За цей рік Національна поліція ідентифікувала 87% тіл та повернула їх родичам, - Цуцкірідзе

За роки повномасштабного вторгнення фахівці Національної поліції напрацювали власні алгоритми роботи, що також високо оцінили міжнародні партнери. Комплексна робота проводиться для ідентифікації кожного тіла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Перший заступник Голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе під час брифінгу "Росія передає тіла своїх військових: як і навіщо використовує репатріації ворог".

Найбільш вірогідним способом ідентифікації залишається ДНК-експертиза. Також застосовують порівняння за стоматологічними ознаками, порівняння за відбитками пальців, ідентифікацію на основі особливостей зовнішності, татуювань, шрамів та ін.

Читайте: Ідентифікація тіл російських військових серед загиблих відбувається за формою, речами та ДНК, - МВС

Максим Цуцкірідзе наголосив, що нерідко росія ускладнює процес ідентифікації: передає тіла у жахливому стані, також в одному мішку не поодиноко фрагменти різних тіл.

Національна поліція підтвердила 20 фактів передання рф тіл своїх військових. Також значна кількість неідентифікованих тіл не містить знаків розрізнення, щодо них не виявлений збіг у базі даних поліції.

Перший заступник Голови Національної поліції України вкотре закликав людей, чиї родичі вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, здати ДНК-профіль. Це можна зробити як в Україні, так і за кордоном.

Також читайте: Цьогоріч в Україні може запрацювати Єдиний реєстр ідентифікації тіл, - Добросердов

Нагадаємо, для кращого пошуку зниклих по всьому світі розгорнули систему здачі ДНК для родичів українських захисників. Систему розгорнули на базі ДП "Документ".