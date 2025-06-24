За этот год Национальная полиция идентифицировала 87% тел и вернула их родственникам, - Цуцкиридзе

За годы полномасштабного вторжения специалисты Национальной полиции наработали собственные алгоритмы работы, что также высоко оценили международные партнеры. Комплексная работа проводится для идентификации каждого тела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе во время брифинга "Россия передает тела своих военных: как и зачем использует репатриации враг".

Наиболее вероятным способом идентификации остается ДНК-экспертиза. Также применяют сравнение по стоматологическим признакам, сравнение по отпечаткам пальцев, идентификацию на основе особенностей внешности, татуировок, шрамов и др.

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Максим Цуцкиридзе отметил, что нередко россия усложняет процесс идентификации: передает тела в ужасном состоянии, также в одном мешке не одиночно фрагменты разных тел.

Национальная полиция подтвердила 20 фактов передачи РФ тел своих военных. Также значительное количество неидентифицированных тел не содержит знаков различия, по ним не обнаружено совпадение в базе данных полиции.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины в очередной раз призвал людей, чьи родственники считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, сдать ДНК-профиль. Это можно сделать как в Украине, так и за рубежом.

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Напомним, для лучшего поиска пропавших по всему миру развернули систему сдачи ДНК для родственников украинских защитников. Систему развернули на базе ГП "Документ".