информирование семей, потерявших близких.

"Ключевой проблемой сегодня остается идентификация тел погибших военнослужащих и полицейских, репатриированных в Украину. Это обусловливает необходимость принятия новых решений и применения современных технологий для ускорения процесса установления личности. Сейчас используются различные методы, в частности анализ ДНК, однако этот процесс является длительным и не всегда результативным, особенно при отсутствии сравнительных образцов. Использование отпечатков пальцев и изображений лица позволит значительно сократить время идентификации и обеспечит более полный и системный учет погибших", - рассказали в МВД.

Что изменится?

Уполномоченным органам по учету и/или розыску лиц, пропавших без вести, будет предоставлен доступ к Национальной системе биометрической верификации и идентификации (НСБВИ) и к Автоматизированной дактилоскопической информационной системе МВД (АДИС). Это обеспечит возможность проверки данных более 26,6 млн граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства и позволит в сжатые сроки проводить идентификацию погибших с использованием современных автоматизированных биометрических технологий.

Как это будет работать?

осуществляется дактилоскопирование и фотографирование тел погибших защитников и защитниц;

полученные данные с помощью прикладного программного интерфейса вносятся в НСБВИ и АДИС и проверяются по имеющимся массивам биометрической информации;

результаты проверки анализируются должностными лицами, которые осуществляли идентификацию, после чего составляется письменное уведомление органа досудебного расследования;

орган досудебного расследования приобщает полученную информацию к материалам уголовного производства, что может служить основанием для установления личности погибшего с последующим процессуальным оформлением.

Отдельно проектом Постановления предусматривается право уполномоченных государственных органов осуществлять дактилоскопирование (отбор отпечатков пальцев и ладоней рук) военнослужащих и полицейских, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Это позволит сформировать массивы биометрической информации, которые могут быть использованы исключительно в случаях розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и для идентификации тел погибших.