Цьогоріч в Україні може запрацювати Єдиний реєстр ідентифікації тіл, - Добросердов

Цього року в Україні може розпочати свою роботу Єдиний реєстр ідентифікації тіл (останків). До роботи буде залучено низку експертів та спеціалістів.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми розраховуємо на те, що цей центр почне функціонувати у цьому році",- сказав посадовець.

За його словами, проєкт передбачає діяльність мультидисциплінарної команди.

"Відбувається репатріація, тіла надходять у тяжкому стані і, дійсно, потрібно залучати найкращих експертів і спеціалістів для їх ідентифікації. Ми розуміємо, що судово-медичні установи в областях мають і поточну роботу, поточне навантаження. Тому ще понад рік тому виникла така ідея, зараз вона на етапі реалізації", - сказав Добросердов.

Він розповів, що до роботи будуть залучені судово-медичні експерти системи Міністерства охорони здоров’я, співробітники поліції (слідчі, оперативні працівники, криміналісти), фахівці експертної служби МВС. Також передбачено залучення експертів і спеціалістів із міжнародних організацій з інших країн.

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