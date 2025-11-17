Урну з прахом журналіста та героя ГУР МО Олексія Чубашева поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. ФОТОрепортаж

Урну з прахом українського військового журналіста, майора ГУР МО Олексія Чубашева, відомого як "Рекрут", поховали на Національному військово-меморіальному кладовищі у Києві.

Загибель Чубашева

Чубашев загинув 10 червня 2022 року під час бою в Сіверськодонецьку. Згідно з його заповітом, тіло кремували, а прах поховали поруч із воїнами, які загинули на російсько-українській війні. На церемонію прийшли побратими, рідні та друзі.

Побратим Андрій із позивним "Пірат", який був поруч з Олексієм у його останньому бою, наголосив на його виняткових людських якостях:

"Олексій був максимально взірцем для всіх. Він вимагав від себе і від своїх підлеглих високих стандартів. Він говорив, що, якщо ти не ростеш щодня, то ти даремно проживаєш своє життя. Він дуже хотів змінити українську армію і довести її до найвищих стандартів, щоб це була найсильніша і найзразковіша армія в світі. І які б важкі не були бої й куди б ми не втрапили, всі знали - командир знайде ті слова, які потрібно сказати пацанам, щоб вони підняли голови та йшли в бій".

Дружина Юлія згадала чоловіка як надзвичайно світлу людину: "Поки що я не зустріла людину, яка була б настільки оптимістичною та світлою і так щиро, по-дитячому вірила в найкраще майбутнє для своєї країни. Але він заплатив зовсім не дитячу ціну за світле майбутнє країни, в яке він так багато вклав".

У Чубашева залишилися двоє дітей - 9-річна донька та 3,5-річний син.

Про Чубашева

Олексій Чубашев народився у Пологах на Запоріжжі, навчався в ліцеї імені Богуна та у Військовому інституті КНУ. У 2015 році служив у зоні АТО та став військовим журналістом Міноборони. Він був автором першого українського військового реаліті-шоу "Рекрут.UA", звідки й отримав позивний. З перших днів повномасштабної війни долучився до оборони Київщини у складі ССО, а з квітня 2022 року став командиром групи Інтернаціонального легіону.

