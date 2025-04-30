В этом году в Украине может начать работать Единый реестр идентификации тел, - Добросердов

В этом году в Украине может начать свою работу Единый реестр идентификации тел (останков). К работе будет привлечен ряд экспертов и специалистов.

Об этом в интервью "Укрінформ" рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы рассчитываем на то, что этот центр начнет функционировать в этом году",- сказал чиновник.

По его словам, проект предусматривает деятельность мультидисциплинарной команды.

"Происходит репатриация, тела поступают в тяжелом состоянии и, действительно, нужно привлекать лучших экспертов и специалистов для их идентификации. Мы понимаем, что судебно-медицинские учреждения в областях имеют и текущую работу, текущую нагрузку. Поэтому еще более года назад возникла такая идея, сейчас она на этапе реализации", - сказал Добросердов.

Он рассказал, что к работе будут привлечены судебно-медицинские эксперты системы Министерства здравоохранения, сотрудники полиции (следователи, оперативные работники, криминалисты), специалисты экспертной службы МВД. Также предусмотрено привлечение экспертов и специалистов из международных организаций из других стран.

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